Boeing 737 της Ryanair προσγειώθηκε με καύσιμα πολύ κάτω από το όριο ασφαλείας

Snapshot Το Boeing 737 της Ryanair προσγειώθηκε στο Μάντσεστερ με καύσιμα σημαντικά κάτω από το ελάχιστο ασφαλές όριο μετά από αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης στα αεροδρόμια της Γλασκώβης και του Εδιμβούργου λόγω ισχυρών διατμητικών ανέμων.

Οι πιλότοι δεν εξέτασαν το ενδεχόμενο προσγείωσης σε πλησιέστερο αεροδρόμιο, όπως το Νιούκαστλ, εξαιτίας άγχους και υψηλού φόρτου εργασίας.

Υπήρξε διακοπή επικοινωνίας με τον πύργο ελέγχου, η οποία εμπόδισε την έγκαιρη αλλαγή πορείας της πτήσης.

Παρά τις ανησυχίες για τα καύσιμα, το πλήρωμα επέλεξε να συνεχίσει προς το Μάντσεστερ, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια αλλά με ελάχιστο απόθεμα καυσίμου.

Η καταιγίδα «Amy» και οι ισχυροί άνεμοι επηρέασαν σημαντικά τις συνθήκες προσέγγισης και την απόφαση του πληρώματος. Snapshot powered by AI

Μια παρ’ ολίγον αεροπορική τραγωδία έρχεται στο φως της δημοσιότητας από έκθεση της Επιτροπής Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Βρετανίας: Πρόκειται για πτήση της Ryanair τον περασμένο Οκτώβριο, όταν ένα 737-800 της low cost εταιρείας, κατάφερε να προσγειωθεί στο Μάντσεστερ με καύσιμα μόλις 10 λεπτών στο ντεπόζιτό του. Είχαν δε προηγηθεί ένα σήμα «Mayday» και δύο αποτυχημένες προσπάθειες προσγείωσης σε διαφορετικά αεροδρόμια.

Το χρονικό

Συγκεκριμένα όπως αποκαλύπτεται, το Boeing 737 που απογειώθηκε από την Πίζα, προσπάθησε να προσγειωθεί τόσο στο αεροδρόμιο της Γλασκώβης, όσο και σε αυτό του Εδιμβούργου. Στη συνέχεια, άλλαξε εκ νέου πορεία προς το Μάντσεστερ, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε «με το απόθεμα καυσίμου να βρίσκεται σημαντικά κάτω από το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο».

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 171 επιβάτες και έξι μέλη πληρώματος, ενώ το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της καταιγίδας «Amy» τον Οκτώβριο του 2025. Το αεροσκάφος δεν κατάφερε να προσγειωθεί στα δύο αεροδρόμια λόγω εξαιρετικά ισχυρών διατμητικών ανέμων (wind shear στην αεροπορική ορολογία – σ.σ.: Κατά το παρελθόν οι διατμητικοί άνεμοι έχουν προκαλέσει πλείστες αεροπορικές τραγωδίες).

Τι συνέβη στο cockpit

Μια έκθεση του Τμήματος Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων της Βρετανίας αποκάλυψε τώρα ότι οι πιλότοι δεν εξέτασαν το ενδεχόμενο να κατευθυνθούν προς ένα πλησιέστερο αεροδρόμιο, όπως το Νιούκαστλ, λόγω του άγχους που προκάλεσε η κατάσταση.

Επίσης, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι υπήρξε «διακοπή της επικοινωνίας» εντός του Συστήματος Ελέγχου Εναέριας Κυκλοφορίας, η οποία θα έπρεπε να είχε επιτρέψει την αλλαγή πορείας της πτήσης νωρίτερα.

Η πτήση της Ryanair είχε προγραμματιστεί να αναχωρήσει από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Πίζας στην Ιταλία με προορισμό το Αεροδρόμιο του Πρέστγουικ, κοντά στη Γλασκώβη, στις 3 Οκτωβρίου.

Εκείνη την περίοδο, η καταιγίδα «Amy», ένας ισχυρός κυκλώνας, έπληττε το Ηνωμένο Βασίλειο με παρατεταμένες βροχοπτώσεις και ανέμους με ένταση θύελλας. Την προηγούμενη μέρα, η Ryanair είχε εκδώσει ενημέρωση για την καταιγίδα με πληροφορίες σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις των προβλεπόμενων καιρικών συνθηκών. Επίσης, την ίδια μέρα εστάλησαν υπενθυμίσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Το πλήρωμα ήταν ενήμερο για την πιθανή διαταραχή και ανεφοδιάστηκε με επιπλέον καύσιμα, καθώς προέβλεπε ότι θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσει τον μικρότερο από τους δύο διαδρόμους του Πρέστγουικ, δεδομένου ότι ο μεγαλύτερος επηρεαζόταν περισσότερο από τους ανέμους.

Συμφώνησαν ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ ως εναλλακτικό σημείο προσγείωσης, λόγω των ευνοϊκότερων καιρικών συνθηκών.

Η πτήση επρόκειτο να αναχωρήσει στις 2.15 μ.μ., αλλά καθυστέρησε σχεδόν μιάμιση ώρα, αν και το αρχικό τμήμα της πτήσης διεξήχθη χωρίς προβλήματα.

