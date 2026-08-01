Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συγκινητική η προσφορά των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας

Οι εθελοντές παραμένουν στο πλευρό των πυροσβεστών, παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες, υγειονομική φροντίδα και είδη πρώτης ανάγκης

Newsroom

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συγκινητική η προσφορά των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας
ΕΛΛΑΔΑ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δραστηριοποιείται ενεργά στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες, υγειονομική φροντίδα και είδη πρώτης ανάγκης σε πυροσβέστες και πολίτες.
  • Οι εθελοντές συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και στη φροντίδα οικόσιτων ζώων που κινδυνεύουν από τις πυρκαγιές.
  • Υπάρχουν κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. σε διάφορες περιοχές όπως Πόρτο Γερμενό, Νεραντζιές Αιγιαλείας, Δομβραίνα Βοιωτίας, Ξηρονομή Βοιωτίας και Κομπότι Άρτας που υποστηρίζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
  • Ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην αφήνουν δεμένα ή κλειδωμένα τα κατοικίδια κατά τη διάρκεια εκκενώσεων στις πυρόπληκτες περιοχές.
  • Γίνεται έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια μέσω συλλογής τροφίμων μακράς διάρκειας και υγειονομικού υλικού σε συγκεκριμένα σημεία παραλαβής στην Αθήνα.
Snapshot powered by AI

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) βρίσκεται αδιάκοπα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων πυρκαγιών που δοκιμάζουν τη χώρα, με πολυμελή κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών, νοσηλευτικού προσωπικού, διασωστικά οχήματα και Κινητές Μονάδες Υγείας, αλλά και τον απαραίτητο διασωστικό και υγειονομικό εξοπλισμό, να επιχειρούν αδιάλειπτα δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις,προσφέροντας πολύτιμη ανθρωπιστική και υγειονομική υποστήριξη.

767967c3-c243-4849-8e80-c1d7cb2f7545.jpeg

Παράλληλα, όπου απαιτείται, οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που απειλούνται από τις φλόγες, ενώ προσφέρουν φροντίδα και στα οικόσιτα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο,αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ανθρωπιστική προσφορά αφορά κάθε μορφή ζωής που χρειάζεται βοήθεια.

Στο Πόρτο Γερμενό, ισχυρό κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ., αποτελούμενο από εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες, νοσηλευτικό προσωπικό, διασωστικά οχήματα και την Κινητή Μονάδα Υγείας, επιχειρεί στο πύρινο μέτωπο, όπου οι φλόγες έφτασαν σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές.

17ce71e5-1bc8-46be-a366-8e8144a307f4.jpeg

Οι εθελοντές παραμένουν στο πλευρό των πυροσβεστών, παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες, υγειονομική φροντίδα και είδη πρώτης ανάγκης σε όσους επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

1dd456ed-3be0-4f22-9bdd-6d9516680924-1.jpeg

Στις Νεραντζιές Αιγιαλείας, οι εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ε.Ε.Σ. συνεχίζουν να επιχειρούν για δεύτερο 24ωρο στο πύρινο μέτωπο, προσφέροντας Πρώτες Βοήθειες και είδη πρώτης ανάγκης σε πυροσβέστες και πολίτες, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

ae042602-0fd9-4e72-a989-476f37581872.jpeg

Παράλληλα, κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα στη Δομβραίνα Βοιωτίας, στην Ξηρονομή Βοιωτίας και στο Κομπότι Άρτας, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

47161e47-815b-4ada-8797-4da89dcfb82b.jpeg

Οι εθελοντές παρέχουν Πρώτες Βοήθειες, υγειονομική φροντίδα και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες, ενώ παραμένουν σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσβατες ορεινές περιοχές.

img0408.jpeg

Έκκληση στους πολίτες για τα ζώα στις πυρόπληκτες περιοχές

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην αφήνουν δεμένα ή κλειδωμένα τα κατοικίδια και γενικότερα τα οικόσιτα ζώα στις πυρόπληκτες περιοχές κατά τη διάρκεια των προληπτικών εκκενώσεων.

https://www.instagram.com/p/DbeJKvtI_85/

Συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πυρόπληκτους, καλώντας όλους να στηρίξουν τη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού. Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η αλληλεγγύη όλων μας μπορείνα κάνει τη διαφορά.

Συγκεκριμένα, συγκεντρώνονται:

  • Τρόφιμα μακράς διάρκειας:
  • Αλεύρι
  • Ζυμαρικά
  • Όσπρια
  • Γάλα εβαπορέ
  • Σκόνη γάλακτος (για παιδιά)
  • Κονσέρβες (παντός τύπου)
  • Δημητριακά
  • Παξιμάδια

Υγειονομικό υλικό:

  • Αποστειρωμένες βαζελινούχες γάζε
  • Λιπαντικές σταγόνες / κολλύρια ματιών
  • Φυσιολογικός ορός ματιών

Σημεία συγκέντρωσης:

  • Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ Άστρους 111-113, Κολωνός Τηλ.: 210 5147300
  • Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι Τηλ.: 210 3609825

Παραλαβή ειδών: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–17:00.

img0388.jpeg
img0387.jpeg

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:24ΕΛΛΑΔΑ

Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συγκινητική η προσφορά των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας

