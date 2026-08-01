Η λαμπερή εμφάνιση της Μαρίνας Σταυράκη με τον σύντροφό της, Bulent Ozkan στη Μύκονο - Βίντεο

Σε κάθε της εμφάνιση κλέβει τις εντυπώσεις, κάτι που έκανε για μία ακόμη φορά. Ο λόγος για την Μαρίνα Σταυράκη, η οποία μαγνήτισε τα βλέμματα σε βραδινή της έξοδο στην Μύκονο μαζί με τον Τούρκο σύντροφό της, Bulent Ozkan.

Εμφανώς αδυνατισμένη και φορώντας ένα εφαρμοστό φόρεμα με μαύρη βάση διακοσμημένη με παγιέτες, μεταλλικά στοιχεία και μακριά κρόσσια στο τελείωμα, έκανε τους πάντες στα σοκάκια να την κοιτούν.

Η γνωστή επιχειρηματίας ολοκλήρωσε το outfit της με χρυσή τσάντα, φαρδιά χρυσή ζώνη στην μέση και μαντήλι στο κεφάλι, όπως φαίνεται στα πλάνα που εξασφάλισε το Mykonos Live Tv.

Όσον αφορά την προσωπική της ζωή, διανύει μία από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της. Η σχέση της με τον Τούρκο επιχειρηματία φαίνεται να εξελίσσεται δυναμικά, με το ζευγάρι να μοιράζεται όλο και περισσότερες στιγμές μαζί.

«Προχωράμε βήμα βήμα και μαζί. Ζούμε μια εξαιρετικά όμορφη περίοδο και θεωρώ πως όσα λέω δείχνουν ξεκάθαρα το πόσο ερωτευμένη είμαι», είπε σε πρόσφατη συνέντευξή της η Μαρίνα Σταυράκη.

Η ίδια αποκάλυψε επίσης ότι πλέον βλέπει διαφορετικά την Τουρκία, εξαιτίας της σχέσης της με τον Bulent Ozkan, ενώ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να ζήσει εκεί στο μέλλον.

Διαβάστε επίσης