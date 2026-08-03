Θρίλερ στη Σύμη: Σώοι επτά επιβαίνοντες σε ιστιοπλοϊκό – Έρευνες για αγνοούμενο Γερμανό τουρίστα

Snapshot Εντοπίστηκαν σώοι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες ιστιοπλοϊκού που βρέθηκε ακυέρνητο μεταξύ Σύμης και Σεσκλί.

Δύο επιβαίνοντες κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή με δικές τους δυνάμεις, ενώ οι υπόλοιποι πέντε βρέθηκαν από σκάφη του Λιμενικού και αλιευτικό.

Οι επτά διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύμης.

Σε εξέλιξη βρίσκεται ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου επιβάτη.

Στην επιχείρηση συμμετέχουν Περιπολικά Σκάφη, Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης και ελικόπτερο Super Puma υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ. Snapshot powered by AI

Θρίλερ στην Σύμη με τον εντοπισμό του 8ου επιβαίνοντα στο ιστιοφόρο.

Νωρίτερα οι πληροφορίες της ΕΡΤ έκαναν λόγο ότι εντοπίστηκε σώος, όμως όπως έγινε γνωστό από το Λιμενικό «βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου αλλοδαπού, ο οποίος επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος το οποίο εντοπίστηκε ακυβέρνητο».

Οι πρώτοι που κατάφεραν να βγουν στην ακτή του Πανορμίτη ήταν ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι κι ενημέρωσαν τις Αρχές. Στη συνέχεια ξεκίνησε εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης με τη συμμετοχή δύο πλωτών σκαφών του Λιμενικού Σώματος και ελικοπτέρου της Πολεμικής Αεροπορίας.

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα μία ακόμη γυναίκα κατάφερε να φτάσει μόνη της στην ακτή κολυμπώντας, όπου στη συνέχεια εντοπίστηκε από αλιευτικό σκάφος.

Ακολούθως, λίγο μετά τη 1:20 τα ξημερώματα, πλωτό του Λιμενικού Σώματος εντόπισε ακόμη τέσσερα άτομα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους επτά.

Οι προσπάθειες των αρχών επικεντρώνονται πλέον στον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου, ενός άνδρα. Από τις πρωινές ώρες στην περιοχή επιχειρούν πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας, ενώ οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη

Η ανακοίνωση του Λιμενικού:

«Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη ευρεία επιχείρηση για τον εντοπισμό αγνοουμένου αλλοδαπού, ο οποίος επέβαινε σε ιστιοφόρο σκάφος το οποίο εντοπίστηκε ακυβέρνητο. Ειδικότερα, χθες τις βραδινές ώρες, ξεκίνησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό συνολικά οκτώ (08) αλλοδαπών επιβαινόντων, οι οποίοι αρχικά αγνοούνταν, κατόπιν εντοπισμού του ιστιοφόρου σκάφους τους να πλέει ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Σύμης και της βραχονησίδας Σεσκλί.

Από την πρώτη στιγμή ενεργοποιήθηκε άμεσα το προβλεπόμενο σχέδιο έκτακτης ανάγκης και στην περιοχή έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, αποτελούμενες από Περιπολικά Σκάφη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, Πλοίο Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), καθώς και ελικόπτερο Super Puma. Από την έως τώρα εξέλιξη της επιχείρησης, οι επτά (07) εκ των οκτώ (08) επιβαινόντων έχουν εντοπιστεί.

Συγκεκριμένα, δύο (02) εξ αυτών κατάφεραν να εξέλθουν στην ακτή με ιδίες δυνάμεις, ένας (01) αλλοδαπός εντοπίστηκε στην ακτή από αλιευτικό σκάφος, ενώ ακόμη τέσσερις (04) εντοπίστηκαν σε παρακείμενη ακτή από Περιπολικό Σκάφος του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. Σημειώνεται ότι οι πέντε (05) εξ αυτών (ο ένας που εντοπίστηκε από το αλιευτικό και οι τέσσερις από το ΠΛΣ) επιβιβάστηκαν στο Περιπολικό Σκάφος του Λιμενικού και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σύμης. Οι έρευνες συνεχίζονται στην ευρύτερη θαλάσσια και χερσαία περιοχή υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ, με τη συμμετοχή ενός (01) Περιπολικού Ανοιχτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), ενός (01) Πλοίου Σκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και ενός (01) αεροσκάφους Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για τον εντοπισμό του ενός (01) εναπομείναντος αγνοουμένου. Θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση για οποιαδήποτε εξέλιξη».

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