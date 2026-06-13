Μουντιάλ 2026: Η NASA «επιστρατεύει» τους φίλους του ποδοσφαίρου για παγκόσμια έρευνα

Snapshot Η NASA καλεί τους φίλους του ποδοσφαίρου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα GLOBE, στέλνοντας φωτογραφίες και μετρήσεις θερμοκρασίας από τα γήπεδα όπου παίζουν.

Το GLOBE, υποστηριζόμενο από τη NASA, συλλέγει περιβαλλοντικά δεδομένα από πολίτες σε πάνω από 120 χώρες για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν πληροφορίες για το περιβάλλον των γηπέδων, όπως είδος επιφάνειας και περιβάλλουσα βλάστηση ή κτίρια.

Τα δεδομένα βοηθούν τους επιστήμονες να μελετήσουν πώς διαφορετικά υλικά επηρεάζουν τη θερμοκρασία και να κατανοήσουν φαινόμενα όπως οι αστικές θερμικές νησίδες.

Οι παρατηρήσεις των πολιτών συνδυάζονται με δορυφορικά δεδομένα για τη βελτίωση της κατανόησης των επιπτώσεων της ζέστης σε χώρους άθλησης και αναψυχής. Snapshot powered by AI

Η NASA χρειάζεται τη βοήθεια όλων των φίλων του ποδοσφαίρου μέσα από ένα νέο επιστημονικό πρόγραμμα. Το Μουντιάλ είναι σε πλήρη εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί με τον μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου.

Μέσω του προγράμματος ονόματι GLOBE, η NASA ζητά από τους φίλους του ποδοσφαίρου να τής στείλουν φωτογραφίες από τα γήπεδα που παίζουν αυτές τις ημέρες, προκειμένου να λάβει μετρήσεις θερμοκρασίας από όλο τον κόσμο.

Αυτό σημαίνει ότι είτε παίζετε σε πάρκο, είτε σε απλό γήπεδο, είτε οπουδήποτε αλλού ποδόσφαιρο, η NASA θέλει μία φωτογραφία από το συγκεκριμένο μέρος.

Στην επίσημη σελίδα, τονίζεται πως στην έρευνα μπορεί να συμμετάσχει και η Ευρώπη, με την NASA να ρωτά αν το γήπεδο στο οποίο παίζετε, περιβάλλεται από δέντρα, κτήρια, χώμα ή άλλες επιφάνειες, αλλά και αν το γρασίδι είναι φυσικό ή τεχνητό. Πώς συγκρίνονται οι θερμοκρασίες από τη μία μέρα στην άλλη και πώς συγκρίνεται το τοπικό σας γήπεδο με άλλα γήπεδα, είναι μερικές από τις ερωτήσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση της NASA:

«Την προσοχή σας, φίλοι του ποδοσφαίρου! Κατά τη διάρκεια του Παγκόσμιου Κυπέλλου της FIFA, μπορείτε να βοηθήσετε τη NASA σε ένα επιστημονικό πρόγραμμα τραβώντας φωτογραφίες και μετρώντας τη θερμοκρασία στο γήπεδο, στο πάρκο ή σε οποιοδήποτε μέρος παίζετε ποδόσφαιρο».

Το πρόγραμμα GLOBE (Global Learning and Observations to Benefit the Environment) αποτελεί διεθνή πρωτοβουλία επιστημονικής συμμετοχής πολιτών, η οποία υποστηρίζεται από τη NASA και άλλους αμερικανικούς οργανισμούς. Στόχος του είναι η συλλογή περιβαλλοντικών δεδομένων από πολίτες, μαθητές και εκπαιδευτικούς σε περισσότερες από 120 χώρες, ώστε να ενισχύεται η επιστημονική έρευνα και η κατανόηση των τοπικών περιβαλλοντικών συνθηκών.

Στο πλαίσιο της δράσης που συνδέεται με το Μουντιάλ, οι συμμετέχοντες καλούνται να καταγράψουν τη θερμοκρασία της επιφάνειας σε γήπεδα και χώρους άθλησης, καθώς και να υποβάλουν φωτογραφίες της περιοχής μέσω της εφαρμογής GLOBE Observer. Τα συγκεκριμένα δεδομένα βοηθούν τους επιστήμονες να μελετήσουν πώς διαφορετικά υλικά, όπως το φυσικό γρασίδι, ο τεχνητός χλοοτάπητας, το χώμα ή το τσιμέντο, επηρεάζουν τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με τη NASA, οι παρατηρήσεις των πολιτών μπορούν να αξιοποιηθούν σε συνδυασμό με δορυφορικά δεδομένα για τη βελτίωση της κατανόησης φαινομένων όπως οι αστικές θερμικές νησίδες και οι επιπτώσεις της ζέστης σε χώρους άθλησης και αναψυχής.