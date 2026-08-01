Εύβοια: Πολίτες έσβησαν μόνοι τους φωτιά πριν φτάσουν οι Πυροσβεστικές Δυνάμεις

Snapshot Πολίτες στους Καθενούς του Δήμου Διρφύων Μεσαπίων εντόπισαν και έσβησαν μόνοι τους φωτιά πριν φτάσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Οι πολίτες χρησιμοποίησαν όποια μέσα βρήκαν για να αντιμετωπίσουν την πυρκαγιά και την πρόλαβαν πριν εξαπλωθεί.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας και το εθελοντικό κλιμάκιο Ψαχνών ειδοποιήθηκαν και κατευθύνονταν στο σημείο.

Η άμεση αντίδραση των κατοίκων απέτρεψε μεγάλη καταστροφή στην περιοχή. Snapshot powered by AI

Με τα ίδια τους τα χέρια έσβησαν τις φλόγες πολίτες που την εντόπισαν μόλις ξέσπασε, στους Καθενούς του Δήμου Διρφύων Μεσαπίων στην Εύβοια.

Όπως γράφει το evianews, οι πολίτες εντόπισαν τη φωτιά και σήμαναν συναγερμό στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Χαλκίδας. Επίσης, το εθελοντικό κλιμάκιο Ψαχνών (ΣΕΔΔΔ Ψαχνών), είχε ειδοποιηθεί και κατευθυνόταν στο σημείο.

Οι πολίτες, χωρίς να περιμένουν, πήραν ότι βρήκαν μπροστά τους και έδωσαν μάχη με τη φωτιά με αποτέλεσμα να τη σβήσουν τελείως πριν εξαπλωθεί και πριν φτάσουν οι δυνάμεις τις πυροσβεστικής.

Το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας των κατοίκων ήταν εξαιρετικό, καθώς αποφεύχθηκε μία τεράστια καταστροφή.

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