Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας σε κόρη ηλικιωμένης

Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας σε κόρη ηλικιωμένης
Οι αποκαλύψεις για το κολαστήριο που λειτουργούσε ως γηροκομείο στους Αμπελόκηπους, δεν έχουν τελειωμό. Οι τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν ουσιαστικά ως φυλακισμένες υπό το καθεστώς εκφοβισμού κι απειλών από την 72χρονη ιδιοκτήτρια του οίκου.

Η συλληφθείσα έπεσε στα χέρια των Αρχών την περασμένη Τρίτη ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., της εισαγγελίας και της περιφέρειας Αττικής. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Ζούσαν υπό καθεστώς τρόμου

Όπως αποκαλύφθηκε, οι τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν φυλακισμένες και η επικοινωνία με τον έξω κόσμο ήταν πλήρως ελεγχόμενη. Η 72χρονη, τους είχε πάρει τα κινητά και συνομιλούσαν με τους συγγενείς τους, μόνο μέσω της ίδιας.

Όταν οι Αρχές εισήλθαν στον χώρο, αντίκρισαν άθλιες συνθήκες. Οι γυναίκες διέμεναν σε έναν χώρο περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επαρκή φροντίδα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τους παρέχονταν ακόμη και ληγμένα τρόφιμα.

Εκβιασμός για 2.000 ευρώ και απειλές

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της κόρης μίας εκ των ηλικιωμένων. Η γυναίκα είχε συμφωνήσει να καταβάλλει 650 ευρώ μηνιαίως για τη φιλοξενία της μητέρας της, την οποία είχε εντοπίσει μέσω αγγελίας. Ωστόσο, η 72χρονη φέρεται να απαίτησε επιπλέον 2.000 ευρώ, εκβιάζοντάς την ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα εγκατέλειπε τη μητέρα της «σε κάδο απορριμμάτων».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη δέχθηκε και ανώνυμη τηλεφωνική κλήση από άνδρα, ο οποίος επανέλαβε την ίδια απειλή. Μία από τις ηλικιωμένες, μετά την απομάκρυνσή της από τον χώρο, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη.

Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

Την ίδια στιγμή, αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την πλήρη ενημέρωσή τους για τις συνθήκες διαβίωσης και την κακοποίηση που είχαν υποστεί οι ηλικιωμένες, οι συγγενείς τριών εκ των τεσσάρων γυναικών δήλωσαν αδυναμία να τις παραλάβουν και να τις φροντίσουν.

Μόνο μία από τις ηλικιωμένες αποχώρησε από τον χώρο μαζί με τον γιο της, ενώ για τις υπόλοιπες αναζητούνται πλέον κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

Δημογλίδου: Πλήρης η απομόνωση των ηλικιωμένων από τους οικείους

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Όπως εξήγησε, καταγγελίες για αντίστοιχες περιπτώσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δημόσια Αρχή, είτε στην Ελληνική Αστυνομία είτε στην Περιφέρεια, ώστε να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες υπό την εποπτεία του εισαγγελέα.

Η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι οι Αρχές διερευνούν πλέον εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρότατα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την πλήρη απομόνωση των ηλικιωμένων από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίπτωση ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία απομακρύνθηκε από την κόρη της μετά τον εκβιασμό που καταγγέλθηκε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως ήταν υποσιτισμένη.

«Η άσκηση της ποινικής δίωξης αφορά έκθεση κατ’ επάγγελμα», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:06ΕΛΛΑΔΑ

«Κινδυνεύει η ζωή του, μπορούσαν να μην τον φυλακίσουν», λέει ο δικηγόρος του 89χρονου πιστολέρο

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Τραμ: Σε ισχύ από σήμερα κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7

09:43ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Ενέκριναν πώληση Patriot στο Κατάρ - Ισραήλ, Κουβέιτ και ΗΑΕ θα λάβουν στρατιωτικό εξοπλισμό

09:39ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Ο Μπάρετ με απίθανο τρίποντο έστειλε σε Game 7 τη σειρά των Ράπτορς με τους Καβαλίερς!

