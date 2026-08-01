Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Snapshot Στο Σκάλωμα Φωκίδας εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση το μεσημέρι του Σαββάτου 1/8.

Στην κατάσβεση συμμετέχουν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού για τον περιορισμό της φωτιάς.

Υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης συνδράμουν στην επιχείρηση.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για απειλή κατοικημένων περιοχών ή ζημιές. Snapshot powered by AI

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι του Σαββάτου (1/8) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία έπειτα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε δασική έκταση στην περιοχή Σκάλωμα Φωκίδας.

Σύμφωνα με ενημέρωση του Πυροσβεστικού Σώματος, για την αντιμετώπιση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και επτά πυροσβεστικά οχήματα.

Ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν επίσης επτά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού, προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, στην επιχείρηση συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), ενισχύοντας τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων.

Λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς, ενεργοποιήθηκε το 112, καλώντας τους κατοίκους των περιοχών Κλήμα, Μαγούλα και Πηγή της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα.

Μετά το πρώτο προειδοποιητικό μήνυμα, η Πολιτική Προστασία προχώρησε σε νέα ενεργοποίηση του 112, αυτή τη φορά καλώντας κατοίκους συγκεκριμένων οικισμών να απομακρυνθούν προληπτικά λόγω της εξέλιξης της πυρκαγιάς.

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