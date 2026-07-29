MERE: Γιατί κατέβασαν ρολά τα πιο «discount» σούπερ μάρκετ της αγοράς

Στον «αέρα» βρέθηκαν, κυριολεκτικά, από τη μία μέρα στην άλλη οι 170 εργαζόμενοι των 11 καταστημάτων της ρωσικής αλυσίδας σούπερ μάρκετ Mere, καθώς η λειτουργία τους ανεστάλη αιφνιδιαστικά, χωρίς κάποιον προφανή λόγο και μάλιστα σε μία περίοδο που βρίσκονταν σε φάση ανάπτυξης.

Γεώργιος Καλούμενος

MERE: Γιατί κατέβασαν ρολά τα πιο «discount» σούπερ μάρκετ της αγοράς
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  • Η ρωσική αλυσίδα σούπερ μάρκετ Mere ανέστειλε αιφνιδιαστικά τη λειτουργία 11 καταστημάτων στην Ελλάδα, επηρεάζοντας 170 εργαζόμενους.
  • Η αναστολή συνδέεται με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις κατά των Ρώσων επιχειρηματιών, ειδικά του ιδιοκτήτη Σεργκέι Σνάιντερ και του ομίλου Svetofor.
  • Η αλυσίδα βρισκόταν σε φάση επέκτασης, αναζητώντας προσωπικό και ακίνητα σε διάφορες πόλεις, πριν το προσωρινό κλείσιμο.
  • Το κλείσιμο επηρεάζει και τοπικούς προμηθευτές, καθώς η Mere συνεργαζόταν με μικρές επιχειρήσεις και τηρούσε γρήγορες πληρωμές.
  • Η αναστολή λειτουργίας των καταστημάτων έρχεται μετά από άλλα μέτρα όπως οι δασμοί σε εισαγόμενα προϊόντα, που επηρεάζουν κυρίως τα νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων.
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Η hard discount αλυσίδα, που από την πρώτη χρονιά που άνοιξε το πρώτο της κατάστημα το 2021 στη Λάρισα, επέλεξε την πολιτική να αναπτύσσεται κυρίως σε μικρού και μεσαίου πληθυσμού επαρχιακές πόλεις (αν εξαιρεθεί η Θεσσαλονίκη και η Λάρισα), είχε κερδίσει ένα σεβαστό μερίδιο της discount αγοράς χωρίς αυτό να σημαίνει απαραίτητα ότι τα προϊόντα της δεν ήταν «value for money».

Πριν λίγες μέρες όμως προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας για άγνωστο χρονικό διάστημα με τις πληροφορίες μάλιστα να θέλουν τους προμηθευτές της να έχουν ενημερωθεί εγκαίρως για την κίνηση αυτή της αλυσίδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες οι παραπάνω εξελίξεις συνδέονται με τις ευρωπαϊκές κυρώσεις προς τους Ρώσους επιχειρηματίες και πιο συγκεκριμένα στον Σεργκέι Σνάιντερ, ιδιοκτήτη του ομίλου Svetofor, στον οποίο ανήκουν τα MERE στην Ελλάδα μέσω της εταιρείας Torg Hellas.

Διακοπή των επεκτατικών βλέψεων

Το (προσωρινό;) λουκέτο έρχεται σε μία χρονική συγκυρία κατά την οποία η διοίκηση της αλυσίδας σκόπευε να επεκτείνει το δίκτυο της και μάλιστα αναζητούσε προσωπικό για τις τέσσερις επόμενες πόλεις όπου θα άνοιγε καταστήματα, με την Καρδίτσα να ήταν πιο κοντά χρονικά στο προσεχές άνοιγμα.

Παράλληλα η εταιρεία αναζητούσε ακίνητα σε όλη την Ελλάδα με έμφαση την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη. Συγκεκριμένα η ρωσική αλυσίδα ενδιαφέρεται για ενοικίαση ακινήτων 1.000 – 1.500 τετραγωνικών μέτρων σε ισόγειους χώρους που να είναι κατάλληλοι για χρήση ως καταστήματα λιανικής.

Το κλείσιμο της ρωσικής αλυσίδας θα έχει και έμμεσες επιπτώσεις στις τοπικές κοινωνίες που λειτουργούσε, καθώς πέρα από το προσωπικό που απασχολούσε, διατηρούσε σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς και συνεργασίες με πολλούς μικρούς ντόπιους προμηθευτές που πωλούσαν τα προϊόντα τους στα ράφια της.

Επίσης, κύκλοι της αγοράς τη θέλουν να πληρώνει τις υποχρεώσεις της σχεδόν χωρίς καθυστερήσεις, τη στιγμή που η μέση διάρκεια πληρωμών στον κλάδο σούπερ μάρκετ κυμαίνεται από 90 έως 120 μέρες.

Δεύτερο χτύπημα στη «φθήνια» μετά τους δασμούς στην Κίνα

Πρόκειται για το δεύτερο «χτύπημα» των ευρωπαϊκών κυρώσεων στην αγορά, μετά την επιβολή δασμών στα πακέτα που έρχονται από Κίνα μέσω πλατφορμών όπως οι Shein και TEMU και επηρεάζουν κυρίως τα νοικοκυριά χαμηλών εισοδημάτων για τα οποία, κάθε πρόσθετο ευρώ που επιβαρύνει το μηνιαίο προϋπολογισμό τους, μετράει «διπλό».

Αλλά και γενικότερα η σκοπιμότητα των πολιτικών επιβολής κυρώσεων σε χώρες εκτός Ευρώπης, που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αμφισβητείται από αρκετούς, καθώς βρισκόμαστε σε ένα απόλυτα διεθνοποιημένο περιβάλλον με τις οικονομίες να συνδέονται σε τέτοιο βαθμό πλέον μεταξύ τους, που τα μέτρα αυτά είναι πιθανό να προκαλούν στο τέλος μεγαλύτερες ανισορροπίες από αυτές που καλούνται να επιλύσουν.

Πάντως για την ιστορία, τα υφιστάμενα καταστήματα της αλυσίδας MERE που έχουν αναστείλει, τουλάχιστον προς το παρόν τη λειτουργία τους, βρίσκονται σε Λάρισα, Κόρινθο, Τρίπολη, Αγρίνιο, Θεσσαλονίκη (Εύοσμος), Καλαμάτα, Αμαλιάδα, Γιαννιτσά, Βέροια, Πτολεμαΐδα και Τρίκαλα, με τα τρία τελευταία σημεία να έχουν εγκαινιαστεί μέσα στην περσινή χρονιά.

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