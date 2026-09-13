Turkish Airlines: Εφιαλτική πτήση μέσα στην καταιγίδα – Στιγμές πανικού για τους επιβάτες

Αποτυχημένες απόπειρες προσγείωσης, βίαιοι τρανταγμοί και αλλαγή πορείας συνέθεσαν το σκηνικό τρόμου σε αεροσκάφος με προορισμό την Τύνιδα

Κυριάκος Κουζούμης, Επιμέλεια

Turkish Airlines: Εφιαλτική πτήση μέσα στην καταιγίδα – Στιγμές πανικού για τους επιβάτες
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η πτήση της Turkish Airlines από Κωνσταντινούπολη προς Τύνιδα αντιμετώπισε σοβαρή κακοκαιρία με έντονες τουρμπουλεντίες κατά την προσέγγιση της Τύνιδας.
  • Οι πιλότοι επιχείρησαν επανειλημμένα προσγείωση, αλλά αναγκάστηκαν να διακόψουν λόγω επικίνδυνων καιρικών συνθηκών.
  • Το αεροσκάφος εκτράπηκε και προσγειώθηκε με ασφάλεια στο αεροδρόμιο Ενφίντα-Χαμμαμέτ.
  • Μετά τη βελτίωση του καιρού, η πτήση συνεχίστηκε και ολοκληρώθηκε κανονικά προς τον αρχικό προορισμό της.
  • Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί παρά τις έντονες στιγμές πανικού και τα τραντάγματα μέσα στην καμπίνα.
Snapshot powered by AI

Στιγμές απόλυτης αγωνίας έζησαν οι επιβάτες πτήσης της Turkish Airlines από την Κωνσταντινούπολη προς την Τύνιδα, όταν το αεροσκάφος τους έπεσε πάνω σε σφοδρό κύμα κακοκαιρίας, λίγο πριν από την ολοκλήρωση του ταξιδιού.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 10 Σεπτεμβρίου. Καθώς το αεροπλάνο πλησίαζε το διεθνές αεροδρόμιο Τύνιδας-Καρχηδόνας, οι καιρικές συνθήκες επιδεινώθηκαν ραγδαία εξαιτίας μιας ισχυρής καταιγίδας. Μέσα στην καμπίνα, η κατάσταση ξέφυγε γρήγορα από τον έλεγχο, με το αεροσκάφος να δέχεται σφοδρά τραντάγματα από τις τουρבולέντες.

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι το βίντεο που κατέγραψαν επιβάτες και αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στα πλάνα ακούγονται κραυγές τρόμου, ενώ η καμπίνα σείεται βίαια, αποτυπώνοντας την ένταση της στιγμής.

Η αγωνιώδης προσπάθεια των πιλότων

Η κατάσταση έγινε ακόμη πιο δραματική, καθώς ο κυβερνήτης επιχείρησε επανειλημμένα να προσεγγίσει τον διάδρομο προσγείωσης. Ωστόσο, η επικινδυνότητα του καιρού καθιστούσε αδύνατη την ασφαλή προσγείωση, αναγκάζοντας το πλήρωμα να διακόπτει συνεχώς τη διαδικασία και να κερδίζει εκ νέου ύψος.

Ύστερα από αρκετή ώρα αναμονής και εν μέσω διάχυτου πανικού, αποφασίστηκε η εκτροπή της πτήσης. Το αεροσκάφος κατευθύνθηκε τελικά στο αεροδρόμιο Ενφίντα-Χαμμαμέτ, όπου και προσγειώθηκε με ασφάλεια. Σύμφωνα με τα δεδομένα πτήσεων, μόλις ο καιρός βελτιώθηκε, το αεροπλάνο αναχώρησε εκ νέου και ολοκλήρωσε το δρομολόγιό του προς την Τύνιδα.

Παρά το σοκ και τις δραματικές στιγμές που βίωσαν οι επιβάτες, δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πρώτη πράσινη εμφάνιση για Αποστολάκη - Αυλωνίτη

08:08ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Το κρίσιμο σημείο για την επιτυχία του «Κουμπαρά για τη νέα γενιά» –Τι κάνουν οι άλλες χώρες

07:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Η ήττα του Ολυμπιακού ευκαιρία για Παναθηναϊκό και ΑΕΚ – Ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη

07:50LIFESTYLE

Οι τηλεαστέρες της βραδινής ζώνης σε θέσεις μάχης – Τα δυνατά χαρτιά της prime time

07:42LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Η απειλητική βροχή, η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη και το απρόοπτο με την Γαρμπή - Φωτογραφίες και Βίντεο

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί το διάσημο Oktoberfest γίνεται τον Σεπτέμβριο; Η απάντηση χρονολογείται πριν από 200 χρόνια

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Turkish Airlines: Εφιαλτική πτήση μέσα στην καταιγίδα – Στιγμές πανικού για τους επιβάτες

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί να ακυρωθεί η βάπτιση; Επικείμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ απειλεί τις εκκλησίες

07:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης από ΔΕΘ: «Τελευταίο μίλι» για τη ΝΔ – Οι επτά τομές και το μήνυμα πολιτικής αυτονομίας

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Σύνοδος BRICS: Ομόφωνη κοινή διακήρυξη με πυρά Σι κατά Τραμπ και λεπτές γεωπολιτικές ισορροπίες

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ινδονησία: Αγνοείται επιβατηγό πλοίο με εκατοντάδες επιβάτες - Είχε πάρει επικίνδυνη κλίση

06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη - Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο: Η επίσκεψη με γεωπολιτικό συμβολισμό και η Άγκυρα που πήρε το μήνυμα

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινοπωρινό εξπρές - Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες - Βοριάδες έως 6 μποφόρ

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι ισχυρισμοί για «τρίτο πρόσωπο» που βρίσκεται πίσω από την κακοποίηση της 15χρονης

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Φάκελος μυστήριο με το όνομα του τραγουδιστή στα αρχεία της γιατρού - Τι άλλα στοιχεία είχαν καταχωρημένα

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα 13 Σεπτεμβρίου

05:20ΚΟΣΜΟΣ

Λαβρόφ για Ουκρανία: Έτοιμοι για διάλογο αλλά χωρίς εκεχειρία

04:54ΚΟΣΜΟΣ

Κονγκό: Συναγερμός με πάνω από 7.000 κρούσματα Έμπολα και 4.000 νεκρούς - Εξαπλώνεται στα σχολεία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:55ΕΛΛΑΔΑ

Κτηματολόγιο: Τι αλλάζει από την ερχόμενη Τετάρτη - Αιτήσεις για χρησικτησία και διορθώσεις

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινοπωρινό εξπρές - Πού θα χτυπήσουν βροχές και καταιγίδες - Βοριάδες έως 6 μποφόρ

07:03ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ινδονησία: Αγνοείται επιβατηγό πλοίο με εκατοντάδες επιβάτες - Είχε πάρει επικίνδυνη κλίση

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Σεπτεμβρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:42LIFESTYLE

Αντώνης Ρέμος: Όλα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία στη Θεσσαλονίκη - Η απειλητική βροχή, η συγκίνηση για τον Μαζωνάκη και το απρόοπτο με την Γαρμπή - Φωτογραφίες και Βίντεο

14:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Αρναούτογλου: Νέο σενάριο για Μεσόγειο – Τι δείχνουν ECMWF και UKMO για 16-19 Σεπτεμβρίου

00:38LIFESTYLE

Λαχτάρα στη συναυλία του Ρέμου: «Τούμπα» στη σκηνή για την Καίτη Γαρμπή μπροστά σε χιλιάδες θεατές - «Μας εφαγαν»

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Φάκελος μυστήριο με το όνομα του τραγουδιστή στα αρχεία της γιατρού - Τι άλλα στοιχεία είχαν καταχωρημένα

07:25ΚΟΣΜΟΣ

Μπορεί να ακυρωθεί η βάπτιση; Επικείμενη απόφαση του Ανωτάτου Δικαστηρίου της ΕΕ απειλεί τις εκκλησίες

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Οι ισχυρισμοί για «τρίτο πρόσωπο» που βρίσκεται πίσω από την κακοποίηση της 15χρονης

00:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Όλα έχουν ένα όριο»: Ξέσπασμα Άδωνι Γεωργιάδη και απειλή με μηνύσεις για τη «συνωνυμία» του διοικητή της 6ης ΥΠΕ με τον γιατρό στο Κολωνάκι

06:45ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης στο Καστελλόριζο: Η επίσκεψη με γεωπολιτικό συμβολισμό και η Άγκυρα που πήρε το μήνυμα

16:59ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Πρόγνωση με βάση 400 σενάρια από 8 κέντρα

23:10ΣΕΙΣΜΟΙ

Τσελέντης για σεισμό στην Κεφαλονιά: Είναι διεγερμένο το τόξο

07:30ΚΟΣΜΟΣ

Turkish Airlines: Εφιαλτική πτήση μέσα στην καταιγίδα – Στιγμές πανικού για τους επιβάτες

21:30ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: Κατάθεση νοσηλεύτριας του ιατρείου υποστηρίζει ότι η γιατρός συναντούσε τον τραγουδιστή πιο συχνά απ' ό,τι ισχυρίζεται

23:01ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Επιστήμονες βρήκαν έναν τρόπο να παράγουν καύσιμο πυραύλων από τον αέρα του Άρη

16:38ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ξόδεψε σχεδόν 470.000 δολάρια για τα μαλλιά και το μακιγιάζ του πρωθυπουργού από το 2019

11:09LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Ώρες Μικρές» – Η ιστορία του τραγουδιού που σαρώνει

22:08WHAT THE FACT

Πώς να πλένετε τα μαύρα ρούχα και να μην ξεθωριάζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