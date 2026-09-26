Τραγωδία στην Πλάκα: Εντοπίστηκε και δεύτερος νεκρός στα χαλάσματα της Λυσικράτους

Snapshot Εντοπίστηκε δεύτερος νεκρός μετά την κατάρρευση κτιρίου στην οδό Λυσικράτους στην Πλάκα, μειώνοντας τις ελπίδες για τους υπόλοιπους τέσσερις αγνοούμενους.

Στο κτίριο διέμεναν τέσσερις Αμερικανοί και ένα ζευγάρι Βρετανών, με αναφορές για πιθανή έκρηξη από διαρροή αερίου.

Υπάρχουν πληροφορίες για αυτόνομες παροχές αερίου στο ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, αλλά δεν έχουν επιβεβαιωθεί πλήρως.

Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται υπό δύσκολες και επικίνδυνες συνθήκες με τη χρήση ειδικών μηχανημάτων, σκύλων έρευνας και ανιχνευτών ήχου.

Η προανάκριση για τα αίτια της έκρηξης διενεργείται από την Πυροσβεστική, ενώ ο Δήμος Αθηναίων παρέχει τεχνική υποστήριξη στις έρευνες. Snapshot powered by AI

Το χειρότερο σενάριο δυστυχώς φαίνεται να επαληθεύεται στην Πλάκα μετά την κατάρρευση του κτηρίου στην οδό Λυσικράτους, καθώς εντοπίστηκε και δεύτερη σορός στα χαλάσματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για άνρα, η οποία εντοπίστηκε στα πίσω δωμάτια του κτηρίου.

Στο κτήριο διέμεναν στον πρώτο όροφο τέσσερις Αμερικανοί, οι οποίοι είχαν προγραμματίσει την αποχώρησή τους από το σπίτι την ημέρα της κατάρρευσης, ενώ στον δεύτερο έμενε ένα ζευγάρι ηλικιωμένων Βρετανών.

Τα ξημερώματα της Κυριακής είχε ανασυρθεί νεκρή από τα χαλάσματα μια Αμερικανίδα.

Πλέον οι αγνοούμενοι στην οδό Λυσικράτους είναι τέσσερις, με τις ελπίδες να βρεθεί κάποιος ζωντανός ολοένα και να λιγοστεύουν.

Πληροφορίες για αυτόνομους λέβητες αερίου στα διαμερίσματα

Αυτόνομες παροχές φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και στον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην Πλάκα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που ανέφερε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων του Δήμου Αθηναίων, Πάρης Χαρλαύτης.

Όπως διευκρίνισε, πρόκειται για πληροφορίες που δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί πλήρως, ενώ οι έρευνες στο σημείο βρίσκονται σε εξέλιξη.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews, ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε ότι οι αυτόνομες παροχές αφορούσαν, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, το ισόγειο και τον δεύτερο όροφο, ενώ ο πρώτος φέρεται να μην είχε αντίστοιχη σύνδεση.

Ερωτηθείς εάν πρόκειται για μικρούς λέβητες στα μπαλκόνια, απάντησε ότι αυτή είναι μία από τις πρώτες πληροφορίες που έχουν στη διάθεσή τους. «Αυτές είναι οι πρώτες πληροφορίες. Αυτή τη στιγμή, επειδή επιχειρούμε στην πίσω πλευρά του ακινήτου, σε λίγες ώρες θα ξέρουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η επιχείρηση των σωστικών συνεργείων στα ερείπια του κτηρίου, με τις δυνάμεις να απομακρύνουν οικοδομικά υλικά και μπάζα, προκειμένου να καταστεί δυνατή η ασφαλέστερη και αποτελεσματικότερη συνέχιση των ερευνών.

Ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων δήλωσε ότι από τις πρώτες πρωινές ώρες είχε πραγματοποιηθεί μία πρώτη απομάκρυνση υλικών. Όπως εξήγησε, ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει την επιχείρηση, ενώ χρησιμοποιούνται τόσο μισθωμένα μηχανήματα έργου όσο και μηχανήματα του Δήμου. «Τώρα έχουν έρθει για να απομακρύνουν κάποια μπάζα, προκειμένου να μπορούν τα μηχανήματα να επιχειρήσουν. Έχει έρθει και ένα ακόμη μεγαλύτερο μηχάνημα», σημείωσε, εκτιμώντας ότι μέχρι το μεσημέρι θα υπάρχουν ασφαλέστερα συμπεράσματα από την επιχείρηση.

Δημογλίδου: Δύσκολη και επικίνδυνη η διαδικασία

Όπως δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ στο ΕΡΤnews, η Κωνσταντία Δημογλίδου, από την πρώτη στιγμή στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με την Αστυνομία να έχει αποκλείσει την περιοχή και να συνδράμει στις έρευνες.

