Άνοδος για τον ενημερωτικό τομέα του OPEN στην έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν

Αυξημένα ποσοστά τηλεθέασης για τα δελτία ειδήσεων και τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού τον Σεπτέμβριο

Μαριάννα Γεωργαντή

Άνοδος για τον ενημερωτικό τομέα του OPEN στην έναρξη της τηλεοπτικής σεζόν
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Με άνοδο στα ποσοστά τηλεθέασης ξεκίνησε η νέα τηλεοπτική σεζόν για τον ενημερωτικό τομέα του OPEN, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο τηλεοπτικός σταθμός.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Εύα Αντωνοπούλου κατέγραψε ποσοστό 10% και 250.000 τηλεθεατές, έναντι 8,8% τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε επιμέρους ηλικιακές ομάδες, σύμφωνα με το OPEN, το ποσοστό ξεπέρασε το 16%.

Ανοδική πορεία σημείωσε και η καθημερινή πρωινή εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, η οποία έφτασε στο 13,6%, από 12,4% τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι, ενώ σε επιμέρους ηλικιακά κοινά άγγιξε το 19%.

Ιδιαίτερα ενισχυμένη εμφανίζεται η εκπομπή «10 Παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακωστοπούλου, η οποία ανέβηκε στο 13%, έναντι 8,7% τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε ορισμένες ηλικιακές κατηγορίες ξεπέρασε το 19%.

Το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων με τη Λίνα Δρούγκα σημείωσε τηλεθέαση 10%, από 9,4% πέρυσι, ενώ σε συγκεκριμένες ηλικιακές ομάδες έφτασε έως και το 16%.

Αύξηση κατέγραψαν και οι «Καθαρές Κουβέντες» με τον Σπύρο Χαριτάτο και την Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου. Η καθημερινή απογευματινή εκπομπή έφτασε στο 9,5%, έναντι 6,6% τον Σεπτέμβριο του 2025, ξεπερνώντας σε ορισμένα κοινά το 16%.

Άνοδος και στο πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου

Θετική εικόνα παρουσίασε και η πρωινή εκπομπή του Σαββατοκύριακου «Τώρα Μαζί» με τον Χρήστο Τσιγουρή και τη Χρύσα Φώσκολου, η οποία σημείωσε 13,1%, έναντι 11,6% τον περσινό Σεπτέμβριο. Σε επιμέρους ηλικιακές κατηγορίες ξεπέρασε το 18%.

Το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Σαββατοκύριακου με τη Ματίνα Παπαδέα κατέγραψε επίσης άνοδο, φτάνοντας στο 8,1%, από 6,7% τον αντίστοιχο μήνα του 2025.

Στις θεματικές ενημερωτικές εκπομπές, το «Status Quo», με αντικείμενο τις διεθνείς και διπλωματικές εξελίξεις, έφτασε στο 6%, έναντι 5,5% πέρυσι, ενώ σε ορισμένες ηλικιακές ομάδες ξεπέρασε το 9%. Στην εκπομπή συμμετέχουν η Έφη Κουτσοκώστα, ο Αργύρης Ντινόπουλος, η Μαρία Ζαχαράκη, η Μαρία Αρώνη και ο Παντελής Βαλασόπουλος.

Τέλος, η εκπομπή «Limit Up» με τον Γιάννη Φώσκολο και τον Αντώνη Κρητικό σημείωσε 6% και 130.000 τηλεθεατές, από 5,5% την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, ενώ σε επιμέρους κοινά έφτασε στο 9%.

Σύμφωνα με το OPEN, τα παραπάνω στοιχεία αποτυπώνουν την ενισχυμένη παρουσία του ενημερωτικού προγράμματος του σταθμού κατά την έναρξη της νέας τηλεοπτικής σεζόν.

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