Μύκονος: Οι «γίγαντες» του NBA και της EuroLeague Rudy Gobert και Vincent Poirier στα Ματογιάννια

Oι δύο Γάλλοι μπασκετμπολίστες βρέθηκαν στο νησί λίγο πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν

Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Μύκονος: Οι «γίγαντες» του NBA και της EuroLeague Rudy Gobert και Vincent Poirier στα Ματογιάννια
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι Γάλλοι μπασκετμπολίστες Rudy Gobert και Vincent Poirier επισκέφθηκαν τη Μύκονο πριν την έναρξη της νέας αγωνιστικής σεζόν.
  • Ο Gobert, σέντερ των Minnesota Timberwolves, είναι τετραπλός νικητής του βραβείου Καλύτερου Αμυντικού της Χρονιάς στο NBA.
  • Ο Poirier, άσος της Αναντολού Εφές, έχει κατακτήσει την EuroLeague με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 2023 και έχει αναδειχθεί κορυφαίος ριμπάουντερ της EuroLeague.
  • Οι δύο αθλητές ξεχώρισαν λόγω του ύψους τους και προκάλεσαν το ενδιαφέρον κατοίκων και επισκεπτών στα Ματογιάννια.
  • Η παρουσία τους επιβεβαιώνει ότι η Μύκονος παραμένει δημοφιλής προορισμός για αστέρες του NBA και της EuroLeague πριν από την έναρξη της σεζόν.
Snapshot powered by AI

Η Μύκονος εξακολουθεί να αποτελεί αγαπημένο καλοκαιρινό προορισμό για αστέρες του παγκόσμιου μπάσκετ και, αυτή τη φορά, στο νησί βρέθηκαν δύο από τους κορυφαίους Γάλλους σέντερ, ο Rudy Gobert και ο Vincent Poirier.

Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, ο σέντερ των Minnesota Timberwolves και ο άσος της Αναντολού Εφές πραγματοποίησαν βραδινή βόλτα στα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια, απολαμβάνοντας τη μοναδική ατμόσφαιρα του νησιού.

Όπως μεταδίδει το Mykonos Live TV, οι δύο αθλητές δεν πέρασαν απαρατήρητοι από κατοίκους και επισκέπτες. Με ύψος 2,16 μέτρα ο Rudy Gobert και 2,13 μέτρα ο Vincent Poirier ξεχώριζαν μέσα στο πλήθος, συγκεντρώνοντας τα βλέμματα όσων βρίσκονταν στα Ματογιάννια.

Οι δύο Γάλλοι παρέμειναν για αρκετή ώρα στην περιοχή, κάνοντας τη βόλτα τους στα γραφικά σοκάκια λίγο πριν επιστρέψουν στις αγωνιστικές τους υποχρεώσεις.

Ποιοι είναι οι δύο αστέρες του μπάσκετ

Ο Rudy Gobert θεωρείται ένας από τους κορυφαίους αμυντικούς του NBA, έχοντας κατακτήσει τέσσερις φορές το βραβείο του Καλύτερου Αμυντικού της Χρονιάς, ενώ έχει συμμετάσχει σε πολλαπλά NBA All-Star Games και έχει συμπεριληφθεί επανειλημμένα στις κορυφαίες αμυντικές και ιδανικές πεντάδες του πρωταθλήματος.

Από την άλλη πλευρά, ο Vincent Poirier έχει διαγράψει σημαντική πορεία στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, με τη φανέλα της Ρεάλ Μαδρίτης κατέκτησε την EuroLeague το 2023, δύο πρωταθλήματα Ισπανίας και ένα Κύπελλο Ισπανίας, ενώ στο παρελθόν αναδείχθηκε κορυφαίος ριμπάουντερ της EuroLeague με τη Μπασκόνια.

Όπως συμβαίνει σχεδόν κάθε καλοκαίρι, έτσι και φέτος η Μύκονος συνεχίζει να προσελκύει μεγάλα ονόματα του διεθνούς αθλητισμού. Σύμφωνα με το Mykonos Live TV, η παρουσία των Gobert και Poirier επιβεβαιώνει ότι το «νησί των ανέμων» παραμένει ένας από τους αγαπημένους προορισμούς των αστέρων του NBA και της EuroLeague για στιγμές χαλάρωσης πριν από την έναρξη της νέας σεζόν.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:59ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Εορδαία: Συνελήφθη 51χρονος για εμπόριο και εργασιακή εκμετάλλευση 57 ανθρώπων - Αναζητείται συνεργός του

14:54ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος εφιάλτης σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία και Αιγιάλεια - Νέο μέτωπο στη Φωκίδα - Αρτοποιός: Κάνουμε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Ημαθία: Εξαπάτησαν ηλικιωμένες με τη μέθοδο του «λογιστή» και απέσπασαν κοσμήματα αξίας 57.800 ευρώ

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Γυναίκα παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από αμαξοστoιχία του Προαστιακού - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

14:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τουρνάς για φωτιές: Τα πολλαπλά συμβάντα σε συνδυασμό με τις ακραίες καιρικές συνθήκες έχουν φέρει τον μηχανισμό στα όρια του

14:34ΥΓΕΙΑ

Σαλμονέλα: Συμπτώματα, θεραπεία και πώς εξαπλώνεται στην κουζίνα

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

14:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: «Όταν το καθήκον συναντά την ανθρωπιά» - Η φωτογραφία της αστυνομικού που διέσωσε κατσικάκι

