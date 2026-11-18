Ένας ασυνείδητος οδηγός κινείται με ιλιγγιώδη ταχύτητα μέσα στον αστικό ιστό και συγκεκριμένα στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος του Αλίμου κι ως εκ θαύματος δεν προκαλεί τροχαίο δυστύχημα.

Ο νεαρός, ο οποίος δεν μπαίνει καν στη διαδικασία να αποκρύψει τα στοιχεία του, έχει αναρτήσει το βίντεο στον λογαριασμό του στο TikTok, στο οποίο φαίνεται μέχρι και η πινακίδα του αυτοκινήτου του.

Πρόκειται για ένα λευκό Peugeot 207, το οποίο αναπτύσσει ταχύτητα άνω των 180 χλμ/αω με το «ανδραγάθημα» να κάνει τις τελευταίες ώρες το γύρο του διαδικτύου.

Θεωρείται δεδομένο ότι η ειδική ομάδα της ΕΛΑΣ που είναι επιφορτισμένη με την ανίχνευση παρόμοιων ασυνείδητων οδηγών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα έχει ήδη επιληφθεί του θέματος και πιθανότατα ο οδηγός θα ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τις κυρώσεις.

Δείτε το βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος στον λογαριασμό του