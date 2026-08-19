Καιρός: Σταθερή στους 37 βαθμούς η θερμοκρασία με βροχές στα ορεινά - Πότε επιστρέφουν οι βοριάδες

Snapshot Στις 19 Αυγούστου ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές βροχές κυρίως στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και μεμονωμένες καταιγίδες στην ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Η θερμοκρασία θα παραμείνει σταθερή έως 37 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα και θα κυμανθεί από 31 έως 34 βαθμούς στην υπόλοιπη χώρα.

Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς, από 3 έως 5 μποφόρ, με μεταβλητές διευθύνσεις και τοπικά δυτικοί στα νησιά και το νότιο Αιγαίο.

Από τις 20 Αυγούστου επιστρέφουν οι βοριάδες στο Αιγαίο με ένταση έως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα παρουσιάσει άνοδο κυρίως στα δυτικά.

Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες προβλέπονται πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ορεινά των δυτικών και κεντρικών περιοχών. Snapshot powered by AI

Γενικά αίθριος αναμένεται ο καιρός σήμερα, Τετάρτη 19 Αυγούστου, με τους ανέμους να παραμένουν ασθενείς, από 3 έως 4 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν έως και 5 μποφόρ.

Λίγες νεφώσεις αναμένονται τις μεσημεριανές ώρες σε αρκετές περιοχές, όπως και στην Αττική, ενώ τοπικές βροχές θα σημειωθούν κατά τόπους στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη αναμένονται τοπικές καταιγίδες στα ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα.

Η θερμοκρασία παραμένει σταθερή έως τους 37 βαθμούς στην κεντρική Ελλάδα, ενώ στην υπόλοιπη χώρα θα φτάσει από 31 έως 34 βαθμούς.

Ο καιρός στην Ελλάδα την Τετάρτη 19/8

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 35 και στην κεντρική Μακεδονία έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 και στα ηπειρωτικά τοπικά έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 36 και τοπικά τους 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες. Στην Κρήτη γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες κυρίως στα ορεινά τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 29 και στην Κρήτη τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση και από το μεσημέρι από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι - απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Πρόγνωση για την Πέμπτη 20/8

Επιστρέφουν οι βοριάδες από αύριο Πέμπτη 10 Αυγούστου και θα συνεχίσουν και το Σαββατοκύριακο, φτάνοντας έως και τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο.

Ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο, κυρίως στα δυτικά.

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