Οργή στην Ιαπωνία: Τις έστειλαν πίσω στο σεισμόπληκτο εμπορικό για τις εισπράξεις και σκοτώθηκαν

Κύμα οργής στην Ιαπωνία: Δύο εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους σε έκρηξη μετά το σεισμό των 6,8 Ρίχτερ, όταν η εταιρεία τις ανάγκασε να επιστρέψουν στο κτίριο για να μαζέψουν τις εισπράξεις

Νατάσα Παυλοπούλου

Οργή στην Ιαπωνία: Τις έστειλαν πίσω στο σεισμόπληκτο εμπορικό για τις εισπράξεις και σκοτώθηκαν
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Δύο εργαζόμενες στην Ιαπωνία έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εμπορικό κέντρο, όταν η εταιρεία τις ανάγκασε να επιστρέψουν για να μαζέψουν τις εισπράξεις μετά από σεισμό 6,8 Ρίχτερ.
  • Η εταιρεία Habita ζήτησε από τις εργαζόμενες να μπουν ξανά στο κτίριο παρά τον σεισμό, με αποτέλεσμα τη φονική έκρηξη που ισοπέδωσε τμήμα του εμπορικού κέντρου.
  • Η 22χρονη Κουρούμι Οτάκε, ένα από τα θύματα, είχε ήδη σωθεί κατά την πρώτη εκκένωση και η οικογένειά της υποστηρίζει ότι η εντολή της εταιρείας προκάλεσε το θάνατό της.
  • Η εταιρεία Habita ζήτησε δημόσια συγγνώμη, παραδέχθηκε την ακατάλληλη οδηγία και δηλώνει ότι θα επανεξετάσει τα πρωτόκολλα ασφαλείας σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.
  • Το περιστατικό έχει προκαλέσει ευρεία συζήτηση στην Ιαπωνία για την ευθύνη των επιχειρήσεων και τη διαχείριση κρίσεων μετά φυσικές καταστροφές.
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Μία τραγωδία που θα μπορούσε να αποφευχθεί σημειώθηκε στην Ιαπωνία στον απόηχο του ισχυρού σεισμού που έπληξε την επαρχία Κουμαμότο, προκαλώντας κύμα οργής για τις εργασιακές συνθήκες και την ιεράρχηση της ανθρώπινης ζωής απέναντι στα εταιρικά συμφέροντα. Δύο εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους όταν σημειώθηκε φονική έκρηξη μέσα σε εμπορικό κέντρο, όπου υυποχρεώθηκαν να επιστρέψουν κατόπιν ρητής εντολής του εργοδότη τους προκειμένου να διασφαλίσουν τις εισπράξεις της ημέρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Aeon της περιοχής, αμέσως μετά τη σεισμική δόνηση των 6,8 Ρίχτερ που προκάλεσε συνολικά δεκάδες θύματα και εκτεταμένες καταστροφές. Ενώ η αρχική εκκένωση του κτιρίου πραγματοποιήθηκε ομαλά και οι υπάλληλοι είχαν βγει με ασφάλεια στους εξωτερικούς χώρους, η διοίκηση της εταιρείας λιανικής Habita, στην οποία ανήκει κατάστημα εντός του εμπορικού, ζήτησε από τις δύο εργαζόμενες να ξαναμπούν στο επικίνδυνο κτίριο. Ο στόχος ήταν να μεταφέρουν τα μετρητά από τα ταμεία στο χρηματοκιβώτιο.

Περίπου μία ώρα μετά τον σεισμό και ενώ οι δύο γυναίκες βρίσκονταν στο εσωτερικό του καταστήματος εκτελώντας τις οδηγίες, μια ισχυρή έκρηξη ισοπέδωσε τμήμα του εμπορικού κέντρου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους. Ανάμεσα στα θύματα ήταν και η 22χρονη Κουρούμι Οτάκε, η οποία λίγα λεπτά νωρίτερα είχε συναντήσει τυχαία συγγενικό της πρόσωπο στον χώρο στάθμευσης. Όπως αποκαλύφθηκε, η νεαρή κοπέλα είχε ενημερώσει τους οικείους της ότι έπρεπε να επιστρέψει προσωρινά στο εσωτερικό επειδή της το ζήτησε η εργοδοσία.

Η 22χρονη ήταν σύμφωνα με το οικογενειακό της περιβάλλον ένα ιδιαίτερα υπεύθυνο άτομο με έντονο αίσθημα καθήκοντος, η οποία στήριζε οικονομικά και συναισθηματικά τη μητέρα της μετά τον θάνατο του πατέρα της. Η οικογένειά της ξέσπασε τονίζοντας πως αν δεν είχε λάβει αυτή την εντολή, η Κουρούμι θα βρισκόταν σήμερα στη ζωή, καθώς η ίδια είχε ήδη σωθεί κατά την πρώτη εκκένωση.

Μετά την κατακραυγή και τις αποκαλύψεις, η εταιρεία Habita αναγκάστηκε να ζητήσει δημόσια συγγνώμη. Εκπρόσωποι και στελέχη της εταιρείας παρευρέθηκαν στην αγρυπνία στη μνήμη της άτυχης κοπέλας, ενώ παραδέχθηκαν ότι οι οδηγίες που δόθηκαν ήταν εντελώς ακατάλληλες. Ο διευθυντής πωλήσεων της εταιρείας, Γκότζι Γιούσε, εξέφρασε τη συντριβή του, δηλώνοντας στα μέσα ενημέρωσης ότι κανένα χρηματικό ποσό δεν άξιζε να χαθεί ούτε μία ανθρώπινη ζωή.

Η τραγωδία αυτή έχει ανοίξει πλέον μεγάλη συζήτηση στην Ιαπωνία σχετικά με την ευθύνη των επιχειρήσεων σε καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης και τα πρωτόκολλα ασφαλείας, την ώρα που η εταιρεία δηλώνει ότι επανεξετάζει τη στάση της και τον τρόπο διαχείρισης παρόμοιων περιστατικών στο μέλλον.

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