Μικροσκοπικά έντομα στο ρύζι: Πώς θα τα εντοπίσετε - Τι να γνωρίζετε πριν το μαγειρέψετε

Τι είναι τα σκαθάρια ρυζιού — Είναι ασφαλές να φάτε μολυσμένο ρύζι;

Newsbomb

Μικροσκοπικά έντομα στο ρύζι: Πώς θα τα εντοπίσετε - Τι να γνωρίζετε πριν το μαγειρέψετε
ΕΥ ΖΗΝ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Αν ανοίξετε μια συσκευασία ρυζιού και βρείτε μικροσκοπικά καφετί σκαθάρια ανάμεσα στους κόκκους, πιθανότατα θα την πετάξετε επιτόπου. Τα σκαθάρια ρυζιού είναι παράσιτα που κανείς δεν θα ήθελε φυσικά, αλλά η τυχαία κατανάλωση μερικών είναι απίθανο να αρρωστήσει ένα υγιές άτομο.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι τι συμβαίνει όταν παραμένουν στην αποθήκευση: αναπαράγονται μέσα σε κόκκους, καταστρέφουν τα τρόφιμα και μπορούν να εξαπλωθούν σε ένα ντουλάπι πριν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι βρίσκονται εκεί.

Τι είναι τα σκαθάρια ρυζιού;

Τα σκαθάρια ρυζιού (rice weevils) είναι μικρά κοκκινωπό-καφετί σκαθάρια, συνήθως μήκους περίπου 2-3 χιλιοστών, με στενό ρύγχος και τέσσερα αχνά χλωμά σημάδια στα καλύμματα των φτερών τους. Παρά το όνομά τους, μολύνουν επίσης σιτάρι, καλαμπόκι, κριθάρι, δημητριακά, φασόλια, ξηρούς καρπούς και άλλες ξηρές τροφές.

Ένα θηλυκό μασάει μια τρύπα σε έναν κόκκο, γεννά ένα αυγό μέσα και σφραγίζει το άνοιγμα. Η προνύμφη αναπτύσσεται κρυμμένη μέσα στον πυρήνα πριν αναδυθεί ως ενήλικο σκαθάρι. Γι' αυτόν τον λόγο, το ρύζι μπορεί να φαίνεται φυσιολογικό όταν αγοράζεται και να εμφανίζει έντομα εβδομάδες αργότερα.

Πώς μπορείτε να καταλάβετε εάν το ρύζι είναι μολυσμένο

Τα ενήλικα σκαθάρια μπορεί να κυκλοφορούν ανάμεσα στους κόκκους του ρυζιού ή στο ντουλάπι. Άλλες ενδείξεις περιλαμβάνουν στρογγυλές τρύπες σε κόκκους, κούφιους σπόρους, χλωμές προνύμφες, αποφλοιωμένες φλούδες και ένα σκονισμένο υπόλειμμα στο ρύζι, που ονομάζεται frass.

Η εύρεση αρκετών εντόμων συνήθως σημαίνει ότι περισσότερα αυγά ή προνύμφες μπορεί να παραμένουν μέσα σε φαινομενικά άθικτους κόκκους. Ελέγξτε τα κοντινά ξηρά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των κλειστών χαρτοκιβωτίων και των λεπτών πλαστικών σακουλών, επειδή τα παράσιτα των ντουλαπιών μπορούν να εξαπλωθούν μέσω ατελούς συσκευασίας.

Είναι επικίνδυνα τα σκαθάρια του ρυζιού αν καταναλωθούν;

Τα σκαθάρια του ρυζιού δεν είναι γνωστό ότι δαγκώνουν ανθρώπους, δηλητηριάζουν τρόφιμα ή μεταδίδουν ανθρώπινες ασθένειες. Επομένως, το κατά λάθος μαγείρεμα και κατάποση ενός μικρού αριθμού είναι απίθανο να προκαλέσει βλάβη.

Το έντονα μολυσμένο ρύζι, ωστόσο, θα πρέπει να απορρίπτεται. Εκτός από τα έντομα, μπορεί να περιέχει περιττώματα, αποκολλημένα φλούδια και εκτεταμένα κατεστραμμένους κόκκους. Οι μεγάλοι πληθυσμοί μπορούν επίσης να προωθήσουν αυξήσουν τη θερμότητα, την υγρασία και την μούχλα στη συσκευασία. Όποιος εμφανίσει εμετό, επίμονη διάρροια ή αλλεργική αντίδραση μετά την κατανάλωση ύποπτου τροφίμου θα πρέπει να ζητήσει ιατρική συμβουλή.

σκαθαρια ρυζιου

Οι τρύπες στους κόκκους του ρυζιού υποδειλώνουν ότι φιλοξενούν αυγά ή προνύμφες σκαθαριών. Σε μερικούς κόκκους διακρίνονται τα σκαθάρια που είναι έτοιμα να βγουν.