16:17LIFESTYLE

Η Μαρία Μπεκατώρου υποδέχθηκε τον Αύγουστο με την πιο αισιόδοξη διάθεση - «Η ζωή είναι ωραία»

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Μυκήνες: Να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της φωτιάς ζήτησε ο δήμαρχος

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Αμαυρώνει την εικόνα της Μυκόνου: Ξανά στο στόχαστρο το εστιατόριο με τα «χρυσά καλαμαράκια» - «Με χρέωσαν €50 για ένα κοκτέιλ»

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Ανοιχτός ο Λόφος του Λυκαβηττού από σήμερα τα μεσάνυχτα

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο θρυλικός ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα - Σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο Πακιστάν μαζί με ακόμη εννέα ορειβάτες

15:48ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Επικίνδυνη φωτιά στην Καμηλόβρυση - Πέρασε το δρόμο και καίει δασική έκταση

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συγκλονιστικό βίντεο από αεροπλάνο αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Στανό Αιτωλοακαρνανίας - Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

15:28ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια

15:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Τρωάδες» στην Επίδαυρο: Νέα παράσταση την Κυριακή μετά τη ματαίωση λόγω των πυρκαγιών - Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοχοι εισιτηρίων

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Πολίτες έσβησαν μόνοι τους φωτιά πριν φτάσουν οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις

15:09ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: 24χρονη κατηγορείται ότι έκλεβε κοσμήματα από δωμάτια ξενοδοχείου - Λεία σχεδόν 38.000 ευρώ

14:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εορδαία: Συνελήφθη 51χρονος για εμπόριο και εργασιακή εκμετάλλευση 57 ανθρώπων - Αναζητείται συνεργός του

14:54ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος εφιάλτης σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία και Αιγιάλεια - Νέο μέτωπο στη Φωκίδα - Αρτοποιός: Κάνουμε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Εξαπάτησαν ηλικιωμένες με τη μέθοδο του «λογιστή» και απέσπασαν κοσμήματα αξίας 57.800 ευρώ

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Γυναίκα παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από αμαξοστoιχία του Προαστιακού - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς για φωτιές: Γιατί δεν μπορούν να επιχειρήσουν να κάνουν υδροληψία και ρίψεις τα εναέρια μέσα στα ενεργά μέτωπα των πυρκαγιών

14:34ΥΓΕΙΑ

Σαλμονέλα: Συμπτώματα, θεραπεία και πώς εξαπλώνεται στην κουζίνα

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, διπλό 112 και 9 εναέρια μέσα στο σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Χαλκιάς: Στάχτη έγινε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό - Το συγκλονιστικό μήνυμα του γιου του - «Είναι αβάσταχτο όλο αυτό»

07:45LIFESTYLE

Ποδαρικό με ενημέρωση: Οι πρώτες εκπομπές που θα κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν

10:26WHAT THE FACT

Η αρχαία πόλη που μάγεψε τον Μέγα Αλέξανδρο και έγινε πρωτεύουσα μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας: Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, διπλό 112 και 9 εναέρια μέσα στο σημείο

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Γυναίκα παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από αμαξοστoιχία του Προαστιακού - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

14:54ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος εφιάλτης σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία και Αιγιάλεια - Νέο μέτωπο στη Φωκίδα - Αρτοποιός: Κάνουμε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών

15:57ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός ο θρυλικός ορειβάτης Νιρμάλ Πούρτζα - Σκοτώθηκε σε χιονοστιβάδα στο Πακιστάν μαζί με ακόμη εννέα ορειβάτες

15:35ΕΛΛΑΔΑ

Πάρος: Συγκλονιστικό βίντεο από αεροπλάνο αποτυπώνει το μέγεθος της καταστροφής από τη φωτιά

15:59ΕΛΛΑΔΑ

Αμαυρώνει την εικόνα της Μυκόνου: Ξανά στο στόχαστρο το εστιατόριο με τα «χρυσά καλαμαράκια» - «Με χρέωσαν €50 για ένα κοκτέιλ»

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Δεν διαφαίνονται συνθήκες καύσωνα - Εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες μέρες

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Γλίτωσε τα χειρότερα το Φοινικόδασος της Πρέβελης μετά τη φωτιά: Αυτοψία Newsbomb

14:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: «Όταν το καθήκον συναντά την ανθρωπιά» - Η φωτογραφία της αστυνομικού που διέσωσε κατσικάκι

16:05ΕΛΛΑΔΑ

Μυκήνες: Να κηρυχθεί ο δήμος σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας της φωτιάς ζήτησε ο δήμαρχος

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργολίδα: Υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ καταπλακώθηκε από δέντρο κατά την διάρκεια εργασιών αποκατάστασης

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να κινείται στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

09:24ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Βρετανίδα δασκάλα τσιμπήθηκε από τσιμπούρι στην Σύρο: «Ήμουν σε κώμα για 42 μέρες - Δεν θυμόμουν τα ονόματα των μαθητών μου»

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς για φωτιές: Γιατί δεν μπορούν να επιχειρήσουν να κάνουν υδροληψία και ρίψεις τα εναέρια μέσα στα ενεργά μέτωπα των πυρκαγιών

15:15ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Πολίτες έσβησαν μόνοι τους φωτιά πριν φτάσουν οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αθηνών-Λαμίας - Ένας νεκρός, κλειστή η εθνική και στα δύο ρεύματα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