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση αιτήσεων - Πότε λήγει η προθεσμία

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Εύβοια για τις μέδουσες: Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιομέτρων για να τις κρατήσουν μακριά από τις ακτές

09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου-κολαστήριο σε κόρη ηλικιωμένης - Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Ημαθία ένα μήνα πριν το καλοκαίρι: Μαγικές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο στο Σέλι

09:03ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: 6χρονη βλέπει ξανά κανονικά χάρη σε καινοτόμο γονιδιακή θεραπεία

09:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Αναβάθμιση για το Mazda2 Hybrid

08:55ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA Playoffs: Οι Λέικερς «διέλυσαν» τους Ρόκετς με ηγέτη τον ΛεΜπρον Τζέιμς – Ημιτελικά με Θάντερ!

08:48LIFESTYLE

Eurovision 2026: Σήμερα η πρώτη πρόβα του Akylas στην Βιέννη

08:35ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Κίνα κυριαρχεί μέσω του λογισμικού πλατφορμών

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: Μυστήριο με το πρόσωπο που τηλεφώνησε το βράδυ πριν την εξαφάνισή της

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Κεντάκι: Ανθρωποκυνηγητό μετά την εν ψυχρώ δολοφονία δύο τραπεζικών υπαλλήλων σε ένοπλη ληστεία

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Volkswagen ID. Polo: Η ηλεκτρική επιστροφή ενός θρύλου

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρατείνεται το φθινοπωρινό σκηνικό - Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο

07:57ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Ιράν: «Έχουμε ήδη κερδίσει, αλλά θέλω μεγαλύτερη νίκη - Οι τιμές των καυσίμων θα πέσουν σαν πέτρα μόλις τελειώσει ο πόλεμος»

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε επίδοση του 2009

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:18ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας του γηροκομείου-κολαστήριο σε κόρη ηλικιωμένης - Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

17:23LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ο Λεωνίδας πεθαίνει - Καταρρέει ο πατήρ Νικόλαος

06:00ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 2 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα - Η θαυματουργός αγία της Εκκλησίας

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με την εξαφάνιση γνωστού επιχειρηματία στο Αλιβέρι: Η τελευταία διαδρομή, το μυστήριο με τα δύο ταξί και οι μαρτυρίες «κλειδί»

06:35ΕΛΛΑΔΑ

Φως στο Τούνελ: Τα νέα στοιχεία για την εξαφάνιση της Ολυμπίας Κηρύκου - 30 χρόνια μετά μιλούν οι επιστολές

09:06ΕΛΛΑΔΑ

Στα «λευκά» η Ημαθία ένα μήνα πριν το καλοκαίρι: Μαγικές εικόνες από το χιονισμένο τοπίο στο Σέλι

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Νέες αποκαλύψεις για τον 89χρονο «πιστολέρο»: Τα παγωτά, τα μαγειρευτά και τα... μάγια

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

08:34ΕΛΛΑΔΑ

Ολυμπία Κηρύκου: Μυστήριο με το πρόσωπο που τηλεφώνησε το βράδυ πριν την εξαφάνισή της

09:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Νέα παράταση αιτήσεων - Πότε λήγει η προθεσμία

20:09ΚΟΣΜΟΣ

Σοκαριστικές εικόνες: Άνδρας ρίχνει κάτω και κλωτσάει καλόγρια στη μέση του δρόμου στην Ιερουσαλήμ

07:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Παρατείνεται το φθινοπωρινό σκηνικό - Πού θα βρέξει το Σαββατοκύριακο

07:55ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR: Η μόνη ομάδα με εκτός έδρας νίκη στην post season – Ισοφάρισε επίδοση του 2009

20:29ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή η αγγελία αποκάλυψε το «γηροκομείο» της ντροπής στους Αμπελόκηπους

22:01ΕΛΛΑΔΑ

Πότε είναι η Γιορτή της Μητέρας το 2026

08:13TRAVEL

Αυτές είναι οι 50 καλύτερες πόλεις του κόσμου - Μόνο μία ελληνική ανάμεσά τους

19:33ΜΠΑΣΚΕΤ

Το video της ντροπής: Άνδρας ασφαλείας της Βαλένθια απαιτεί από τον Ρογκαβόπουλο να καθίσει

07:15ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική ληστεία στην Αρτέμιδα: Άρπαξαν ολόκληρο ATM από σούπερ μάρκετ και εξαφανίστηκαν

09:25ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στην Εύβοια για τις μέδουσες: Πλωτά φράγματα μήκους 10 χιλιομέτρων για να τις κρατήσουν μακριά από τις ακτές

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