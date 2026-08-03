Εικόνες καταστροφής και καμένες περιουσίες μετά την πύρινη «λαίλαπα» που σάρωσε το Πόρτο Γερμενό

Snapshot Η πυρκαγιά που έπληξε το Πόρτο Γερμενό προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές σε πάνω από 100 κατοικίες και μεγάλες εκτάσεις γης.

Η φωτιά ξεκίνησε από τη Βοιωτία και επεκτάθηκε προς το Πόρτο Γερμενό, επιταχυνόμενη από ισχυρούς ανέμους.

Περισσότεροι από 1.150 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις πληγείσες περιοχές για λόγους ασφαλείας.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τη συνδρομή εναέριων μέσων και πλωτών μέσων, κατέβαλαν μεγάλη προσπάθεια για την κατάσβεση και την προστασία των κατοίκων.

Οι αρχές συνεχίζουν την καταγραφή των ζημιών, ενώ οι άνεμοι παραμένουν απειλή για πιθανές αναζωπυρώσεις. Snapshot powered by AI

Αποκαρδιωτική είναι η εικόνα στο Πόρτο Γερμενό μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που σάρωσε την Δυτική Αττική, αφήνοντας πίσω της καμένα σπίτια, οχήματα, κατεστραμμένες περιουσίες και τεράστιες εκτάσεις καλυμένες από στάχτη.

Με το πρώτο φως της ημέρας αποκαλύφθηκε το μέγεθος της καταστροφής. Αυλές έχουν γεμίσει αποκαΐδια, στέγες και εξωτερικοί χώροι κατοικιών έχουν καταρρεύσει, ενώ σε αρκετά σημεία οι φλόγες δεν άφησαν τίποτα όρθιο. Κάτοικοι που επέστρεψαν στην περιοχή προσπαθούν να διαπιστώσουν τι απέμεινε από τα σπίτια και τις περιουσίες τους.

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Οι πρώτες εκτιμήσεις των τοπικών Αρχών κάνουν λόγο για περισσότερες από 100 κατοικίες που έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές ή έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, χωρίς ακόμη να υπάρχει οριστικός απολογισμός. Η διαδικασία καταγραφής βρίσκεται σε εξέλιξη, καθώς συνεργεία των αρμόδιων υπηρεσιών εξετάζουν μία προς μία τις πληγείσες περιοχές.

Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από τη Βοιωτία, επεκτάθηκε γρήγορα προς το Πόρτο Γερμενό, υποβοηθούμενη από τους ισχυρούς ανέμους. Οι συνθήκες κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν εξαιρετικά δύσκολες, με κατοίκους και πυροσβέστες να εγκλωβίζονται κοντά στο παραλιακό μέτωπο και πλωτά μέσα να συνδράμουν στις επιχειρήσεις απομάκρυνσής τους.

Περισσότεροι από 1.150 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από περιοχές όπως το Πόρτο Γερμενό, ο Άγιος Νεκτάριος, η Ψάθα, το Πάτημα και ο Μύτικας, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες ζώνες. Παράλληλα, εκατοντάδες πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα και εναέρια μέσα συμμετείχαν στη μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης.

Η επόμενη ημέρα βρίσκει την περιοχή αντιμέτωπη με μια δύσκολη πραγματικότητα. Πίσω από κάθε καμένο σπίτι υπάρχουν οικογένειες που είδαν μέσα σε λίγα λεπτά τους κόπους μιας ζωής να χάνονται. Την ίδια στιγμή, οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να προκαλούν ανησυχία για πιθανές αναζωπυρώσεις, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή.

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