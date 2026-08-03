Κυψέλη: Παραπλανητικά μηνύματα σε γονείς και φίλους της 38χρονης έστελνε ο 26χρονος Αφγανός

Snapshot Ο 26χρονος Αφγανός που συνεφθη για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη προσπάθησε να παραπλανήσει τις Αρχές στέλνοντας παραπλανητικά μηνύματα σε συγγενείς και φίλους του θύματος.

Η μαρτυρία φίλης της 38χρονης αποτέλεσε κλειδί στην εξιχνίαση της υπόθεσης, καθώς ανέφερε ότι ο σύντροφός της ομολόγησε τη δολοφονία.

Ο φερόμενος δράστης θεωρούσε πως η 38χρονη προσπαθούσε να προσηλυτίσει τη σύντροφό του στον χριστιανισμό, το οποίο εξετάζεται ως πιθανό κίνητρο.

Η σορός της 38χρονης εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, ενώ ο δράστης χρησιμοποίησε τις τραπεζικές της κάρτες μετά το έγκλημα.

Στην οικία του 26χρονου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν όπλα, ενώ η υπόθεση διερευνάται σε συνεργασία με βρετανικές αστυνομικές αρχές. Snapshot powered by AI

Να παραπλανήσει τις Αρχές προσπάθησε ο 26χρονος Αφγανός που έχει συλληφθεί για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα στην Κυψέλη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.gr ο 26χρονος πήρε το άλλο νούμερο και ξεκίνησε να στέλνει απανωτά μηνύματα σε συγγενείς και φίλους της άτυχης 38χρονης, όπως τους γονείς της, τη σύζυγό του, ακόμα και στον ίδιο του τον εαυτό, λέγοντας πως είναι ο δολοφόνος και πως σκότωσε την 38χρονη λόγω θρησκείας.

Ο Αφγανός ήταν μουσουλμάνος, ωστόσο όταν γνώρισε τη γυναίκα του έγινε προτεστάντης και πλέον είναι Χριστιανός.

Η μαρτυρία - κλειδί

Κλειδί για την εξιχνίασης της υπόθεσης φέρεται να διαδραμάτισε η μαρτυρία φίλης της 38χρονης γυναίκας που βρέθηκε δολοφονημένη μέσα σε βαλίτσα. Σύμφωνα με πληροφορίες, πριν από μερικές ημέρες, μια γυναίκα, επίσης βρετανικής καταγωγής, προσήλθε στην Αστυνομία και ανέφερε πως ο σύντροφός της, της είχε εκμυστηρευτεί πως σκότωσε την 38χρονη.

Ο Αφγανός, πιθανότατα προχώρησε στη δολοφονία, καθώς θεωρούσε πως η 38χρονη προσπαθούσε να κάνει τη σύντροφό του Χριστιανή.

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ για τη δολοφονία

«Από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξιχνιάσθηκε η ανθρωποκτονία 38χρονης υπηκόου Μ. Βρετανίας, η σορός της οποίας είχε εντοπιστεί μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο σε περιοχή της Κυψέλης το Σάββατο 18 Ιουλίου 2026.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε 26χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με δόλο, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα.

Ως προς το ιστορικό της υπόθεσης, μεσημβρινές ώρες της 18/07/2026 εντοπίστηκε σορός γυναίκας, μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο χώρο στην Κυψέλη, ενώ τις έρευνες ανέλαβε το Τμήμα Εγκλημάτων Κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας της ΔΑΟΕΣτο πλαίσιο της αρχικής έρευνας, εξειδικευμένα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν αυτοψία και βιολογικές εξετάσεις επί της σορού, από τις οποίες -παρά την προχωρημένη σήψη και τις αντίξοες περιβαλλοντικές συνθήκες- κατάφεραν να εντοπίσουν αξιοποιήσιμα δακτυλικά αποτυπώματα του θύματος.

Ακολούθησε σχετικό αίτημα και αναζήτηση πληροφοριών μέσω του Τμήματος Interpol της Διεύθυνσης Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας, για την οποία οι αμερικανικές Αρχές γνωστοποίησαν ότι τα δακτυλικά αποτυπώματα ταυτίζονται με εκείνα 38χρονης υπηκόου Μ. Βρετανίας.

Όπως διαπιστώθηκε, το θύμα εισήλθε στη χώρα στις 26 Ιουνίου 2026 και διέμενε σε φιλική κατοικία σε περιοχή του Πειραιά μέχρι τις 10 Ιουλίου 2026, οπότε και αποχώρησε προς άγνωστο προορισμό εντός της Αττικής.

Από την επακόλουθη προανακριτική έρευνα του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ζωής και Προσωπικής Ελευθερίας, με αξιοποίηση του προανακριτικού υλικού, καθώς και με ψηφιακή ανάλυση βιντεοληπτικού υλικού, διακριβώθηκε η εμπλοκή του 26χρονου αλλοδαπού στην υπόθεση, ο οποίος προσήχθη την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2026 στην έδρα της ΔΑΟΕ και ομολόγησε τις πράξεις.

Ειδικότερα, προέκυψε ότι ο 26χρονος τοποθέτησε τη σορό σε βαλίτσα και τη μετέφερε στον εγκαταλελειμμένο χώρο. Μάλιστα, ο 26χρονος της επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος πραγματοποιώντας αναλήψεις χρηματικών ποσών.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην οικία του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι ρέπλικα και μαχαίρι, λόγος για τον οποίο συνελήφθη για παράβαση του νόμου περί όπλων.

Σημειώνεται ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια των ερευνών, υπήρξε συνεργασία με Αξιωματικό Σύνδεσμο της Εθνικής Υπηρεσίας Καταπολέμησης του Σοβαρού και Οργανωμένου Εγκλήματος του Ηνωμένου Βασιλείου – NationalCrimeAgency(NCA), καθώς και με αστυνομικές Αρχές της Σκωτίας – PoliceServiceofScotland)».

Ο προσηλυτισμός στον Χριστιανισμό

Την ίδια ώρα, καταλυτική φέρεται να είναι και μια μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία ο φερόμενος ως δράστης πίστευε ότι η 38χρονη επιχειρούσε να προσηλυτίσει τη σύντροφό του στον χριστιανισμό. Η συγκεκριμένη αναφορά παρουσιάζεται ως πιθανό κίνητρο που εξετάζεται στο πλαίσιο της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αστυνομικές αρχές.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να συλλέγουν συμπληρωματικά στοιχεία και καταθέσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες του εγκλήματος και η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων που οδήγησαν στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας.

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