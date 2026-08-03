Παιδίατρος και διατροφολόγος του ΕΟΔΥ προειδοποιούν - Τι γίνεται όταν χάνουμε ηλεκτρολύτες

 Ενυδάτωση και σωστή διατροφή στις υψηλές θερμοκρασίες 

Newsroom

Παιδίατρος και διατροφολόγος του ΕΟΔΥ προειδοποιούν - Τι γίνεται όταν χάνουμε ηλεκτρολύτες
ΥΓΕΙΑ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η επαρκής ενυδάτωση με δροσερό νερό και θρεπτικά ροφήματα είναι βασική προτεραιότητα κατά τη διάρκεια των υψηλών θερμοκρασιών για την αποφυγή αφυδάτωσης και συμπτωμάτων όπως κόπωση και ζάλη.
  • Η κατανάλωση φρέσκων εποχιακών φρούτων και λαχανικών με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό συμβάλλει σημαντικά στην ενυδάτωση και προσφέρει απαραίτητα θρεπτικά συστατικά.
  • Ευάλωτες ομάδες όπως βρέφη, ηλικιωμένοι, έγκυες και άτομα με χρόνια νοσήματα πρέπει να λαμβάνουν ιδιαίτερη μέριμνα για την ενυδάτωσή τους και να συμβουλεύονται ιατρό σε περίπτωση ειδικών οδηγιών.
Snapshot powered by AI

Πλήθος δραστηριοτήτων κοντά στη θάλασσα, κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών, αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος μπορεί να επηρεάσουν άμεσα τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Καθοριστικοί παράγοντες για τη διασφάλιση της υγείας και ζωτικότητας του οργανισμού το καλοκαίρι, αποτελούν η υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και η επαρκής ενυδάτωση, επισημαίνει η παιδίατρος Iωάννα Μαγαζιώτου (MSc, PhD, Προϊσταμένη Τμήματος Διατροφικής Πολιτικής & Πρόληψης Παχυσαρκίας – ΕΟΔΥ) και η διαιτολόγος-διατροφολόγος Ευγενία Κωστή ( Τμήμα Διατροφικής Πολιτικής & Πρόληψης Παχυσαρκίας - ΕΟΔΥ).

Σύμφωνα με τις επιστήμονες του ΕΟΔΥ, το ανθρώπινο σώμα για να προστατευτεί από την αύξηση της θερμοκρασίας, ενεργοποιεί θερμορυθμιστικούς μηχανισμούς με βασικότερο αυτών την εφίδρωση.

Μέσω της εφίδρωσης αποβάλλονται σημαντικές ποσότητες νερού και ηλεκτρολυτών όπως το νάτριο, το κάλιο ή το χλώριο με αποτέλεσμα να αισθανόμαστε συχνά κόπωση, αδυναμία, ζάλη, πονοκέφαλο, ακόμα και μυϊκές κράμπες ή τάση λιποθυμίας. Συνεπώς, κατά τη θερινή περίοδο η ανάγκη του οργανισμού μας για ενυδάτωση είναι μεγαλύτερη και αποτελεί βασική προτεραιότητα.

Ενυδάτωση

Η βέλτιστη και ιδανικότερη επιλογή για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών σε υγρά είναι το δροσερό νερό. Δευτερευόντως και συμπληρωματικά μπορούμε να επιλέξουμε: φυσικούς χυμούς φρούτων και λαχανικών, αφεψήματα βοτάνων, γάλα με χαμηλά λιπαρά ή κεφίρ. Τα ροφήματα αυτά αφενός αναπληρώνουν την απώλεια υγρών, αφετέρου προσφέρουν θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, ηλεκτρολύτες και προβιοτικά (στην περίπτωση του κεφίρ). Φροντίζουμε η κατανάλωση τους να γίνεται συστηματικά καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, χωρίς να περιμένουμε να αισθανθούμε δίψα, καθώς το αίσθημα αυτό υποδηλώνει ότι ο οργανισμός μας έχει αρχίσει ήδη να αφυδατώνεται.

Ωστόσο όλα τα ροφήματα δεν αποτελούν ιδανική επιλογή ενυδάτωσης. Συνιστάται να αποφεύγουμε αναψυκτικά και ζαχαρούχα ποτά που έχουν υψηλή θερμιδική και φτωχή θρεπτική αξία. Επιπλέον, περιορίζουμε τη υπέρμετρη κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ή καφέ γιατί αυξάνουν τη διούρηση και τον κίνδυνο αφυδάτωσης.