Bigstock®

Το πλύσιμο του ρυζιού αφαιρεί τα σκαθάρια;

Το ξέπλυμα μπορεί να απομακρύνει τα ορατά ενήλικα σκαθάρια, σκόνη και χαλαρά υπολείμματα, αλλά δεν μπορεί να απομακρύνει τα αυγά ή τις προνύμφες που αναπτύσσονται μέσα στους κόκκους. Επομένως, το πλύσιμο δεν αποτελεί εγγυημένη και απόλυτη λύση για μια επιβεβαιωμένη μόλυνση ρυζιού.

Για το συνηθισμένο ρύζι του σουπερμάρκετ, το ξέπλυμα 1-2 φορές μπορεί να αφαιρέσει το επιφανειακό άμυλο, τη σκόνη και ίσως κάποια μικροσκοπικά έντομα, αλλά γενικά δεν απαιτείται πλύσιμο πριν το μαγείρεμα, για να καταστεί ασφαλές το σωστά επεξεργασμένο ρύζι.

Ακολουθήστε τις οδηγίες συσκευασίας για το εμπλουτισμένο ρύζι, επειδή το επαναλαμβανόμενο πλύσιμο μπορεί να αφαιρέσει τα πρόσθετα θρεπτικά συστατικά.

Τι πρέπει να κάνετε με το μολυσμένο ρύζι

Σφραγίστε το προσβεβλημένο πακέτο σε μια σακούλα και πετάξτε το έξω από το σπίτι. Αδειάστε το ράφι, ελέγξτε όλα τα στεγνά προϊόντα, σκουπίστε με ηλεκτρική σκούπα τις ρωγμές και τις γωνίες και στη συνέχεια πλύνετε την περιοχή με ζεστό σαπουνόνερο.

Μην ψεκάζετε εντομοκτόνο σε χώρους αποθήκευσης τροφίμων. Εάν ένα κοντινό προϊόν δεν εμφανίζει έντομα αλλά μπορεί να έχει εκτεθεί, η κατάψυξή του στους -18°C για τουλάχιστον 3 ημέρες μπορεί να σκοτώσει τυχόν κρυμμένα μικροσκοπικά όντα.

σκαθαρια ρυζιου

Σκαθάρια ρυζιού περιπλανώνται στους κόκκους μολυσμένης παρτίδας

Bigstock®

Πώς μπορείτε να αποτρέψετε τα σκαθάρια ρυζιού

Αποθηκεύστε το ρύζι και τους κόκκους σε αεροστεγώς σφραγισμένα γυάλινα, μεταλλικά ή βαριά πλαστικά δοχεία. Διατηρήστε τα ντουλάπια δροσερά και στεγνά, καθαρίστε αμέσως τους χυμένους κόκκους και αποφύγετε την αποθήκευση περισσότερων από όσα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

Επιθεωρήστε τα χύμα τρόφιμα πριν από την αγορά. Η κατάψυξη του νεοαγορασμένου ρυζιού για αρκετές ημέρες πριν από την αποθήκευση στο ντουλάπι τροφίμων μπορεί επίσης να μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης κρυφών εντόμων.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι τα σκαθάρια ρυζιού σημάδι βρώμικης κουζίνας;

Όχι. Συχνά μεταφέρονται στο σπίτι μέσα σε ένα ήδη μολυσμένο προϊόν σιτηρών. Η κακή αποθήκευση βοηθά στην εξάπλωσή τους, αλλά μπορεί να συμβεί και σε ένα απόλυτα καθαρό σπίτι.

Μπορούν τα σκαθάρια ρυζιού να επιβιώσουν από το μαγείρεμα;

Οι κανονικές θερμοκρασίες μαγειρέματος σκοτώνουν τα ενήλικα, τις προνύμφες και τα αυγά. Το μαγείρεμα δεν αποκαθιστά την ποιότητα του σοβαρά κατεστραμμένου ή μολυσμένου ρυζιού, επομένως τα ορατά μολυσμένα προϊόντα είναι καλύτερο να απορρίπτονται.

Συμπέρασμα

Τα σκαθάρια ρυζιού αποτελούν κυρίως πρόβλημα ποιότητας τροφίμων και ελέγχου στο ντουλάπι τροφίμων, όχι απειλή δηλητηρίασης. Αν κατά… ατυχία φάτε λίγα τέτοια έντομα είναι απίθανο να σας προκαλέσουν βλάβη, αλλά η ορατή μόλυνση στο ρύζι σημαίνει ότι το πακέτο πρέπει να απορριφθεί και τα γύρω τρόφιμα να ελεγχθούν.

