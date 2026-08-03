Το καυτό twerking της Έμιλι Ραταϊκόφσκι σε σκάφος στην Ελλάδα - Βίντεο

Τις πιο ξέγνοιαστες στιγμές από τις διακοπές της στην Ελλάδα μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Έμιλι Ρατακόφσκι.

Το διάσημο μοντέλο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα φωτογραφικό άλμπουμ από το ελληνικό της καλοκαίρι: βουτιές στα καταγάλανα νερά, ηλιοθεραπεία, στιγμές χαλάρωσης επάνω σε σκάφος, βραδινές εξορμήσεις και θέα προς την Ακρόπολη.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα ξεχώρισε ένα ιδιαίτερα παιχνιδιάρικο βίντεο, στο οποίο η Έμιλι Ρατακόφσκι χορεύει και κάνει twerking πάνω στο σκάφος, αποτυπώνοντας την ανέμελη διάθεση με την οποία απολαμβάνει τις ημέρες της στη χώρα μας.

https://www.instagram.com/p/DbjFHovG1PV/

Η 35χρονη πόζαρε με διαφορετικά μαγιό, κολύμπησε στη θάλασσα και κατέγραψε εικόνες από τις εξορμήσεις της.

Για τη λεζάντα της ανάρτησης επέλεξε τη λέξη «Ιούλιος», την οποία έγραψε στα ελληνικά, στα αγγλικά και στα ισπανικά, αφήνοντας τις εικόνες να αφηγηθούν τη δική τους καλοκαιρινή ιστορία.

Δεν είναι η πρώτη φορά μέσα στο φετινό καλοκαίρι που η Έμιλι Ρατακόφσκι επισκέπτεται την Ελλάδα. Τον Ιούνιο είχε ταξιδέψει στη Σίφνο, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από τις παραλίες και τις γαστρονομικές της εμπειρίες στο νησί.

Με το νέο της άλμπουμ, η ίδια έδειξε για ακόμη μία φορά την αγάπη της για την Ελλάδα, συνδυάζοντας το κυκλαδίτικο τοπίο και το απέραντο γαλάζιο με την τολμηρή και ανεπιτήδευτη αισθητική που χαρακτηρίζει τις αναρτήσεις της.

Διαβάστε επίσης