Άλιμος: Ασυνείδητος οδηγός κινείται με ταχύτητες άνω των 180 χλμ/αω στην Ελευθερίου Βενιζέλου
Πρόκειται για ένα λευκό Peugeot 207, το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 180 χλμ/αω με το «ανδραγάθημα» να κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου
Ένας ασυνείδητος οδηγός κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα στον αστικό ιστό και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος του Αλίμου κι ως εκ θαύματος δεν προκαλεί τροχαίο δυστύχημα.
Ο νεαρός, ο οποίος δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να αποκρύψει τα στοιχεία του, έχει αναρτήσει το βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, στο οποίο φαίνεται μέχρι και η πινακίδα του αυτοκινήτου του.
Πρόκειται για ένα λευκό Peugeot 207, το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 180 χλμ/αω με το «ανδραγάθημα» να κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου.
Θεωρείται δεδομένο ότι η ειδική ομάδα της ΕΛΑΣ που είναι επιφορτισμένη με την ανίχνευση παρόμοιων ασυνείδητων οδηγών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα έχει ήδη επιληφθεί του θέματος και πιθανότατα ο οδηγός θα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις κυρώσεις.