Διατροφή

Εκτός από το νερό και τα ροφήματα, στην κάλυψη των αναγκών του οργανισμού σε υγρά, συμβάλλει ουσιαστικά η κατανάλωση τροφίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό, όπως για παράδειγμα: αγγούρι, ντομάτα, μαρούλι, κολοκυθάκια, σέλινο, πεπόνι, καρπούζι, ροδάκινα, βερίκοκα, γιαούρτι. Η καθημερινή κατανάλωση φρέσκων εποχιακών φρούτων και λαχανικών όλων των ειδών είναι θεμελιώδης, καθώς εκτός από την ενυδάτωση, προσφέρουν παράλληλα στον οργανισμό θρεπτικά συστατικά όπως βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία, φυτικές ίνες και αντιοξειδωτικά που ενισχύουν τη συνολική υγεία.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα τις ημέρες του καύσωνα προσαρμόζουμε το διατροφικό μας ημερήσιο πρόγραμμα καταμερίζοντας το σε μικρά και συχνά γεύματα εντάσσοντας ενδιάμεσα δροσιστικά υγιεινά μικρογεύματα όπως φρέσκα φρούτα ή γρανίτες, γιαούρτι με φρούτα εποχής ή λαχανικά σε στικς, τα οποία μας ενυδατώνουν και μας προσφέρουν την απαιτούμενη ενέργεια καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επιλέγουμε ελαφριά και δροσερά γεύματα όπως:

  • σαλάτες
  • ψητά ψάρια
  • άπαχο κρέας
  • όσπρια (π.χ. κρύα σαλάτα με φακές ή μαυρομάτικα)
  • άπαχα γαλακτοκομικά
  • προϊόντα ολικής άλεσης κ.α.

Τους θερινούς μήνες και κυρίως σε συνθήκες έντονης ζέστης, συνιστάται να αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που είναι πλούσια σε λιπαρά και θερμίδες, καθώς και τηγανητά, πικάντικα ή ιδιαίτερα αλμυρά τρόφιμα. Η κατανάλωσή τους δημιουργεί έντονο αίσθημα πληρότητας και κορεσμού του στομάχου γιατί η διαδικασία της πέψης είναι πιο αργή σε υψηλές θερμοκρασιακές συνθήκες.

Ευάλωτες ομάδες πληθυσμού

Υπάρχουν ομάδες ατόμων που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής τους θερινούς μήνες αναφορικά με την υγιεινή και ισορροπημένη διατροφή και την επαρκή ενυδάτωση, όπως τα βρέφη, τα παιδιά, οι έγκυες, οι ηλικιωμένοι και τα άτομα με χρόνια νοσήματα καθώς διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αφυδάτωσης. Ιδιαίτερα, τα άτομα που έχουν λάβει οδηγίες από τον γιατρό τους για περιορισμένη πρόσληψη υγρών ή τα άτομα που λαμβάνουν διουρητικά χάπια, οφείλουν αυτή τη περίοδο να συμβουλευτούν τον θεράποντα ιατρό τους προκειμένου να προσαρμοστεί και να διασφαλιστεί η ποσότητα υγρών που απαιτείται για τις ανάγκες τους, στις υπάρχουσες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Η σωστή ενυδάτωση, οι υγιεινές και ισορροπημένες διατροφικές επιλογές συμβάλλουν ουσιαστικά στη διατήρηση της υγείας και της ευεξίας του οργανισμού καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ακόμα και όταν επικρατούν υψηλές θερμοκρασιακές συνθήκες.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:02ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ξηρόβρυση Κιλκίς - Στη μάχη δύο εναέρια μέσα

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

12:58ΥΓΕΙΑ

Παιδίατρος και διατροφολόγος του ΕΟΔΥ προειδοποιούν - Τι γίνεται όταν χάνουμε ηλεκτρολύτες

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Πύργος: Δύο άγριοι καβγάδες στο ίδιο πανηγύρι - Πιάστηκαν στα χέρια και κατέληξαν στο νοσοκομείο

12:54ΕΛΛΑΔΑ

Αρτοποιός για φωτιά στη Δυτική Αττική: Βελτιωμένη εικόνα - Επιχειρούν 450 πυροσβέστες, 12 ελικόπτερα και 11 αεροσκάφη

12:42ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικό ΥΠΕΞ: «Δεν υπάρχουν προς το παρόν συνομιλίες με τις ΗΠΑ - Μιλάμε μόνο με το Ομάν για το Ορμούζ»

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 41χρονος κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση την εννιάχρονη θετή κόρη του

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπούν οι πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ για τα σπασμένα αυτοκίνητα στη Μαγούλα: «Πόση ακόμη απαξίωση πρέπει να υποστεί ο Έλληνας πυροσβέστης;»

12:30WHAT THE FACT

Οι ΗΠΑ επέστρεψαν 500.000 τόνους κελυφών στρειδιών στη θάλασσα: Δύο δεκαετίες μετά έσωσαν το οικοσύστημα

