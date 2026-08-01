Άνω Λιόσια: Νεκρός άνδρας εντοπίστηκε μέσα σε όχημα

Snapshot Στα Άνω Λιόσια εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας μέσα σε όχημα το Σάββατο 1/8.

Ο άνδρας βρέθηκε ξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου με θανάσιμα τραύματα.

Αστυνομικές δυνάμεις απέκλεισαν την περιοχή και διενεργούν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού.

Δεν έχουν ανακοινωθεί στοιχεία για την ταυτότητα του θύματος ή τα αίτια του θανάτου. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το Σάββατο (1/8) στην περιοχή των Άνω Λιοσίων, όπου εντοπίστηκε νεκρός ένας άνδρας μέσα σε όχημα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο άνδρας βρέθηκε ξαπλωμένος στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου κι έφερε θανάσιμα τραύματα σε κεφάλι και κοιλιά.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες απέκλεισαν την περιοχή και διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό.

Το θύμα είναι ηλικίας 72 ετών και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το πώς επήλθε ο θάνατός του. Στο σημείο σπεύδει ιατροδικαστής για να εξετάσει τη σορό.