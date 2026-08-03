Περήφανη γιαγιά η Άντζελα Δημητρίου: Το τρύφερο βίντεο από τα γενέθλια της εγγονής της

Στιγμές οικογενειακής ευτυχίας έζησε η Άντζελα Δημητρίου το απόγευμα της Κυριακής (2/8), αφού γιόρτασε τα τρίτα γενέθλια της αγαπημένης της εγγονής, Μιχαέλας-Αγγελικής.

Η γνωστή τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα βίντεο από το πάρτι γενεθλίων της εγγονής της. Στο στιγμιότυπο, η Άντζελα Δημητρίου εμφανίζεται μαζί με την κόρη της, Όλγα Κιουρτσάκη και τη μικρή εορτάζουσα, η οποία βρίσκεται μπροστά στην εντυπωσιακή τούρτα που της είχαν ετοιμάσει και είναι έτοιμη να σβήσει τα κεράκια τη.

«Η “ευτυχία” μας έγινε 3 χρονών. Τρία χρόνια γεμάτα χαμόγελα, αγκαλιές και αμέτρητες όμορφες στιγμές. Να είσαι πάντα γερή, χαρούμενη και να κυνηγάς τα όνειρά σου, μικρό μας αστέρι. Χρόνια πολλά, Μιχαέλα-Αγγελική μας», έγραψε στην ανάρτησή της η Άντζελα Δημητρίου.

https://www.instagram.com/reel/DbjIBnFMhz5/

Η ιδιαίτερη αδυναμία που τρέφει η Άντζελα Δημητρίου για την εγγονή της είναι γνωστή, με την ίδια να μην κρύβει τη χαρά και τη συγκίνησή της σε κάθε σημαντική οικογενειακή περίσταση.

Τα τρίτα γενέθλια της μικρής αποτέλεσαν ακόμη μία αφορμή για γιορτή, χαμόγελα και τρυφερές στιγμές για την οικογένεια της τραγουδίστριας, η οποία έχει μιλήσει πολλές φορές για τη μεγάλη σημασία που έχει για εκείνη ο ρόλος της γιαγιάς.

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