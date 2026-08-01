Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός: Συγκινητική η προσφορά των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας

Snapshot Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός δραστηριοποιείται ενεργά στα πύρινα μέτωπα της Ελλάδας παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες, υγειονομική φροντίδα και είδη πρώτης ανάγκης σε πυροσβέστες και πολίτες.

Οι εθελοντές συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων και στη φροντίδα οικόσιτων ζώων που κινδυνεύουν από τις πυρκαγιές.

Υπάρχουν κλιμάκια του Ε.Ε.Σ. σε διάφορες περιοχές όπως Πόρτο Γερμενό, Νεραντζιές Αιγιαλείας, Δομβραίνα Βοιωτίας, Ξηρονομή Βοιωτίας και Κομπότι Άρτας που υποστηρίζουν τις πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ο Ε.Ε.Σ. απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην αφήνουν δεμένα ή κλειδωμένα τα κατοικίδια κατά τη διάρκεια εκκενώσεων στις πυρόπληκτες περιοχές.

Γίνεται έκκληση για ανθρωπιστική βοήθεια μέσω συλλογής τροφίμων μακράς διάρκειας και υγειονομικού υλικού σε συγκεκριμένα σημεία παραλαβής στην Αθήνα. Snapshot powered by AI

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός (Ε.Ε.Σ.) βρίσκεται αδιάκοπα στην πρώτη γραμμή των μεγάλων πυρκαγιών που δοκιμάζουν τη χώρα, με πολυμελή κλιμάκια εθελοντών Σαμαρειτών – Διασωστών, νοσηλευτικού προσωπικού, διασωστικά οχήματα και Κινητές Μονάδες Υγείας, αλλά και τον απαραίτητο διασωστικό και υγειονομικό εξοπλισμό, να επιχειρούν αδιάλειπτα δίπλα στις πυροσβεστικές δυνάμεις,προσφέροντας πολύτιμη ανθρωπιστική και υγειονομική υποστήριξη.

Παράλληλα, όπου απαιτείται, οι εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνδράμουν στην ασφαλή απομάκρυνση κατοίκων από περιοχές που απειλούνται από τις φλόγες, ενώ προσφέρουν φροντίδα και στα οικόσιτα ζώα που βρίσκονται σε κίνδυνο,αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η ανθρωπιστική προσφορά αφορά κάθε μορφή ζωής που χρειάζεται βοήθεια.

Στο Πόρτο Γερμενό, ισχυρό κλιμάκιο του Ε.Ε.Σ., αποτελούμενο από εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες, νοσηλευτικό προσωπικό, διασωστικά οχήματα και την Κινητή Μονάδα Υγείας, επιχειρεί στο πύρινο μέτωπο, όπου οι φλόγες έφτασαν σε μικρή απόσταση από κατοικημένες περιοχές.

Οι εθελοντές παραμένουν στο πλευρό των πυροσβεστών, παρέχοντας Πρώτες Βοήθειες, υγειονομική φροντίδα και είδη πρώτης ανάγκης σε όσους επιχειρούν κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Στις Νεραντζιές Αιγιαλείας, οι εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες του Περιφερειακού Τμήματος Πάτρας του Ε.Ε.Σ. συνεχίζουν να επιχειρούν για δεύτερο 24ωρο στο πύρινο μέτωπο, προσφέροντας Πρώτες Βοήθειες και είδη πρώτης ανάγκης σε πυροσβέστες και πολίτες, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή των επιχειρήσεων κατάσβεσης.

Παράλληλα, κλιμάκια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού επιχειρούν στα πύρινα μέτωπα στη Δομβραίνα Βοιωτίας, στην Ξηρονομή Βοιωτίας και στο Κομπότι Άρτας, συνδράμοντας το έργο της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Οι εθελοντές παρέχουν Πρώτες Βοήθειες, υγειονομική φροντίδα και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες, ενώ παραμένουν σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών, ακόμη και σε ιδιαίτερα δύσβατες ορεινές περιοχές.

Έκκληση στους πολίτες για τα ζώα στις πυρόπληκτες περιοχές

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός απευθύνει έκκληση στους πολίτες να μην αφήνουν δεμένα ή κλειδωμένα τα κατοικίδια και γενικότερα τα οικόσιτα ζώα στις πυρόπληκτες περιοχές κατά τη διάρκεια των προληπτικών εκκενώσεων.

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Συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού

Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός κάνει έκκληση για άμεση ανθρωπιστική βοήθεια προς τους πυρόπληκτους, καλώντας όλους να στηρίξουν τη συλλογή τροφίμων και υγειονομικού υλικού. Στις δύσκολες αυτές στιγμές, η αλληλεγγύη όλων μας μπορείνα κάνει τη διαφορά.

Συγκεκριμένα, συγκεντρώνονται:

Τρόφιμα μακράς διάρκειας:

Αλεύρι

Ζυμαρικά

Όσπρια

Γάλα εβαπορέ

Σκόνη γάλακτος (για παιδιά)

Κονσέρβες (παντός τύπου)

Δημητριακά

Παξιμάδια

Υγειονομικό υλικό:

Αποστειρωμένες βαζελινούχες γάζε

Λιπαντικές σταγόνες / κολλύρια ματιών

Φυσιολογικός ορός ματιών

Σημεία συγκέντρωσης:

Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ Άστρους 111-113, Κολωνός Τηλ.: 210 5147300

Κεντρικά Γραφεία Ε.Ε.Σ Λυκαβηττού 1, Κολωνάκι Τηλ.: 210 3609825

Παραλαβή ειδών: Δευτέρα έως Παρασκευή, 08:00–17:00.

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