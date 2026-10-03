Άνοδος για τον ενημερωτικό τομέα του OPEN στην έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν

Με άνοδο στα ποσοστά τηλεθέασης ξεκίνησε η νέα τηλεοπτική σεζόν για τον ενημερωτικό τομέα του OPEN, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου κατέγραψε ποσοστό 10% και 250.000 τηλεθεατές, έναντι 8,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με το OPEN, το ποσοστό ξεπέρασε το 16%.

Ανοδική πορεία σημείωσε και η καθημερινή πρωινή εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, η οποία έφτασε στο 13,6%, από 12,4% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ σε επιμέρους ηλικιακά κοινά άγγιξε το 19%.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται η εκπομπή «10 Παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία ανέβηκε στο 13%, έναντι 8,7% τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε ορισμένες ηλικιακές κατηγορίες ξεπέρασε το 19%.

Το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Δρούγκα σημείωσε τηλεθέαση 10%, από 9,4% πέρυσι, ενώ σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες έφτασε έως και το 16%.

Αύξηση κατέγραψαν και οι «Καθαρές Κουβέντες» με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Η καθημερινή απογευματινή εκπομπή έφτασε στο 9,5%, έναντι 6,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, ξεπερνώντας σε ορισμένα κοινά το 16%.

Άνοδος και στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Θετική εικόνα παρουσίασε και η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου «Τώρα Μαζί» με τον Χρήστο Τσιγουρή και τη Χρύσα Φώσκολου, η οποία σημείωσε 13,1%, έναντι 11,6% τον περσινό Σεπτέμβριο. Σε επιμέρους ηλικιακές κατηγορίες ξεπέρασε το 18%.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου με τη Ματίνα Παπαδέα κατέγραψε επίσης άνοδο, φτάνοντας στο 8,1%, από 6,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Στις θεματικές ενημερωτικές εκπομπές, το «Status Quo», με αντικείμενο τις διεθνείς και διπλωματικές εξελίξεις, έφτασε στο 6%, έναντι 5,5% πέρυσι, ενώ σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες ξεπέρασε το 9%. Στην εκπομπή συμμετέχουν η Έφη Κουτσοκώστα, ο Αργύρης Ντινόπουλος, η Μαρία Ζαχαράκη, η Μαρία Αρώνη και ο Παντελής Βαλασόπουλος.

Τέλος, η εκπομπή «Limit Up» με τον Γιάννη Φώσκολο και τον Αντώνη Κρητικό σημείωσε 6% και 130.000 τηλεθεατές, από 5,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ σε επιμέρους κοινά έφτασε στο 9%.

Σύμφωνα με το OPEN, τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν την ενισχυμένη παρουσία του ενημερωτικού προγράμματος του σταθμού κατά την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.