Πηγές:

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

10:11WHAT THE FACT

Κλειδιά αυτοκινήτου στο φούρνο μικροκυμάτων: Το κόλπο κατά των κλοπών

10:10WHAT THE FACT

«Η μεγαλύτερη απειλή για την ανθρωπότητα έρχεται νωρίτερα», προειδοποιούν οι επιστήμονες

10:04ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορεά: Αυτή είναι η μυστηριώδης κόρη του Κιμ Γιονγκ Ουν - Ποια είναι η «Τζου Έι» που θα τον διαδεχθεί

10:01ΕΥ ΖΗΝ

Μικροσκοπικά έντομα στο ρύζι: Πώς θα τα εντοπίσετε - Τι να γνωρίζετε πριν το μαγειρέψετε

10:00ANNOUNCEMENTS

Καρκίνος Προστάτη: Νέα ελάχιστα επεμβατική εστιακή θεραπεία με NanoKnife

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία» από 9 ελληνικές παραλίες - Δείτε σε ποιες περιοχές είναι

09:48LIFESTYLE

Ο απίστευτος χορός του Μάθιου Μακόναχι σε κλαμπ στη Μύκονο

09:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Κλοπές και απάτες με λεία άνω των 100.000 ευρώ – Πώς δρούσε συμμορία επιτήδειων στη Θεσσαλονίκη

09:35ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Η διαφωνία ανακρίτρια-εισαγγελέα κρατά εκτός φυλακής τον 42χρονο - Τα επίμαχα 7 δευτερόλεπτα

09:33ΕΘΝΙΚΑ

Νέες μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων με εφέδρους με απόφαση Νίκου Δένδια

09:31ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη σε ΑΤΜ τα ξημερώματα στην Καλαμαριά - Τα ΤΕΕΜ εξουδετέρωσαν δεύτερο μηχανισμό

09:29NEWSBOMB

Κέρδισε 167 εκατ. δολάρια σε λοταρία και συνελήφθη για τέταρτη φορά – Η περιπέτεια του μεγάλου νικητή

09:19LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο: Με κίτρινο μπικίνι στο Καλό Λιβάδι για βουτιές

09:19LIFESTYLE

Χριστίνα Τσάφου: «Η Μαριλού Κατσαφάδου θα είναι πάντα οικογένειά μου» - Η εξομολόγησή της για την ηθοποιό

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό καλοκαίρι έως τώρα και τι έρχεται - Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα

09:06ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δίδυμο αναγέννησης για την εθνική Ιταλίας: Μαντσίνι στον πάγκο, Ρανιέρι στο «τιμόνι» του σχεδιασμού

08:59ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Πυροσβέστης καταγράφει την πύρινη λαίλαπα με έξυπνα γυαλιά Μeta - Δείτε το βίντεο

08:56ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Οι πρώτες πλήρως προσβάσιμες «Τρωάδες» κάνουν πρεμιέρα την Παρασκευή 31 Ιουλίου

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θρηνεί η Λαμία για τον 17χρονο Παναγιώτη - Πώς έπεσε νεκρός μπροστά στους φίλους του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό καλοκαίρι έως τώρα και τι έρχεται - Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θρηνεί η Λαμία για τον 17χρονο Παναγιώτη - Πώς έπεσε νεκρός μπροστά στους φίλους του

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 33 του ο αγαπημένος γίγαντας της Γκάνα: «Όλοι ήξεραν πόσο γενναιόδωρος και ευγενικός ήταν»

07:00ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Μαρτυρία- κλειδί για τον θάνατο της διασώστριας - Το δεύτερο πράσινο μαχαίρι - Σε κατ΄οίκον περιορισμό ο 42χρονος, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η σύζυγός του

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Συνεχείς αναζωπυρώσεις, κάηκαν 2 σπίτια - Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής

07:54ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (29/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

08:25LIFESTYLE

Σκάνδαλο στο Χόλιγουντ: Τέσσερις γυναίκες κατηγορούν τον Τζάρεντ Λέτο για σεξουαλική κακοποίηση

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία» από 9 ελληνικές παραλίες - Δείτε σε ποιες περιοχές είναι

10:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

06:52LIFESTYLE

Οι καθημερινές σειρές της νέας χρονιάς – Ποιες ιστορίες «ζωντανεύουν» στην TV

07:18ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέος προβληματισμός στο Μαξίμου: Μαλλιά – κουβάρια στη ΝΔ για την Κωνσταντοπούλου

09:48LIFESTYLE

Ο απίστευτος χορός του Μάθιου Μακόναχι σε κλαμπ στη Μύκονο

09:19LIFESTYLE

Ρία Ελληνίδου στη Μύκονο: Με κίτρινο μπικίνι στο Καλό Λιβάδι για βουτιές

10:13ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω απέραντη υπερηφάνεια»: Η συγκινητική ανάρτηση συζύγου υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

07:44ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (29/7) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

MERE: Γιατί κατέβασαν ρολά τα πιο «discount» σούπερ μάρκετ της αγοράς – Δεύτερο χτύπημα της ΕΕ στα φθηνά προϊόντα μετά τους δασμούς στα πακέτα από Κίνα

07:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση ESTOFEX για την Ελλάδα - Πώς επηρεάζεται από βροχές και καταιγίδες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