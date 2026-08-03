Φωτιά στα Βίλια: Ελικόπτερο Erickson «σκύβει» πάνω από Πυροσβεστικό όχημα για τον εφοδιασμό του

Συγκλονιστικό βίντεο από την προσπάθεια ανεφοδιασμού ενός ελικοπτέρου τύπου Erickson κατά τη διάρκεια της χθεσινής καταστροφικής πυρκαγιάς στα Βίλια έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Όπως φαίνεται χαρακτηριστικά στο βιντεοληπτικό υλικό ένα ελικόπτερο Erickson κατεβαίνει πολύ χαμηλά, σχεδόν πάνω στο πυροσβεστικό όχημα, προκειμένου να ανεφοδιαστεί με νερό και να συνεχίσει τον αγώνα του απέναντι στην πύρινη λαίλαπα.

Την ώρα που η πυρκαγιά μαινόταν ανεξέλεγκτη και το περιθώριο του λάθος ήταν πραγματικά μηδαμινό, ο πιλότος του Erickson δε λογάριασε τον κίνδυνο και έβαλε τα δυνατά του, ώστε να ανεφοδιάσει άμεσα το εναέριο μέσο με νερό, προκειμένου να προχωρήσει γρήγορα στο δύσκολο έργο της κατάσβεσης.

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