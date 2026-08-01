Μύκονος: Οι «γίγαντες» του NBA και της EuroLeague Rudy Gobert και Vincent Poirier στα Ματογιάννια

Snapshot Οι Γάλλοι μπασκετμπολίστες Rudy Gobert και Vincent Poirier επισκέφθηκαν τη Μύκονο πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν.

Ο Gobert, σέντερ των Minnesota Timberwolves, είναι τετραπλός νικητής του βραβείου Καλύτερου Αμυντικού της Χρονιάς στο NBA.

Ο Poirier, άσος της Αναντολού Εφές, έχει κατακτήσει την EuroLeague με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2023 και έχει αναδειχθεί κορυφαίος ριμπάουντερ της EuroLeague.

Οι δύο αθλητές ξεχώρισαν λόγω του ύψους τους και προκάλεσαν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών στα Ματογιάννια.

Η παρουσία τους επιβεβαιώνει ότι η Μύκονος παραμένει δημοφιλής προορισμός για αστέρες του NBA και της EuroLeague πριν από την έναρξη της σεζόν. Snapshot powered by AI

Η Μύκονος εξακολουθεί να αποτελεί αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό για αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ και, αυτή τη φορά, στο νησί βρέθηκαν δύο από τους κορυφαίους Γάλλους σέντερ, ο Rudy Gobert και ο Vincent Poirier.

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, ο σέντερ των Minnesota Timberwolves και ο άσος της Αναντολού Εφές πραγματοποίησαν βραδινή βόλτα στα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του νησιού.

Όπως μεταδίδει το Mykonos Live TV, οι δύο αθλητές δεν πέρασαν απαρατήρητοι από κατοίκους και επισκέπτες. Με ύψος 2,16 μέτρα ο Rudy Gobert και 2,13 μέτρα ο Vincent Poirier ξεχώριζαν μέσα στο πλήθος, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στα Ματογιάννια.

Οι δύο Γάλλοι παρέμειναν για αρκετή ώρα στην περιοχή, κάνοντας τη βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια λίγο πριν επιστρέψουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Ποιοι είναι οι δύο αστέρες του μπάσκετ

Ο Rudy Gobert θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς του NBA, έχοντας κατακτήσει τέσσερις φορές το βραβείο του Καλύτερου Αμυντικού της Χρονιάς, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλαπλά NBA All-Star Games και έχει συμπεριληφθεί επανειλημμένα στις κορυφαίες αμυντικές και ιδανικές πεντάδες του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο Vincent Poirier έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε την EuroLeague το 2023, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας και ένα Κύπελλο Ισπανίας, ενώ στο παρελθόν αναδείχθηκε κορυφαίος ριμπάουντερ της EuroLeague με τη Μπασκόνια.

Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος η Μύκονος συνεχίζει να προσελκύει μεγάλα ονόματα του διεθνούς αθλητισμού. Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, η παρουσία των Gobert και Poirier επιβεβαιώνει ότι το «νησί των ανέμων» παραμένει ένας από τους αγαπημένους προορισμούς των αστέρων του NBA και της EuroLeague για στιγμές χαλάρωσης πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

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