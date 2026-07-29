Ο απίστευτος χορός του Μάθιου Μακόναχι σε κλαμπ στη Μύκονο

Τις μοναδικές χορευτικές φιγούρες του ηθοποιού είχαν την ευκαιρία να θαυμάσουν οι θαμώνες

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Ο απίστευτος χορός του Μάθιου Μακόναχι σε κλαμπ στη Μύκονο
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  • Ο Μάθιου Μακόναχι διασκέδασε και χόρεψε στο club restaurant Scorpios στη Μύκονο το βράδυ της Τρίτης.
  • Ο ηθοποιός φορούσε καπέλο, πιθανώς για να διατηρήσει χαμηλό προφίλ, αλλά αναγνωρίστηκε από αρκετούς θαμώνες.
  • Η παρουσία του Μακόναχι έγινε αντιληπτή και απολάμβανε τη βραδιά σε χαλαρό κλίμα.
  • Ο ηθοποιός έχει επισκεφθεί τη Μύκονο και σε προηγούμενες χρονιές για τις καλοκαιρινές του αποδράσεις.
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Ο Μάθιου Μακόναχι βρέθηκε το βράδυ της Τρίτης στο γνωστό club restaurant Scorpios στη Μύκονο, όπου απόλαυσε τη νυχτερινή έξοδο και τη χαρακτηριστική ατμόσφαιρα του νησιού.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός εθεάθη να διασκεδάζει και να χορεύει με τον ιδιαίτερο τρόπο που τον χαρακτηρίζει, φορώντας ένα καπέλο, πιθανότατα σε μια προσπάθεια να διατηρήσει χαμηλό προφίλ. Ωστόσο, η παρουσία του δεν άργησε να γίνει αντιληπτή, με αρκετούς από τους θαμώνες να τον αναγνωρίζουν και να τον βλέπουν να απολαμβάνει τη βραδιά σε χαλαρό κλίμα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο χολιγουντιανός σταρ επιλέγει τη Μύκονο για τις καλοκαιρινές του αποδράσεις, καθώς έχει επισκεφθεί το «νησί των Ανέμων» και σε προηγούμενες χρονιές.

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