Πέθανε στα 33 του ο αγαπημένος γίγαντας της Γκάνα:«Όλοι ήξεραν πόσο γενναιόδωρος και ευγενικός ήταν»

Η Γκάνα θρηνεί για τον ψηλότερο άνθρωπο της, έναν «γενναιόδωρο και δημοφιλή γίγαντα»

Νατάσα Παυλοπούλου

Πέθανε στα 33 του ο αγαπημένος γίγαντας της Γκάνα:«Όλοι ήξεραν πόσο γενναιόδωρος και ευγενικός ήταν»
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Σουλεμάνα Αμπντούλ Σαμέντ, ο ψηλότερος άνδρας της Γκάνας με ύψος 2,23 μέτρα, πέθανε σε ηλικία 33 ετών λόγω επιπλοκών από σύνδρομο Marfan.
  • Ο Σαμέντ ήταν γνωστός για τη γενναιοδωρία και την ευγένειά του και είχε γίνει τοπική διασημότητα στο χωριό του, Γκαμπάγκα.
  • Είχε δυσκολίες στην κάλυψη των ιατρικών του εξόδων, αλλά πρόσφατα ένας επιχειρηματίας και αδελφός του προέδρου της Γκάνας ανέλαβε τη χρέωση τους.
  • Το σύνδρομο Marfan του προκάλεσε σοβαρά προβλήματα υγείας και περιόρισε σημαντικά την κοινωνική και επαγγελματική του ζωή.
  • Η κηδεία του θα γίνει σε γειτονικό χωριό, καθώς το δικό του ήταν γεμάτο πενθούντες.
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Ο θάνατος του Σουλεμάνα Αμπντούλ Σαμέντ, του ψηλότερου άνδρα της Γκάνας, προκάλεσε θλίψη στην αφρικανική χώρα, ειδικά στο βόρειο τμήμα της, όπου το ύψος του τον είχε κάνει τοπική διασημότητα. Ο 33χρονος πέθανε σε νοσοκομείο τη Δευτέρα στην πόλη Ταμάλε, περίπου 160 χιλιόμετρα νότια του χωριού του, Γκαμπάγκα, όπου είχε εισαχθεί επειδή μολύνθηκαν πληγές στα πόδια του.

«Όλοι ήξεραν πόσο γενναιόδωρος και ευγενικός ήταν. Από τότε που πέθανε μέχρι τώρα, πολλοί άνθρωποι έρχονται στο σπίτι για να μάθουν τι ακριβώς συνέβη», δήλωσε στο BBC ένας συγγενής, ο Σουλεμάνα Αμπντούλ Κούντους. Διαγνώστηκε με γιγαντισμό στα 20 του και είχε ύψος 2,23 μέτρα όταν μετρήθηκε από το BBC στο τέλος του 2022.

Γνωστός σε όλους με το παρατσούκλι «Άουτσε», που σημαίνει «Πάμε» στη γλώσσα Χάουσα, πάλευε εδώ και καιρό με επιπλοκές του συνδρόμου Marfan, της γενετικής διαταραχής που είχε ως αποτέλεσμα τα εξαιρετικά μακριά άκρα του. Πρόκειται για μια κληρονομική γενετική διαταραχή του συνδετικού ιστού που επηρεάζει κυρίως την καρδιά, τα μάτια, τα αιμοφόρα αγγεία και τον σκελετό. Προκαλείται από αλλαγές στο γονίδιο της ινιδίνης-1 και μεταδίδεται συνήθως από τους γονείς στα παιδιά.

Δυσκολευόταν επίσης να πληρώσει τα ιατρικά του έξοδα, αλλά πρόσφατα βρήκε έναν ευεργέτη στο πρόσωπο του αδελφού του προέδρου της Γκάνας, Τζον Μαχάμα, ο οποίος γνώρισε επίσης τον γίγαντα της Γκαμπάγκα. Ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, ο IΙμπραήμ Μαχάμα, είχε προσφερθεί να καλύψει τα ιατρικά του έξοδα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Tamale - και νωρίτερα αυτόν τον μήνα έδωσε πληροφορίες σχετικά με την προγραμματισμένη θεραπεία.

Πέθανε το πρωί της Δευτέρας στο νοσοκομείο, παρά το γεγονός ότι οι γιατροί δήλωσαν ότι ανταποκρινόταν καλά στη θεραπεία. «Όλοι είναι λυπημένοι», είπε ο Κούντους, προσθέτοντας ότι οι κάτοικοι της Γκαμπάγκα σοκαρίστηκαν από τον ξαφνικό θάνατό του. Ο Άουτσε είχε κάνει το χωριό τους διάσημο. «Οπουδήποτε κι αν βρισκόταν στη χώρα και τον ρωτούσαν, έλεγε ότι είναι από την Γκαμπάγκα και οι άνθρωποι ήξεραν ότι από εκεί καταγόταν ο ψηλότερος άνθρωπος. Αυτό έδινε στην κοινότητα ταυτότητα και ήταν επίσης δημοφιλής», είπε ο Κούντους.

Ο Άουτσε δεν ήταν πάντα ασυνήθιστα ψηλός αλλά στην ηλικία των 22 ετών άρχισε να ψηλώνει πιο γρήγορα από τους συνομηλίκους του. Είπε στο BBC ότι εργαζόταν σε ένα κρεοπωλείο στην πρωτεύουσα της Γκάνας, την Άκρα, όταν άρχισε να παρατηρεί αλλαγές. «Συνειδητοποίησα ότι η γλώσσα μου είχε επεκταθεί στο στόμα μου σε τέτοιο βαθμό που δεν μπορούσα να αναπνεύσω [σωστά]», είπε.

Μέρες αργότερα συνειδητοποίησε ότι κάθε άλλο μέρος του σώματός του είχε αρχίσει να μεγαλώνει σε μέγεθος.Τελικά διαγνώστηκε με σύνδρομο Marfan, το οποίο επηρεάζει τους συνδετικούς ιστούς του σώματος. Πριν από εννέα χρόνια, το ύψος του τον ανάγκασε να εγκαταλείψει το όνειρό του να γίνει οδηγός και να επιστρέψει στην Γκαμπάγκα. Είπε ότι το σύνδρομο Marfan είχε επίσης περιορίσει την κοινωνική του ζωή, προσθέτοντας: «Παλιότερα έπαιζα ποδόσφαιρο όπως κάθε άλλος νεαρός άνδρας, ήμουν αθλητικός αλλά τώρα δεν μπορώ ούτε καν να περπατήσω μικρές αποστάσεις».

Ωστόσο, κατά τη στιγμή του ρεπορτάζ του BBC, φαινόταν να διατηρεί μια θετική άποψη για τη ζωή και να απολαμβάνει την διασημότητά του. Η οικογένεια είπε ότι αποφάσισαν να τον θάψουν τον σε ένα γειτονικό χωριό, καθώς το δικό του ήταν κατακλυσμένο από πενθούντες.

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