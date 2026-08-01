Φωτιά στα Άγραφα: Συγκλονιστικό βίντεο με ελικόπτερο να γεμίζει νερό από το ποτάμι

Snapshot Η πυρκαγιά ξέσπασε την Παρασκευή σε δασική έκταση στον Μάραθο Ευρυτανίας και τέθηκε υπό έλεγχο.

Στην κατάσβεση συμμετείχαν 22 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα από τις υπηρεσίες Καρπενησίου και Ευρυτανίας.

Ένα ελικόπτερο πραγματοποίησε ρίψεις νερού, γεμίζοντας απευθείας από το ποτάμι.

Το βίντεο που καταγράφηκε παρουσιάζει εντυπωσιακές σκηνές από την επιχείρηση κατάσβεσης. Snapshot powered by AI

Ένα συγκλονιστικό στιγμιότυπο καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς που ξέσπασε την Παρασκευή στα Άγραφα, η οποία ευτυχώς τέθηκε υπό έλεγχο.

Η φωτιά ξέσπασε σε δασική έκταση στον Μάραθο της Ευρυτανίας και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα από τις πυροσβεστικές υπηρεσίες Καρπενησίου και Ευρυτανίας. Από αέρος πραγματοποίησε ρίψεις νερού ένα ελικόπτερο, το οποίο κυριολεκτικά βούτηξε μέσα στο ποτάμι για να τραβήξει νερό.

Οι εικόνες που ακολουθούν στο παρακάτω βίντεο είναι συγκλονιστικές.