Snapshot Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων σημειώθηκε επεισοδιακή καταδίωξη με αυτοκίνητο που εισήλθε στον χώρο του νοσοκομείου.

Ο οδηγός παρέσυρε αστυνομική μοτοσικλέτα για περίπου 30 μέτρα και διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση.

Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης ακούστηκαν πυροβολισμοί, προκαλώντας αναστάτωση σε εργαζόμενους και επισκέπτες.

Η αστυνομία έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του οδηγού. Snapshot powered by AI

Σκηνές που θύμιζαν κινηματογραφική ταινία εκτυλίχθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όταν αυτοκίνητο που καταδιωκόταν από αστυνομικούς εισήλθε στον χώρο του νοσηλευτικού ιδρύματος και έφτασε μέχρι την είσοδο των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών.

Όπως αναφέρει το epiruspost.gr, η καταδίωξη, ξεκίνησε από την οδό Δομπόλη και μεταφέρθηκε μέσα στον χώρο του νοσοκομείου προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση σε εργαζόμενους και επισκέπτες.

Ο οδηγός του οχήματος στην προσπάθειά του να αποφύγει τον εγκλωβισμό εμβόλισε αστυνομική μοτοσικλέτα που είχε τοποθετηθεί στο σημείο για να εμποδίσει τη διέλευση και την παρέσυρε για απόσταση περίπου 30 μέτρων και κατάφερε να διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλούν οι μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη την ώρα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο, σύμφωνα με τις οποίες ακούστηκαν και πυροβολισμοί. Ο θόρυβος προκάλεσε αναστάτωση, με εργαζόμενους να βγαίνουν από τα γραφεία τους και να γίνονται μάρτυρες των όσων εκτυλίσσονταν στον χώρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο αστυνομικός έκανε χρήση του υπηρεσιακού του όπλου, πυροβολώντας προς τα ελαστικά του οχήματος. Παρά τους πυροβολισμούς και τη σύγκρουση, το αυτοκίνητο κατάφερε να συνεχίσει την πορεία του και να διαφύγει.

Οι εκτιμήσεις των αστυνομικών αρχών είναι ότι το όχημα ενδέχεται να έχει υποστεί ζημιές τόσο από τους πυροβολισμούς όσο και από τον εμβολισμό της μοτοσικλέτας.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο να κινήθηκε προς την περιοχή του Νεοχωρόπουλου και να έχει εγκαταλειφθεί.

Η αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με ισχυρές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή και να πραγματοποιούν έρευνες για τον εντοπισμό του οχήματος και των τριών επιβαινόντων.

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