Ισπανία: Επιστρέφει στο σπίτι της η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ

Snapshot Η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ μπορεί να επιστρέψει στο διαμέρισμά της μετά από συμφωνία με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου.

Η έξωση της ηλικιωμένης προκάλεσε έντονες διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις σε ολόκληρη την Ισπανία.

Η δικηγόρος της υπογραμμίζει ότι η συμφωνία θα αποτελέσει μια θετική και χαρμόσυνη λύση για όλους.

Η υπόθεση ενδέχεται να συμβάλει σε ευρύτερες αλλαγές στην αντιμετώπιση του ζητήματος της στέγασης στη χώρα.

Οι διαδηλώσεις επικεντρώθηκαν όχι μόνο στην περίπτωση της Αμπασκάλ αλλά και στις γενικότερες ανάγκες για παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική λόγω της κρίσης στέγης. Snapshot powered by AI

Στο σπίτι όπου έζησε επί σχεδόν 70 χρόνια μπορεί να επιστρέψει η 87χρονη Μαρικάρμεν Αμπασκάλ, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε με τους ιδιοκτήτες του ακινήτου, όπως ανακοίνωσε η δικηγόρος της.

Η έξωση της ηλικιωμένης από το διαμέρισμά της στο κέντρο της Μαδρίτης είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ισπανία.

«Εάν υπογραφεί η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε, προφανώς θα ήταν η καλύτερη και πιο χαρμόσυνη λύση για όλον τον κόσμο», δήλωσε στους δημοσιογράφους η δικηγόρος της, Μπεατρίθ Ντούρο.

Η ίδια πρόσθεσε ότι η υπόθεση θα μπορούσε να συμβάλει και σε μια ευρύτερη αλλαγή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζεται το ζήτημα της στέγασης στη χώρα.

Από την έξωση στο νοσοκομείο

Η Μαρικάρμεν Αμπασκάλ είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο μετά την έξωσή της από το σπίτι στο οποίο είχε περάσει σχεδόν επτά δεκαετίες.

Η υπόθεσή της προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση στη Μαδρίτη. Χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν στους δρόμους τις προηγούμενες ημέρες, ενώ από το βράδυ του Σαββάτου πολλοί διαδηλωτές έστησαν «καταυλισμό συμπαράστασης» στο κέντρο της ισπανικής πρωτεύουσας.

Οι κινητοποιήσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην περίπτωση της 87χρονης. Οι διαδηλωτές ζήτησαν ευρύτερες παρεμβάσεις στη στεγαστική πολιτική, σε μια περίοδο κατά την οποία η κρίση στέγης αποτελεί ένα από τα πιο πιεστικά κοινωνικά ζητήματα στην Ισπανία.