Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επέστρεψε στην Ελλάδα: Η βόλτα με σκάφος και φόντο την ελληνική σημαία

Η διάσημη καλλονή επέστρεψε στη χώρα μας και μοιράστηκε ένα καλοκαιρινό στιγμιότυπο με φόντο το απέραντο γαλάζιο και την ελληνική σημαία.

Ανθή Κουρεντζή

Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επέστρεψε στην Ελλάδα: Η βόλτα με σκάφος και φόντο την ελληνική σημαία
LIFESTYLE
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  • Η Έμιλι Ραϊκόφσκι επέστρεψε στην Ελλάδα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες.
  • Το μοντέλο επέλεξε την Ελλάδα ως προορισμό χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.
  • Τον Ιούνιο επισκέφτηκε τη Σίφνο και μοιράστηκε στιγμιότυπα από τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού.
  • Στις 2 Αυγούστου δημοσίευσε φωτογραφία από βόλτα με σκάφος με φόντο την ελληνική σημαία και τη θάλασσα.
  • Δεν αποκάλυψε τον συγκεκριμένο προορισμό των νέων διακοπών της στην Ελλάδα.
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Η Έμιλι Ραταϊκόφσκι επισκέφτηκε την Ελλάδα για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες, αποδεικνύοντας ότι «ψηφίζει» το ελληνικό καλοκαίρι.

Το διάσημο μοντέλο και επιχειρηματίας φαίνεται πως έχει ξεχωρίσει την χώρα μας ως έναν από τους αγαπημένους της προορισμούς, επιλέγοντας να περάσει στιγμές χαλάρωσης μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις με φόντο το γαλάζιο του Αιγαίου.

Μετά την σύντομη απόδρασή της στη Σίφνο τον Ιούνιο, όπου μοιράστηκε στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους από τις παραλίες και την γαστρονομία του νησιού, το 35χρονο μοντέλο επέστρεψε για να συνεχίσει τις διακοπές της στα ελληνικά νησιά.

Το πρωί της Κυριακής (2/8), η Έμιλι Ραταϊκόφσκι μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της στο Instagram ένα στιγμιότυπο από τη βόλτα της με σκάφος έχοντας σε πρώτο πλάνο την ελληνική σημαία να κυματίζει και φόντο το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας, χωρίς να αποκαλύπτει τον προορισμό που βρίσκεται.

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