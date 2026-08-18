Λαγουβάρδος: Καιρός με «δύο πρόσωπα» στην Ευρώπη τις επόμενες ημέρες - Το σκηνικό στην Ελλάδα

Snapshot Τις επόμενες ημέρες η Ευρώπη θα παρουσιάσει «δύο πρόσωπα» στον καιρό, με πτώση θερμοκρασίας και βροχές στα δυτικά και υψηλές θερμοκρασίες στα ανατολικά-νοτιοανατολικά τμήματα.

Στην Ελλάδα αναμένονται υψηλές θερμοκρασίες με διάρκεια, κυρίως στη Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία και τα ανατολικά ηπειρωτικά.

Το Σαββατοκύριακο θερμές αέριες μάζες θα καλύψουν σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με θερμοκρασίες 6 έως 10°C πάνω από τα κλιματικά επίπεδα της εποχής.

Η συνολική ατμοσφαιρική κυκλοφορία προβλέπει ψυχρότερες αέριες μάζες στη δυτική και κεντρική Ευρώπη και θερμό αέρα στη νοτιοανατολική Ευρώπη, με την Ελλάδα στον θερμό τομέα.

Δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα αν η θερμή έξαρση θα εξελιχθεί σε καύσωνα, καθώς αυτό εξαρτάται από την ακριβή θέση της θερμής αέριας μάζας και την εξέλιξη της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας μετά την Κυριακή. Snapshot powered by AI

Για την πορεία του καιρού τα επόμενα 24ωρα στη χώρα μας έκανε αναφορά σε νέα του ανάρτηση στα social media ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Όπως φαίνεται στο γράφημα που ανήρτησε ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ο καιρός στην Ευρώπη θα έχει «δύο πρόσωπα» τις επόμενες ημέρες, αφού στα δυτικά αναμένεται πτώση του υδραργύρου και βροχές, ενώ στα ανατολικά-νοτιοανατολικά τμήματα υψηλές θερμοκρασίες.

Στο γράφημα που ακολουθεί, παρουσιάζεται η απόκλιση των θερμοκρασιών στο επίπεδο των 850 hPa (περίπου 1600 μέτρα από την επιφάνεια, επίπεδο που χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό της θερμοκρασίας των αερίων μαζών) για το μεσημέρι του Σαββάτου 21/08.

Τα κόκκινα χρώματα σημειώνουν τις περιοχές όπου αναμένονται σημαντικές θετικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας, με αποτέλεσμα τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνεια.

Οι υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας θα έχουν διάρκεια, σημείωσε, καταλήγοντας, ο Κώστας Λαγουβάρδος.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση:

Καιρός: Πότε μπαίνει σε θερμικό θόλο η χώρα - Οι προϋποθέσεις για να εξελιχθεί σε καύσωνα

Σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας παρουσιάζουν τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία για το επόμενο Σαββατοκύριακο, καθώς πολύ θερμές αέριες μάζες αναμένεται να κινηθούν προς τα Βαλκάνια και την Ελλάδα.

Η άνοδος θα αρχίσει να γίνεται περισσότερο αισθητή από το Σάββατο 22 Αυγούστου, ενώ την Κυριακή 23 Αυγούστου η θερμή αέρια μάζα φαίνεται να καλύπτει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα.

Οι μεγαλύτερες θετικές θερμοκρασιακές αποκλίσεις εντοπίζονται κυρίως στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τα ανατολικά ηπειρωτικά, χωρίς όμως να μένει ανεπηρέαστη η υπόλοιπη Ελλάδα. Σε αρκετές περιοχές, η θερμοκρασία της αέριας μάζας στα περίπου 1.500 μέτρα εκτιμάται ότι θα βρίσκεται 6 έως 10°C υψηλότερα από τις κλιματικές τιμές της εποχής.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η συνολική ατμοσφαιρική κυκλοφορία στην Ευρώπη.

Μια εκτεταμένη ψυχρότερη αέρια μάζα θα καταλάβει τη δυτική και μέρος της κεντρικής Ευρώπης, την ώρα που πολύ θερμός αέρας θα συγκεντρώνεται πάνω από τη νοτιοανατολική Ευρώπη και την ανατολική Μεσόγειο, με την Ελλάδα να βρίσκεται μέσα στον θερμό τομέα.

Εφόσον η συγκεκριμένη διάταξη επιβεβαιωθεί, το Σαββατοκύριακο αναμένονται θερμοκρασίες αρκετά υψηλότερες από τα φυσιολογικά επίπεδα για το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά.

Προς το παρόν, πάντως, είναι πρόωρο να χαρακτηρίσουμε την επερχόμενη θερμή έξαρση ως καύσωνα. Το πόσο ψηλά θα φτάσει τελικά ο υδράργυρος αλλά και η διάρκεια της ζέστης θα εξαρτηθούν από την ακριβή θέση της θερμής αέριας μάζας και την εξέλιξη της κυκλοφορίας μετά την Κυριακή.

Η τάση πάντως είναι σαφής: μετά από ένα σχετικά πιο ήπιο διάστημα, η ζέστη επιστρέφει δυναμικά προς το Σαββατοκύριακο, με την Ελλάδα να βρίσκεται σε μία από τις θερμότερες περιοχές της Ευρώπης.

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