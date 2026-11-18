Snapshot Ένας 88χρονος άνδρας έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο σε χωράφι στις Μαλάδες Ηρακλείου.

Ο ηλικιωμένος είχε ενημερώσει τηλεφωνικά τον γιο του για τις προθέσεις του πριν αυτοπυροβοληθεί.

Ο γιος του βρήκε τον πατέρα του νεκρό στο χωράφι όπου είχε μεταβεί.

Η Αστυνομία κλήθηκε για να διερευνήσει το περιστατικό. Snapshot powered by AI

Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) στο Ηράκλειο, όπου ένας 88χρονος άνδρας έδωσε τέλος στη ζωή του σε αγροτική έκταση, σε δρόμο που οδηγεί προς τις Μαλάδες.

Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο χωράφι του, όταν σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 88χρονος λίγο νωρίτερα, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο του, ενημερώνοντάς τον για τις προθέσεις του.

Ο γιος του μετέβη στο χωράφι, όπου δυστυχώς εντόπισε τον πατέρα του νεκρό.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο θάνατος του 88χρονου προήλθε από αυτοπυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, προκειμένου να επιληφθεί του περιστατικού.

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