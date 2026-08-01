Πρέβεζα: Περιπέτεια εν πλω για τρεις Γάλλους – Ακυβέρνητο ιστιοφόρο στον δίαυλο

Snapshot Ένα ιστιοφόρο με τρεις Γάλλους επιβάτες βρέθηκε ακυβέρνητο λόγω μηχανικής βλάβης στον δίαυλο Πρέβεζας.

Το ταχύπλοο «ΒΑΓΓΟΣ» ανταποκρίθηκε άμεσα και οδήγησε με ασφάλεια το ιστιοφόρο στο λιμάνι της Πρέβεζας.

Οι επιβαίνοντες ήταν καλά στην υγεία τους και δεν υπήρξε θαλάσσια ρύπανση από το περιστατικό.

Ο απόπλους του σκάφους απαγορεύτηκε μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη και να προσκομιστεί το βεβαιωτικό αξιοπλοΐας. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε στη Λιμενική Αρχή Πρέβεζας όταν ενημερώθηκε για περιστατικό θαλάσσιας αρωγής, καθώς ένα ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας βρέθηκε σε δυσχερή θέση λόγω μηχανικής βλάβης, ενώ έπλεε εντός του διαύλου Πρέβεζας.

Αμέσως κινητοποιήθηκαν οι αρχές και στην περιοχή έσπευσε το επαγγελματικό-ταχύπλοο σκάφος «ΒΑΓΓΟΣ» (Λ.Π.2946).

Το ταχύπλοο εντόπισε το ακινητοποιημένο ιστιοφόρο, στο οποίο επέβαιναν τρεις αλλοδαποί, υπήκοοι Γαλλίας. Ευτυχώς, και οι τρεις επιβαίνοντες διαπιστώθηκε ότι ήταν καλά στην υγεία τους.

Με τη συνδρομή του ταχύπλοου, το γαλλικό ιστιοφόρο οδηγήθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι της Πρέβεζας, όπου και προσέδεσε χωρίς περαιτέρω προβλήματα.

Από το Λιμεναρχείο Πρέβεζας απαγορεύτηκε ο απόπλους του σκάφους μέχρι να αποκατασταθεί η βλάβη και να προσκομιστεί το προβλεπόμενο βεβαιωτικό αξιοπλοΐας από τον παρακολουθούντα νηογνώμονα.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι από το περιστατικό δεν προκλήθηκε θαλάσσια ρύπανση.

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