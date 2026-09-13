Turkish Airlines: Εφιαλτική πτήση μέσα στην καταιγίδα – Στιγμές πανικού για τους επιβάτες

Snapshot Η πτήση της Turkish Airlines από Κωνσταντινούπολη προς Τύνιδα αντιμετώπισε σοβαρή κακοκαιρία με έντονες τουρμπουλεντίες κατά την προσέγγιση της Τύνιδας.

Οι πιλότοι επιχείρησαν επανειλημμένα προσγείωση, αλλά αναγκάστηκαν να διακόψουν λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.

Το αεροσκάφος εκτράπηκε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ενφίντα-Χαμμαμέτ.

Μετά τη βελτίωση του καιρού, η πτήση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά προς τον αρχικό προορισμό της.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί παρά τις έντονες στιγμές πανικού και τα τραντάγματα μέσα στην καμπίνα. Snapshot powered by AI

Στιγμές απόλυτης αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη προς την Τύνιδα, όταν το αεροσκάφος τους έπεσε πάνω σε σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του ταξιδιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε το διεθνές αεροδρόμιο Τύνιδας-Καρχηδόνας, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ραγδαία εξαιτίας μιας ισχυρής καταιγίδας. Μέσα στην καμπίνα, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με το αεροσκάφος να δέχεται σφοδρά τραντάγματα από τις τουρבולέντες.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα ακούγονται κραυγές τρόμου, ενώ η καμπίνα σείεται βίαια, αποτυπώνοντας την ένταση της στιγμής.

Η αγωνιώδης προσπάθεια των πιλότων

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δραματική, καθώς ο κυβερνήτης επιχείρησε επανειλημμένα να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης. Ωστόσο, η επικινδυνότητα του καιρού καθιστούσε αδύνατη την ασφαλή προσγείωση, αναγκάζοντας το πλήρωμα να διακόπτει συνεχώς τη διαδικασία και να κερδίζει εκ νέου ύψος.

Ύστερα από αρκετή ώρα αναμονής και εν μέσω διάχυτου πανικού, αποφασίστηκε η εκτροπή της πτήσης. Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ενφίντα-Χαμμαμέτ, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια. Σύμφωνα με τα δεδομένα πτήσεων, μόλις ο καιρός βελτιώθηκε, το αεροπλάνο αναχώρησε εκ νέου και ολοκλήρωσε το δρομολόγιό του προς την Τύνιδα.

Παρά το σοκ και τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.

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