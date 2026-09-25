Κολυδάς: H άλλη όψη του καιρού - Μία μαγευτική φωτεινή εικόνα πάνω από τη Σαμοθράκη

Δέσποινα Σοφιανίδου, Επιμέλεια

Κολυδάς: H άλλη όψη του καιρού - Μία μαγευτική φωτεινή εικόνα πάνω από τη Σαμοθράκη
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2'
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  • Ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς απαθανάτισε ένα διπλό sundog στη Σαμοθράκη κατά το ετήσιο συνέδ δημοσιογράφων.
  • Το φαινόμενο αυτό προκαλείται από τη διάθλαση και ανάκλαση του ηλιακού φωτός σε εξαγωνικούς παγοκρυστάλλους στην ατμόσφαιρα.
  • Η νοτιοδυτική πλευρά της Σαμοθράκης προσφέρει μοναδική θέα προς τη δύση του Ήλιου πάνω από το Θρακικό Πέλαγος.
  • Το sundog εμφανίζεται ως φωτεινές κηλίδες με αποχρώσεις που θυμίζουν μικρό ουράνιο τόξο, δημιουργώντας εντυπωσιακές οπτικές εικόνες.
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Μία όμορφη εικόνα στον ουρανό της Σαμοθράκης, όπου βρίσκεται για το ετήσιο συνέδριο των δημοσιογράφων, απαθανάτισε, ο Θοδωρής Κολυδάς.

Ο μετεωρολόγος, σε ανάρτησή του, ανέβασε μία μοναδική φωτογραφία από ένα παιχνίδισμα του φωτός, όπως το περιγράφει, όταν ο Ήλιος δύει στο Θρακικό Πέλαγος. Εξηγεί μάλιστα πως το διπλό sundog (παρήλιο) στον ουρανό, συμβαίνει όταν εμφανίζονται φωτεινές κηλίδες λόγω της διάθλασης του φωτός από παγοκρυστάλλους.

Η ανάρτηση Κολυδά

«ΔΙΠΛΟ #SUNDOG ΣΤΟ SAMOTHAKI BEACH Ένα όμορφο παιχνίδι του φωτός λίγο πριν από τη δύση του Ήλιου, στο #Samothaki_Beach που φιλοξενουμαστε στο 19ο συνέδριο της #ΠΟΕΣΥ. Το "προνόμιο" να βρίσκεσαι στη νοτιοδυτική πλευρά της Σαμοθράκης είναι ότι ο ορίζοντας ανοίγει προς τη δύση και προσφέρει μοναδικές εικόνες, ιδιαίτερα τις ώρες που ο Ήλιος χαμηλώνει πάνω από το Θρακικό Πέλαγος.

Στη φωτογραφία διακρίνεται ένα εντυπωσιακό παρήλιο (sundog) στα αριστερά του Ήλιου, με χαρακτηριστικές αποχρώσεις που θυμίζουν μικρό ουράνιο τόξο. Η παρουσία φωτεινών περιοχών και στις δύο πλευρές δημιουργεί την εικόνα ενός διπλού sundog. Το φαινόμενο προκαλείται από τη διάθλαση και ανάκλαση του ηλιακού φωτός σε μικροσκοπικούς, εξαγωνικούς παγοκρυστάλλους που βρίσκονται ψηλά στην ατμόσφαιρα, συνήθως μέσα σε λεπτά νέφη τύπου cirrus.»

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