12:26ΚΟΣΜΟΣ

Aκραία ζέστη στην Ευρώπη, σούπερ τυφώνας στον Ειρηνικό

12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

12:03ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: 48 ώρες χωρίς ρεύμα και νερό οι πυρόπληκτες περιοχές – Καταγγελίες ότι δεν υπάρχει ενημέρωση από τις αρχές

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής και καμένες περιουσίες μετά την πύρινη «λαίλαπα» που σάρωσε το Πόρτο Γερμενό

12:00WHAT THE FACT

Δεν είναι ούτε η Νέα Υόρκη ούτε η Καλιφόρνια: Αυτή είναι η πολιτεία των ΗΠΑ με τους περισσότερους serial killers

12:00ANNOUNCEMENTS

Το Πανεπιστήμιο που θα χρειαστεί η επόμενη γενιά ίσως να μην μοιάζει με αυτό που γνωρίζουμε σήμερα

11:48ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Στο Κανδήλι και στην Αγία Σκέπη τα πιο επικίνδυνα μέτωπα που καίνε για τέταρτη μέρα

11:45ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέλλα: Αποδόθηκε στο κοινό το βυζαντινό Κάστρο των Μογλενών μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη - πτώμα σε βαλίτσα: «Σκότωσε την Σκωτσέζα για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
12:16ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ανοίγει η «βόρεια ατλαντική πύλη», καταρρέει ο αντικυκλώνας - Τι σημαίνει για τη χώρα μας και για τον Δεκαπενταύγουστο

08:23ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προ των πυλών νέο κύμα καύσωνα - Πότε θα «χτυπήσει» ο υδράργυρος 40άρια

11:43ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη - πτώμα σε βαλίτσα: «Σκότωσε την Σκωτσέζα για να μην κάνει τη σύντροφό του χριστιανή»

11:22ΕΛΛΑΔΑ

Μαγούλα: Πυροσβέστες άφησαν τα αυτοκίνητά τους σε πάρκινγκ για να επιχειρήσουν στη φωτιά στο Πόρτο Γερμενό και τους τα ξήλωσαν

11:31ΚΟΣΜΟΣ

Daily Mail: Όταν η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ παρά λίγο να πέσει στη θάλασσα στη Μύκονο - Οι πλατφόρμες των 1000 δολαρίων

11:20ΕΛΛΑΔΑ

Σύμη: Εντοπίστηκε και ο 8ος Γερμανός τουρίστας που αγνοούνταν

12:31ΕΛΛΑΔΑ

Ξεσπούν οι πυροσβέστες της 1ης ΕΜΟΔΕ για τα σπασμένα αυτοκίνητα στη Μαγούλα: «Πόση ακόμη απαξίωση πρέπει να υποστεί ο Έλληνας πυροσβέστης;»

08:01ΕΛΛΑΔΑ

«Θύελλα» αντιδράσεων στα social media με ρεπόρτερ που γέλασε σε ζωντανή σύνδεση από το πύρινο μέτωπο

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Εικόνες καταστροφής και καμένες περιουσίες μετά την πύρινη «λαίλαπα» που σάρωσε το Πόρτο Γερμενό

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: Νεκρός εντοπίστηκε ο 58χρονος ψυχολόγος που αγνοούνταν – Δύο συλλήψεις

12:32LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα θα γιορτάσει τα 68α γενέθλιά της η Μαντόνα

12:42ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: 41χρονος κατηγορείται ότι βίαζε κατ’ εξακολούθηση την εννιάχρονη θετή κόρη του

11:48ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Στο Κανδήλι και στην Αγία Σκέπη τα πιο επικίνδυνα μέτωπα που καίνε για τέταρτη μέρα

07:39ΚΟΣΜΟΣ

Βίντεο στα social media φέρεται να πυροδότησε τη μαζική εισροή μεταναστών στη Θέουτα

23:36ΕΛΛΑΔΑ

«Τα αδέρφια δεν χωρίζουνε»: Η κρητική λεβεντιά και η δύναμη της οικογένειας μέσα από έναν χορό

18:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα €391 από τον ΟΠΕΚΑ, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια: Η προϋπόθεση

13:01ΕΛΛΑΔΑ

Βοιωτία: Συνελήφθη ο δήμαρχος Στυλίδας για την πυρκαγιά – Στο μικροσκόπιο το δίκτυο ηλεκτροδότησης

12:37ΚΟΣΜΟΣ

Η τρίτη μικρότερη χώρα στον κόσμο άλλαξε το όνομα της - Η ιστορία της απόκοσμης Δημοκρατίας του Ναοερό

00:32ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Λάκης Χαλκιάς – Μια ζωή ανάμεσα στην Ήπειρο, το λαϊκό και το έντεχνο τραγούδι

10:59ΚΟΣΜΟΣ

«Λιώνει» η Νότια Κορέα: Kατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία στην ιστορία της - «Σταματήστε όλες τις υπαίθριες δραστηριότητες»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