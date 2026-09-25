Ζελένσκι: Επισκέφθηκε γυναίκα που γέννησε σε καταφύγιο - «Ευχαριστώ κάθε μητέρα που παραμένει εδώ»

Snapshot Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, επισκέφθηκε γυναίκα που γέννησε σε καταφύγιο κατά τη διάρκεια ρωσικής επίθεσης στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι ευχήθηκε στη μητέρα και της έδωσε ανθοδέσμη, εκφράζοντας την υποστήριξή του στις μητέρες που γεννούν εν μέσω πολέμου.

Ο πρόεδρος τόνισε την αξία της ειρήνης για κάθε νεογέννητο και δεσμεύτηκε να εργαστεί για την επίτευξή της το συντομότερο δυνατό.

Ευχαρίστησε το προσωπικό της μαιευτικής κλινικής για το έργο και τη στήριξή τους κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Εξέφρασε ευγνωμοσύνη σε κάθε μητέρα που παραμένει στην Ουκρανία με την οικογένειά της παρά τις δυσκολίες του πολέμου. Snapshot powered by AI

Μία ανθοδέσμη και τις ευχές του έδωσε ο Ουκρανός πρόεδρος, Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε μία γυναίκα, η οποία γέννησε την Πέμπτη σε καταφύγιο κατά τη διάρκεια ρωσικής πυραυλικής επίθεσης στο Κίεβο.

Ο Ζελένσκι επισκέφθηκε μαιευτική κλινική, η οποία υπέστη ζημιές από την επίθεση προκειμένου να υποστηρίξει τις μητέρες που ετοιμάζονται να γεννήσουν εν μέσω ρωσικών χτυπημάτων. Στη συνέχεια είδε από κοντά τη μητέρα του μικρού Κύριλου που γεννήθηκε στο καταφύγιο και είπε ότι «κάθε νεογέννητο αξίζει να ξεκινήσει τη ζωή του με ειρήνη. Κάνουμε τα πάντα για να το επιτύχουμε αυτό το συντομότερο δυνατό».

«Κάθε μία από εσάς αξίζει να γεννήσει το παιδί της με ηρεμία, χωρίς σειρήνες και εκρήξεις», είπε στην μητέρα ο Ζελένσκι. «Ευχαριστώ όλους τους εργαζόμενους της μαιευτικής κλινικής για το έργο τους, για τη στήριξή τους και για το ότι παραμένουν στο πλευρό των ανθρώπων ακόμη και κατά τη διάρκεια τέτοιων επιθέσεων. Και ευχαριστώ κάθε μητέρα που παραμένει εδώ, στην Ουκρανία, παρά τα πάντα, μαζί με την οικογένειά της και τα παιδιά της», τόνισε ο Ζελένσκι.