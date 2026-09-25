Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της έκρηξης στην Πλάκα με τους 6 αγνοούμενους

Βρετανικά και αμερικανικά ΜΜΕ καλύπτουν με ρεπορτάζ την έκρηξη στην Πλάκα

Εύη Απολλωνάτου, Επιμέλεια

Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση της έκρηξης στην Πλάκα με τους 6 αγνοούμενους
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Έκρηξη στην Πλάκα προκάλεσε την κατάρρευση διώροφου κτιρίου και τραυμάτισε τουλάχιστον δύο άτομα.
  • Έξι άτομα, μεταξύ των οποίων μια τετραμελής βρετανική οικογένεια και ένα ηλικιωμένο ζευγάρι, αγνοούνται μετά την έκρηξη.
  • Η πυροσβεστική υπηρεσία συνεχίζει τις έρευνες και απομακρύνει κατοίκους από την περιοχή.
  • Υπάρχει υποψία διαρροής αερίου ως αιτία της έκρηξης, σύμφωνα με το Associated Press.
  • Η έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα στην ιστορική συνοικία κοντά στην Ακρόπολη.
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Με ρεπορτάζ, βίντεο και φωτογραφίες τα βρετανικά και τα αμερικανικά ΜΜΕ καλύπτουν την έκρηξη στην Πλάκα με τους 6 αγνοούμενους. «Έκρηξη κοντά στην Ακρόπολη στην Ελλάδα τραυματίζει 2 άτομα και προκαλεί την κατάρρευση ενός κτιρίου. Τα τοπικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι υπάρχει υποψία διαρροής αερίου». Αυτός είναι ο τίτλος του ρεπορτάζ του πρακτορείου ειδήσεων Associated Press.

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Το βρετανικό δίκτυο Sky News σημειώνει: «Η έκρηξη κατέστρεψε ένα παλιό διώροφο κτίριο και προκάλεσε ζημιές σε άλλα κτίρια κοντά στο αρχαίο μνημείο με τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα της χώρας». Παράλληλα φιλοξενεί και βίντεο χρήστη του Χ που δείχνει το σημείο λίγο μετά την έκρηξη και τον καπνό που υψώθηκε.

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Το δημοσίευμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Sky News

Η πυροσβεστική υπηρεσία αναζητούσε πέντε άτομα, μεταξύ των οποίων ένα ηλικιωμένο ζευγάρι που κατοικούσε στο κτίριο, δήλωσε αξιωματούχος στο πρακτορείο Reuters. Μέρος του κτιρίου είχε ενοικιαστεί σε τουρίστες, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της αστυνομίας.

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Το βρετανικό κανάλι Channel 4 μετέδωσε πλάνα με την επιχείρηση της Πυροσβεστικής και την απομάκρυνση των κατοίκων και τόνισε ότι «ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε ένα κτίριο στην ιστορική συνοικία της Πλάκας στην Αθήνα, τραυματίζοντας τουλάχιστον δύο άτομα και εκτοξεύοντας θραύσματα και σπασμένα τζάμια σε απόσταση έως και τριών τετραγώνων».

«Μια έκρηξη κοντά στην Ακρόπολη στην Ελλάδα προκάλεσε τον τραυματισμό τουλάχιστον 2 ατόμων και την κατάρρευση ενός κτιρίου», αναφέρει ο τίτλος του άρθρου στην ηλεκτρονική σελίδα του δικτύου NBC.

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«Πέντε άτομα αγνοούνται μετά από έκρηξη που προκάλεσε την κατάρρευση μιας πολυκατοικίας σε τουριστική περιοχή ⁠της κεντρικής Αθήνας, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρία άτομα και να προκληθούν ζημιές σε σπίτια, καταστήματα και αυτοκίνητα σε μια ιστορική γειτονιά», τόνισε η βρετανική εφημερίδα Independent στην ηλεκτρονική έκδοσή της.

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«Τετραμελής οικογένεια Βρετανών συγκαταλέγεται στους τουλάχιστον έξι αγνοούμενους μετά από τεράστια έκρηξη που κατέστρεψε κτίριο σε τουριστικό προορισμό της Αθήνας», γράφει η βρετανική εφημερίδα Daily Mail.

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