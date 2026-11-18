Τραγωδία στο Ηράκλειο: Ηλικιωμένος έβαλε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο
Ο ηλικωμένος βρέθηκε νεκρός στο χωράφι του στις Μαλαδες Ηρακλείου
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- Ένας 88χρονος άνδρας έδωσε τέλος στη ζωή του με κυνηγετικό όπλο σε χωράφι στις Μαλάδες Ηρακλείου.
- Ο ηλικιωμένος είχε ενημερώσει τηλεφωνικά τον γιο του για τις προθέσεις του πριν αυτοπυροβοληθεί.
- Ο γιος του βρήκε τον πατέρα του νεκρό στο χωράφι όπου είχε μεταβεί.
- Η Αστυνομία κλήθηκε για να διερευνήσει το περιστατικό.
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης (18/11) στο Ηράκλειο, όπου ένας 88χρονος άνδρας έδωσε τέλος στη ζωή του σε αγροτική έκταση, σε δρόμο που οδηγεί προς τις Μαλάδες.
Όπως αναφέρει το neakriti.gr, ο ηλικιωμένος βρισκόταν στο χωράφι του, όταν σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες ο 88χρονος λίγο νωρίτερα, είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο του, ενημερώνοντάς τον για τις προθέσεις του.
Ο γιος του μετέβη στο χωράφι, όπου δυστυχώς εντόπισε τον πατέρα του νεκρό.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο θάνατος του 88χρονου προήλθε από αυτοπυροβολισμό με κυνηγετικό όπλο.
Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, προκειμένου να επιληφθεί του περιστατικού.
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