14:22ΑΘΛΗΤΙΚΑ

UEFA: «Χάσαμε την εμπιστοσύνη μας στη FIFA - Ο Ινφαντίνο απέτυχε να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις του για διαφάνεια»

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Χαλκιάς: Στάχτη έγινε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό - Το συγκλονιστικό μήνυμα του γιου του - «Είναι αβάσταχτο όλο αυτό»

14:16ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Νηστεία Δεκαπενταύγουστου: Η «Σαρακοστή» της Παναγίας - Τι επιτρέπεται να φάτε

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μοτοσικλέτα έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων -Τραυματίστηκε ο οδηγός

14:07ΚΟΣΜΟΣ

Βυθίστηκε ρωσικό πλοίο της Rosatom στην Μαύρη Θάλασσα έπειτα από επίθεση ουκρανικών drones - Σώο το πλήρωμα

14:03ΕΛΛΑΔΑ

Εθνική οδός: Αποκαταστάθηκε μερικώς η κυκλοφορία στην Αθηνών-Λαμίας μετά το τροχαίο δυστύχημα

14:02LIFESTYLE

Μύκονος: Οι «γίγαντες» του NBA και της EuroLeague Rudy Gobert και Vincent Poirier στα Ματογιάννια

14:00ΥΓΕΙΑ

Εάν βλέπετε συχνές εκλάμψεις σαν «αστραπές» επισκεφθείτε αμέσως οφθαλμίατρο

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Καταδίωξη στην Θεσσαλονίκη: Κλεμμένο ΙΧ συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο και προκάλεσε ζημιές σε περιπολικά

13:53ΚΟΣΜΟΣ

Κύπρος: Απανθρακωμένη σορός εντοπίστηκε έξω από όχημα στο Αυγόρου

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 61χρονος Σουηδός τουρίστας λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για Στοκχόλμη

13:35ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ρεύμα: Σταθερή η τιμή της ΔΕΗ στα πράσινα τιμολόγια και τον Αύγουστο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:45LIFESTYLE

Ποδαρικό με ενημέρωση: Οι πρώτες εκπομπές που θα κάνουν πρεμιέρα για τη νέα σεζόν

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Τάσος Χαλκιάς: Στάχτη έγινε το εξοχικό του στο Πόρτο Γερμενό - Το συγκλονιστικό μήνυμα του γιου του - «Είναι αβάσταχτο όλο αυτό»

14:54ΕΛΛΑΔΑ

LIVE BLOG: Πύρινος εφιάλτης σε Πόρτο Γερμενό, Βοιωτία και Αιγιάλεια - Νέο μέτωπο στη Φωκίδα - Αρτοποιός: Κάνουμε διανοίξεις αντιπυρικών ζωνών

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Σκάλωμα Φωκίδας - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

10:26WHAT THE FACT

Η αρχαία πόλη που μάγεψε τον Μέγα Αλέξανδρο και έγινε πρωτεύουσα μιας πανίσχυρης αυτοκρατορίας

12:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αργολίδα: Υπάλληλος του ΔΕΔΔΗΕ καταπλακώθηκε από δέντρο κατά την διάρκεια εργασιών αποκατάστασης

07:25WHAT THE FACT

Sharkzilla: Το ανθρωποφάγο τέρας που παραμονεύει στα νερά της Νέας Υόρκης - Οι θεωρίες μετάλλαξης

08:30ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Δεν διαφαίνονται συνθήκες καύσωνα - Εξασθένηση των ανέμων τις επόμενες μέρες

09:24ΚΟΣΜΟΣ

BBC: Βρετανίδα δασκάλα τσιμπήθηκε από τσιμπούρι στην Σύρο: «Ήμουν σε κώμα για 42 μέρες - Δεν θυμόμουν τα ονόματα των μαθητών μου»

12:38ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Βίντεο-ντοκουμέντο με άνδρα να κινείται στο σημείο όπου ξέσπασε η φωτιά - Τι εξετάζουν οι Αρχές

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Μέγαρα: Γυναίκα παρασύρθηκε και σκοτώθηκε από αμαξοστoιχία του Προαστιακού - Η ανακοίνωση της Hellenic Train

14:23ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

ΕΛΑΣ: «Όταν το καθήκον συναντά την ανθρωπιά» - Η φωτογραφία της αστυνομικού που διέσωσε κατσικάκι

13:21ΕΛΛΑΔΑ

Αυτοψία Newsbomb στο Φοινικόδασος της Πρέβελης: Αποκαρδιωτικές οι εικόνες μετά τη φωτιά και η πραγματική έκταση της καταστροφής

10:34ΕΛΛΑΔΑ

Σύγκρουση δύο φορτηγών στην Αθηνών-Λαμίας - Ένας νεκρός, κλειστή η εθνική και στα δύο ρεύματα

09:29ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Δυτική Αττική:«Είχε εγκλωβιστεί κόσμος. Έχουν καεί πολλά σπίτια», λέει ο δήμαρχος Μάνδρας - Ειδυλλίας

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μοτοσικλέτα έπεσε σε χαράδρα 20 μέτρων -Τραυματίστηκε ο οδηγός

06:45ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Νέο δελτίο πρόγνωσης από το ESTOFEX για βίαιες καταιγίδες στην Ευρώπη - Πόσο θα επηρεαστεί η Ελλάδα

06:52LIFESTYLE

Η επιτυχία είναι υπόθεση για δύο - Τα δίδυμα της νέας χρονιάς

13:39ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Νεκρός 61χρονος Σουηδός τουρίστας λίγο πριν επιβιβαστεί στην πτήση του για Στοκχόλμη

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Φωτιά τώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Κυρά Φαρσάλων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