Οι επιφανειακοί άνεμοι στο Πρέστγουικ ήταν περίπου 33 μίλια ανά ώρα, με ριπές 52 μίλια ανά ώρα, και οι δύο πιλότοι αναφέρθηκαν στις αναταράξεις κατά την προσέγγιση, όπως δείχνει η έκθεση.

Όταν βρίσκονταν σε ύψος 264 ποδιών από το έδαφος, ενεργοποιήθηκε συναγερμός στο cockpit για αλλαγή κατεύθυνσης του ανέμου, με διφασική σειρήνα και φωνητικό μήνυμα «WINDSHEAR, WINDSHEAR, WINDSHEAR».

Αυτό οδήγησε σε ελιγμό διαφυγής και οι πιλότοι κράτησαν το αεροσκάφος πάνω από το αεροδρόμιο. Ζητήθηκε νέα προσέγγιση, αλλά τους ενημερώθηκε ότι «σε περίπτωση που αποτύχει και πάλι η προσέγγιση, θα κατευθυνθούμε κατευθείαν προς το Μάντσεστερ».

Κατά τη διάρκεια της δεύτερης προσέγγισης, οι πιλότοι ανέφεραν ότι οι συνθήκες φαινόταν πιο ομαλές, αλλά προκλήθηκε νέο wind sheart και διέκοψαν και πάλι την προσέγγιση.

Στη συνέχεια, τους ανακοινώθηκε από τον πύργο ελέγχου ότι το Μάντσεστερ δεν μπορούσε να δεχτεί το αίτημά τους για αλλαγή πορείας, χωρίς όμως να δοθεί καμία εξήγηση για την άρνηση.

Στη συνέχεια, ζήτησαν αλλαγή πορείας προς το Εδιμβούργο, η οποία έγινε δεκτή μετά από πέντε λεπτά. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου, συζήτησαν το ενδεχόμενο να εκπέμψουν σήμα «Mayday» για να κατευθυνθούν προς το Μάντσεστερ, αλλά συμφώνησαν ότι η τρέχουσα κατάστασή τους δεν πληρούσε τα κριτήρια έκτακτης ανάγκης.

Οι πιλότοι άρχισαν να ανησυχούν περισσότερο για τα επίπεδα καυσίμων καθώς κατευθύνονταν προς το Εδιμβούργο, αλλά αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν και την απόπειρα προσγείωσης εκεί.

Ο κυβερνήτης αποφάσισε να αλλάξει πορεία προς το Μάντσεστερ, καθώς είχαν ήδη 700 κιλά καυσίμου λιγότερα από την απαιτούμενη ποσότητα για να προσγειωθούν εντός του τελικού αποθέματος καυσίμου.

Ο υπεύθυνος πρόβλεψης ανέφερε ότι θα προσγειώνονταν με 300 κιλά καυσίμου, ποσότητα σημαντικά χαμηλότερη από το τελικό απόθεμα καυσίμου των 1.101 κιλών – γεγονός που οδήγησε στην εκπομπή του σήματος «MAYDAY MAYDAY MAYDAY FUEL».

Δεν εξετάστηκε το ενδεχόμενο προσγείωσης σε πλησιέστερο αεροδρόμιο, όπως το Νιούκαστλ.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε τελικά στο Μάντσεστερ στις 7:52 μ.μ. με 363 κιλά καυσίμου να απομένουν, αφού η πτήση είχε παραταθεί κατά μία ώρα και 45 λεπτά. Το ποσό αυτό μειώθηκε στα 240 κιλά μόλις το αεροσκάφος ολοκλήρωσε την τροχοδρόμηση και οι κινητήρες σβήστηκαν.

Ένα Boeing 737 χρειάζεται περίπου 10 λεπτά για να καταναλώσει 363 κιλά καυσίμου, αναφέρει η ιστοσελίδα Independent.

Μια έκθεση του Τμήματος Διερεύνησης Αεροπορικών Ατυχημάτων κατέληξε στο συμπέρασμα: «Το πλήρωμα θεώρησε την πτήση προς το Μάντσεστερ αγχωτική, λόγω της χαμηλής στάθμης καυσίμων, και εκτίμησε ότι είχε μεγάλο φόρτο εργασίας.

«Επικεντρώνονταν στην προετοιμασία της προσέγγισης και στην παρακολούθηση των ανέμων και, μόλις βρέθηκαν εν πτήσει, δεν εξέτασαν το ενδεχόμενο επιστροφής στο Εδιμβούργο ή εκτροπής προς ένα πλησιέστερο εναλλακτικό αεροδρόμιο, όπως το αεροδρόμιο του Νιούκαστλ.

«Τελικά, το αεροσκάφος συνέχισε την πτήση προς το Μάντσεστερ, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια, αλλά είναι απίθανο να υπήρχε επαρκές καύσιμο για μια ακόμη προσπάθεια προσγείωσης.»

«Το πλήρωμα είχε θεωρήσει το Μάντσεστερ ως το προτιμώμενο εναλλακτικό αεροδρόμιο από την αρχή και είναι πιθανό αυτό να επηρέασε τη λήψη της απόφασής του», εκτιμούν οι διερευνητές της βρετανικής επιτροπής.

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