Αμπελόκηποι: «2.000 ευρώ ή θα την βρεις σε κάδο» - Οι απειλές της ιδιοκτήτριας σε κόρη ηλικιωμένης

Οι αποκαλύψεις για το κολαστήριο που λειτουργούσε ως γηροκομείο στους Αμπελόκηπους, δεν έχουν τελειωμό. Οι τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν ουσιαστικά ως φυλακισμένες υπό το καθεστώς εκφοβισμού κι απειλών από την 72χρονη ιδιοκτήτρια του οίκου.

Η συλληφθείσα έπεσε στα χέρια των Αρχών την περασμένη Τρίτη ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ., της εισαγγελίας και της περιφέρειας Αττικής. Σε βάρος της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για έκθεση κατ’ επάγγελμα, εκβίαση κατά συναυτουργία και απείθεια.

Ζούσαν υπό καθεστώς τρόμου

Όπως αποκαλύφθηκε, οι τέσσερις ηλικιωμένες κρατούνταν φυλακισμένες και η επικοινωνία με τον έξω κόσμο ήταν πλήρως ελεγχόμενη. Η 72χρονη, τους είχε πάρει τα κινητά και συνομιλούσαν με τους συγγενείς τους, μόνο μέσω της ίδιας.

Όταν οι Αρχές εισήλθαν στον χώρο, αντίκρισαν άθλιες συνθήκες. Οι γυναίκες διέμεναν σε έναν χώρο περίπου 200 τετραγωνικών μέτρων, χωρίς επαρκή φροντίδα, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, τους παρέχονταν ακόμη και ληγμένα τρόφιμα.

Εκβιασμός για 2.000 ευρώ και απειλές

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελία της κόρης μίας εκ των ηλικιωμένων. Η γυναίκα είχε συμφωνήσει να καταβάλλει 650 ευρώ μηνιαίως για τη φιλοξενία της μητέρας της, την οποία είχε εντοπίσει μέσω αγγελίας. Ωστόσο, η 72χρονη φέρεται να απαίτησε επιπλέον 2.000 ευρώ, εκβιάζοντάς την ότι, σε διαφορετική περίπτωση, θα εγκατέλειπε τη μητέρα της «σε κάδο απορριμμάτων».

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η κόρη δέχθηκε και ανώνυμη τηλεφωνική κλήση από άνδρα, ο οποίος επανέλαβε την ίδια απειλή. Μία από τις ηλικιωμένες, μετά την απομάκρυνσή της από τον χώρο, διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι ήταν υποσιτισμένη.

Αρνήθηκαν να τις παραλάβουν οι συγγενείς

Την ίδια στιγμή, αλγεινή εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι, παρά την πλήρη ενημέρωσή τους για τις συνθήκες διαβίωσης και την κακοποίηση που είχαν υποστεί οι ηλικιωμένες, οι συγγενείς τριών εκ των τεσσάρων γυναικών δήλωσαν αδυναμία να τις παραλάβουν και να τις φροντίσουν.

Μόνο μία από τις ηλικιωμένες αποχώρησε από τον χώρο μαζί με τον γιο της, ενώ για τις υπόλοιπες αναζητούνται πλέον κατάλληλες δομές φιλοξενίας.

Δημογλίδου: Πλήρης η απομόνωση των ηλικιωμένων από τους οικείους

Η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, υπογράμμισε ότι η υπόθεση αφορά έναν ιδιωτικό χώρο, ο οποίος λειτουργούσε παράνομα ως δομή φιλοξενίας ηλικιωμένων, χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Όπως εξήγησε, καταγγελίες για αντίστοιχες περιπτώσεις μπορούν να υποβληθούν σε οποιαδήποτε δημόσια Αρχή, είτε στην Ελληνική Αστυνομία είτε στην Περιφέρεια, ώστε να κινηθούν άμεσα οι προβλεπόμενες διαδικασίες υπό την εποπτεία του εισαγγελέα.

Η κυρία Δημογλίδου τόνισε ότι οι Αρχές διερευνούν πλέον εάν στον συγκεκριμένο χώρο είχαν φιλοξενηθεί και άλλα άτομα στο παρελθόν, καθώς η 72χρονη φέρεται να εντόπιζε πελάτες μέσω αγγελιών.

Παράλληλα, επισήμανε ότι η δικογραφία περιλαμβάνει σοβαρότατα στοιχεία, τα οποία αποτυπώνουν την πλήρη απομόνωση των ηλικιωμένων από το οικογενειακό τους περιβάλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην περίπτωση ηλικιωμένης γυναίκας, η οποία απομακρύνθηκε από την κόρη της μετά τον εκβιασμό που καταγγέλθηκε. Η γυναίκα μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε πως ήταν υποσιτισμένη.

«Η άσκηση της ποινικής δίωξης αφορά έκθεση κατ’ επάγγελμα», σημείωσε χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης, που έχει προκαλέσει έντονη κοινωνική κατακραυγή.

