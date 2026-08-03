Φωκίδα: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά στο Σκάλωμα

Στην περιοχή ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος

Εύη Απολλωνάτου

Φωκίδα: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές από την πυρκαγιά στο Σκάλωμα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τη Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές του δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την πυρκαγιά στο Σκάλωμα Φωκίδας.
  • Ο δήμος έχει καταθέσει αίτημα για κήρυξη της πληγείσας περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
  • Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, Κώστας Κατσαφάδος, ανακοίνωσε ότι οι πολίτες θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για έκτακτο βοήθημα πρώτων βιοτικών αναγκών και επίδομα οικοσκευής με βάση το φύλλο αυτοψίας.
  • Από αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για αποζημίωση στην επισκευή και ανακατασκευή πληγέντων κτιρίων με κάλυψη 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς.
  • Η πυρκαγιά περιορίστηκε χάρη στη συνεργασία της Πυροσβεστικής, της τοπικής αυτοδιοίκησης και των εθελοντών, και γίνονται προσπάθειες για ταχεία επιστροφή της περιοχής στην κανονικότητα.
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Ξεκίνησαν οι αυτοψίες των κλιμακίων της Διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΔΑΕΦΚ) Δυτικής Ελλάδας στις περιοχές του δήμου Δωρίδος που επλήγησαν από την φωτιά που ξέσπασε το Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 στο Σκάλωμα Φωκίδας.

Ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για θέματα Κρατικής Αρωγής, Κώστας Κατσαφάδος, πραγματοποίησε σήμερα σύσκεψη στο Δημαρχείο Ευπαλίου Φωκίδας και όπως δήλωσε, τα συνεργεία της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών έχουν ξεκινήσει τους ελέγχους και την έρευνά τους. Παράλληλα, σημείωσε ότι ο δήμος έχει καταθέσει αίτημα ώστε να κηρυχθούν οι περιοχές που επλήγησαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πολιτική Προστασία, τα πληγέντα κτίρια από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Σκάλωμα Φωκίδας είναι οκτώ.

Όπως έγινε γνωστό από την Πολιτική Προστασία, σήμερα το απόγευμα στις 17.00 ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στο Πόρτο Γερμενό προκειμένου να πραγματοποιήσει σύσκεψη με τους αρμόδιους φορείς και στη συνέχεια αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές.

«Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό να μπορέσουμε και να αποκαταστήσουμε τις υποδομές οι οποίες υπέστησαν διάφορες φθορές», επισήμανε ο κ. Κατσαφάδος ενώ πρόσθεσε ότι ο δήμος έχει καταθέσει αίτημα για να κηρυχθεί η πληγείσα περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

«Περιμένουμε τα αιτήματα τόσο του Δήμου όσο και της Περιφέρειας ούτως ώστε μέσα από τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αγωγής να εκτιμηθεί το ποσό για τα έργα τα οποία θα ζητήσουν, για να προχωρήσουμε και στην περαιτέρω και καλύτερη θωράκιση της περιοχής, αλλά και στην επισκευή όλων των έργων τα οποία επλήγησαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο Δήμος Δωρίδος πέρασε δύσκολες στιγμές μέσα από μια πολύ επικίνδυνη πυρκαγιά, την οποία καταφέραμε μέσα από την στενή συνεργασία την οποία είχε η Πυροσβεστική Υπηρεσία με τον α' και β' βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, με τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας, τους εθελοντές μας, να την περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, να λειτουργήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα κάτω από ακραίες και αντίξοες καιρικές συνθήκες. Σήμερα, μιλάμε για την επόμενη μέρα. Και στην επόμενη μέρα η παρουσία μας εδώ και η σύσκεψη την οποία κάναμε τόσο με τον δήμαρχο όσο και με την αντιπεριφερειάρχη, ήταν για να καθορίσουμε τα βήματα ούτως ώστε κανένας πολίτης να μην αισθανθεί μόνος μετά από αυτή την περιπέτεια την οποία πέρασε. Είμαστε εδώ, για να προσπαθήσουμε και να δημιουργήσουμε τους όρους και τις συνθήκες αυτές ούτως ώστε η περιοχή θα επιστρέψει στην κανονικότητα, την οποία είχε από πριν σε ένα πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα», σημείωσε ο κ. Κατσαφάδος.

Πυρκαγιές: 100% αποζημίωση από τις αρχές Σεπτεμβρίου για τα σπίτια που επλήγησαν

«Σε ένα μήνα από σήμερα, δηλαδή αρχές Σεπτεμβρίου εφόσον θα έχουν ολοκληρωθεί οι αυτοψίες στις πληττόμενες περιοχές και θα έχει εκδοθεί μία ΚΥΑ που θα περιλαμβάνει αυτές τις περιοχές θα έχει δικαίωμα ο πολίτης ο οποίος έχει πληγεί η κατοικία, είτε είναι πρώτη κατοικία είτε είναι δευτερογενής κατοικία να υποβάλει μία αίτηση όπου η αποζημίωση την οποία θα λάβει για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του θα είναι στο 100%», είπε νωρίτερα στην ΕΡΤ ο Κώστας Κατσαφάδος.

Αυτό σημαίνει, όπως εξήγησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ότι αυτό αφορά τόσο τις κύριες όσο και τις εξοχικές κατοικίες. «Η διαφορά η οποία υπάρχει μεταξύ πρωτογενούς και δευτερογενούς κατοικίας έχει να κάνει με τα πρώτα επιδόματα τα οποία παίρνουν», σημείωσε ο Κώστας Κατσαφάδος.

Όπως ανέφερε η πολιτεία κινείται άμεσα προκειμένου οι πυρόπληκτοι να μπορέσουν να πάρουν κάποια χρήματα άμεσα και συγκεκριμένα τα έκτακτα βοηθήματα, που αφορούν την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών τα οποία φτάνουν μέχρι τα 6.000 ευρώ αν πρόκειται για κύρια κατοικία ανάλογα με το μέγεθος των ζημιών που έχει υποστεί το κάθε κτίριο.

Αναφορικά με την επιδότηση ενοικίου ο Κώστας Κατσαφάδος εξήγησε ότι «μετά την αυτοψία (…) αν κάποιο κτίριο θεωρηθεί προσωρινά ακατάλληλο για χρήση δηλαδή δεν μπορούν να μείνουν, είναι δηλαδή κίτρινο ή κόκκινο και δεν μπορούν να μείνουν έχουν τη δυνατότητα οι πολίτες να νοικιάσουν ένα διαμέρισμα, να νοικιάσουν ένα σπίτι όπου εκεί ανάλογα με τον αριθμό των μελών της οικογενείας (…) ξεκινάει η επιδότηση ενοικίου από 300 μέχρι 500 ευρώ».

Οι αποζημιώσεις θα κατατεθούν μέσω αιτήσεων των πυρόπληκτων στους δήμους και θα οι πολίτες θα πρέπει να προσκομίσουν για την αποζημίωση για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών: το φύλλο αυτοψίας στο σπίτι τους, το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

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