«Δεν είναι εύκολη διαδικασία καθώς ουσιαστικά το μεγαλύτερο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει και υπάρχει κίνδυνος και για τα υπόλοιπα που βρίσκονται κοντά τα οποία για λόγους ασφαλείας έχουν εκκενωθεί», υπογράμμισε.Οι πυροσβέστες επιχειρούν μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, καθώς μεγάλο τμήμα του κτιρίου έχει καταρρεύσει.

«Ταυτόχρονα απομακρύνονται υλικά και στη συνέχεια προχωρούν σε έρευνα οι πυροσβέστες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι η διαδικασία είναι χρονοβόρα και επικίνδυνη.Σε ό,τι αφορά τις πρώτες ενδείξεις για τα αίτια της έκρηξης, η αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι υπήρξαν αναφορές πολιτών: «Οι πρώτες αναφορές που έλαβαν οι αστυνομικοί είναι ότι υπήρχε κάποια οσμή κάποιου αερίου, χωρίς βέβαια αυτό να έχει προσδιοριστεί».

Η προανάκριση διενεργείται από την Πυροσβεστική, με προτεραιότητα την ανεύρεση των αγνοουμένων. «Προτεραιότητα είναι η ανεύρεση ανθρώπων και στη συνέχεια θα διερευνηθεί ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έκρηξη».

Αυτό ήταν το κτίριο που κατέρρευσε στη Λυσικράτους 15

Ολονύχτια είναι η επιχείρηση στα χαλάσματα του κτιρίου που κατέρρευσε σήμερα το πρωί στην Πλάκα για τους 6 αγνοούμενους, Βρετανούς και Αμερικανούς.

Τo Newsbomb εξασφάλισε εικόνα του κτίρίου πριν από την ολική καταστροφή του, ως συνέπεια της έκρηξης -πιθανόν από διαρροή αερίου- και κατόπιν της πυρκαγιάς που ακολούθησε.

Όπως φαίνεται στην φωτογραφία το κτίριο μοιάζει ανακαινισμένο, με σύγχρονα παράθυρα και κουφώματα, και φαίνεται πρόσφατα βαμμένο, ενώ ο πρώτος όροφος που ενοικιαζόταν με βραχυχρόνια μίσθωση ξεχωρίζει με το μπαλκόνι και το τραπεζάκι με τις καρέκλες.

Υπενθυμίζεται ότι στο δεύτερο όροφο διέμενε ζευγάρι Βρετανών, ενώ τον πρώτο όροφο είχε ενοικιάσει οικογένεια Αμερικανών τουριστών, η οποία αποτελούνταν από τον πατέρα, την μητέρα και τον γιο, οι οποίοι έκαναν και το chek in. Μαζί με τον γιο ήταν και η κοπέλα του.

Νεότερη ενημέρωση της Πυροσβεστικής

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής:

Στην 2όροφη οικία επί της οδού Λυσικράτους στην Πλάκα, η οποία κατέρρευσε μετά από έκρηξη, σήμερα 25 Σεπτεμβρίου 2026, περίπου στις 07:45, είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό ατόμων.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και απομακρύνουν τα υλικά του κτηρίου που κατέρρευσε.

Επιχειρούν, 30 Πυροσβέστες με 6 οχήματα εκ των οποίων δύο ειδικά διασωστικά οχήματα της 1ης ΕΜΑΚ καθώς και 3 σκύλοι έρευνας διάσωσης.

Κατά διαστήματα, διακόπτεται προσωρινά η μεταφορά υλικών και κάθε θόρυβος, προκειμένου να διευκολυνθεί η έρευνα των διασωστών που χρησιμοποιούν ειδικά γεώφονα ανίχνευσης ήχου στα ερείπια.

Ταυτόχρονα χρησιμοποιούνται και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ατόμων.

Οι σκύλοι έρευνας διάσωσης αξιοποιούνται κάθε φορά που κρίνεται απαραίτητο.

Ο Δήμος Αθηναίων συνδράμει το έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με μηχανήματα έργου για την απομάκρυνση των υλικών.

Στο σημείο παραμένει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού για τη διερεύνηση των αιτιών του συμβάντος.

Επίσης, παραμένουν δυνάμεις της ΕΛΑΣ αλλά και 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, ενώ 2 ακόμη ασθενοφόρα είναι σε ετοιμότητα.

Η όλη επιχείρηση θα συνεχιστεί κανονικά και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Υπενθυμίζεται ότι, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, κατά την άφιξή τους στο συμβάν, σήμερα το πρωί, απεγκλώβισαν δύο γυναίκες, από παρακείμενο κτίριο επί της οδού Λυσικράτους, οι οποίες παρελήφθησαν από ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ

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