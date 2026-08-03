Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική – τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα

Οι σημαντικότερες ενεργές ζώνες βρίσκονται γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα και στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα βόρεια των Μεγάρων.  

Μιχάλης Παπαδάκος

Φωτιά στην Αττικοβοιωτία: Ενεργές εστίες στη Δυτική Αττική – τα νεότερα δορυφορικά δεδομένα
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στις 31 Ιουλίου στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας παραμένει ενεργή με αρκετές εστίες στη Δυτική Αττική.
  • Οι σημαντικότερες ενεργές ζώνες βρίσκονται γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα και στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα βόρεια των Μεγάρων.
  • Μέχρι το μεσημέρι της 2ας Αυγούστου είχαν επηρεαστεί περίπου 80.800 στρέμματα στην Αττική.
  • Η καταγραφή της 3ης Αυγούστου αφορά την παρουσία ενεργών εστιών το πρωί και όχι νέα εκτίμηση της καμένης έκτασης.
  • Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών συνεχίζει την παρακολούθηση των πυρκαγιών με δορυφορικά δεδομένα και πυρομετεωρολογικά εργαλεία.
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Η μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε την 31η Ιουλίου στον Άγιο Βασίλειο Βοιωτίας κι επεκτάθηκε στην Αττική, παραμένει ενεργή με με αρκετές εστίες να καταγράφονται στην ευρύτερη περιοχή από τον δορυφόρο.

Με πορτοκαλί αποτυπώνεται η καμένη έκταση προηγούμενων ημερών, ενώ με κίτρινο οι ενεργές εστίες που εξακολουθούν να καταγράφονται στην περιοχή. Με μπλε και πράσινο χρώμα οι καμένες εκτάσεις των 2 προηγούμενων μηνών.

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Δύο βασικές ενεργές ζώνες

Σύμφωνα με τη δορυφορική απεικόνιση των ενεργών εστιών, οι σημαντικότερες εναπομείνασες εστίες εντοπίζονται σε δύο βασικές ζώνες.

Η πρώτη βρίσκεται στα ανατολικά και νοτιοανατολικά της ήδη πληγείσας περιοχής γύρω από το Πόρτο Γερμενό και την Ψάθα στο Όρος Κιθαιρώνα.

Η δεύτερη, πιο εκτεταμένη, εντοπίζεται νοτιότερα, στην ορεινή ζώνη του Όρους Πατέρα και βόρειοανατολικά των Μεγάρων, όπου εμφανίζεται και η μεγαλύτερη συγκέντρωση ενεργών θερμών σημείων.

Σύμφωνα με τη χθεσινή ανάλυση δορυφορικών δεδομένων πολύ υψηλής ανάλυσης από τον Sentinel-2, έως και το μεσημέρι της Κυριακής 2 Αυγούστου στην Αττική είχαν επηρεαστεί περίπου 80.800 στρέμματα. Η σημερινή εικόνα δεν αφορά νέα εκτίμηση καμένης έκτασης, αλλά την καταγραφή των ενεργών εστιών κατά τις πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών/meteo.gr συνεχίζει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των πυρκαγιών με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων και εργαλείων πυρομετεωρολογικής παρακολούθησης.

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