Οι «καλύτεροι πυροσβέστες στην Ισπανία»: Πώς βίσονες έσωσαν το πάρκο με μία φυσική αντιπυρική ζώνη

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στις 24 Ιουλίου, οι βίσονες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, περιορίζοντας την εξάπλωση της φωτιάς

Δέσποινα Σοφιανίδου

Οι «καλύτεροι πυροσβέστες στην Ισπανία»: Πώς βίσονες έσωσαν το πάρκο με μία φυσική αντιπυρική ζώνη
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Οι βίσονες στο πάρκο Bisonte έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη μείωση της εξάπλωσης της πυρκαγιάς στις 24 Ιουλίου κοντά στη Μαδρίτη.
  • Η βόσκηση των βισόνων δημιούργησε φυσική αντιπυρική ζώνη μειώνοντας την ξηρή βλάστηση και περιορίζοντας τη φωτιά στο κτήμα.
  • Παρά τις δύσκολες συνθήκες και την εκκένωση της περιοχής, όλα τα ζώα του πάρκου, συμπεριλαμβανομένων των βισόνων και των αλόγων, επέζησαν με μικρούς τραυματισμούς.
  • Ο ιδρυτής του πάρκου, Ραούλ Ροντρίγκεζ, τόνισε τη σημασία των βισόνων ως φυσικών πυροσβεστών στην Ισπανία.
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Στις πυρκαγιές που κατακαίουν την Ισπανία, κοντά στη Μαδρίτη, υπάρχει μία περιοχή, όπου βρίσκεται ένα πάρκο το οποίο φιλοξενεί βίσονες, άλογα και άλλα ζώα.

Σε μία έκταση 240 εκταρίων, τον Ιούνιο του 2025, ο Ραούλ Ροντρίγκεζ και ο Βίκτορ Μανουέλ Αλόνσο δημιούργησαν το πάρκο Bisonte, επαναφέροντας οκτώ ευρωπαϊκούς βίσονες, ένα είδος που είχε εξαφανιστεί από την περιοχή για περισσότερα από 10.000 χρόνια. Τα ζώα ζουν σε ημι-ελευθερία στη μέση της φυσικής βλάστησης.

Κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στις 24 Ιουλίου, οι βίσονες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο, περιορίζοντας την εξάπλωση της φωτιάς, αλλά και βοηθώντας στην επιβίωση όλων των ζώων.

Όταν ξέσπασε η φωτιά, οι αρχές διέταξαν την εκκένωση της περιοχής. Ο Ραούλ προσπάθησε να πάρει ένα φορτηγό για να σώσει τα άλογά του, αλλά οι δρόμοι ήταν ήδη κομμένοι. Στη συνέχεια δημιούργησε σημεία νερού και άνοιξε τα εμπόδια για να επιτρέψει στα ζώα να διαφύγουν σε ασφαλέστερα μέρη, είπε στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης El Mundo.

Λίγο αργότερα, φλόγες περικύκλωσαν το ακίνητο. Με τον πατέρα του, ο Ραούλ έπρεπε να εγκαταλείψει την περιοχή με τη βοήθεια του γείτονά του Χαβιέρ, ο οποίος γνώριζε ένα μονοπάτι που ήταν ακόμα βατό. Οι τρεις άνδρες διέσχιζαν δύσκολες διαδρομές, ενώ η φωτιά πέρασε μερικές δεκάδες μέτρα από το όχημά τους. Μετά από αρκετά πολύ δύσκολα λεπτά, έφτασαν τελικά στις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ο Ραούλ πιστεύει ότι ο Χαβιέρ τους έσωσε τη ζωή.

Το επόμενο πρωί, ο Ραούλ επέστρεψε στο κτήμα του με τον πατέρα του, τη σύντροφό του και έναν κτηνίατρο. Φοβόντουσαν μήπως βρουν τα νεκρά ζώα. Προς έκπληξή τους, όλα τα άλογα ήταν ζωντανά, με λίγους μόνο μικροτραυματισμούς. Οι αγελάδες, ο ταύρος και οι οκτώ βίσονες είχαν επίσης επιβιώσει.

Οι βίσονες έπαιξαν κρίσιμο ρόλο σε αυτό το αποτέλεσμα. Βόσκοντας τακτικά σε γρασίδι και θάμνους, είχαν μειώσει την ποσότητα της ξηρής βλάστησης, δημιουργώντας μια φυσική αντιπυρική ζώνη. Χάρη σε αυτή τη δράση, οι φλόγες εξαπλώθηκαν ελάχιστα στο κτήμα, σε αντίθεση με τα γειτονικά δάση που κάηκαν ολοσχερώς.

Ο Ραούλ αποκάλεσε τους βίσονες «τους καλύτερους πυροσβέστες στην Ισπανία».

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