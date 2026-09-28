Θάνατος Μαζωνάκη: Η κόρη των γιατρών ήταν παρούσα στην Καρνεάδου - Το τηλεφώνημα μετά το περιστατικό

Νέο ηχητικό ντοκουμέντο από το ιατρείο της Καρνεάδου, το οποίο καταγράφηκε λίγα μόλις λεπτά μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη

Μίλτος Τσεκούρας

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κόρη των γιατρών ήταν παρούσα στην Καρνεάδου - Το τηλεφώνημα μετά το περιστατικό
ΕΛΛΑΔΑ
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  • Η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της Ηλίας Θεοδωρόπουλος κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Οι αρχές ερευνούν τις κλινικές του ζευγαριού, παράνομα ευρήματα και μηχανήματα που βρέθηκαν στα ιατρεία.
  • Καταθέσεις εργαζομένων, καταγγελίες πελατών και η εμπλοκή υπνοθεραπευτή εμπλουτίζουν την έρευνα για την υπόθεση.
  • Νέο ηχητικό ντοκουμέντο δείχνει τηλεφωνική επικοινωνία δημοσιογράφου με την κόρη του ζευγαριού, η οποία αρνήθηκε να απαντήσει για το περιστατικό και φαινόταν αναστατωμένη.
  • Η έρευνα συνεχίζεται με στόχο τη διαλεύκανση όλων των πτυχών που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.
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Nέες αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, 19 ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης έρχονται στο φως της δημοσιότητας.

Η Ιωάννα Γάκα, μαζί με τον 58χρονο σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο κρατούνται στις φυλακές Κορυδαλλού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο.

Οι έρευνες των αρχών για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχουν στραφεί προς διαφορετικές κατευθύνσεις. Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι κλινικές που διατηρούσε το προφυλακισμένο ζευγάρι, ευρήματα που φέρονται να είναι παράνομα, αλλά και τα μηχανήματα που εντοπίστηκαν στα ιατρεία.

Παράλληλα, οι καταθέσεις εργαζομένων, οι καταγγελίες άλλων πελατών, αλλά και η εμπλοκή υπνοθεραπευτή αποτελούν επιμέρους κομμάτια του παζλ σε μια υπόθεση που αποκτά ολοένα και περισσότερες διαστάσεις.

Το «Live News» εξασφάλισε νέο ηχητικό ντοκουμέντο από το ιατρείο της Καρνεάδου, το οποίο καταγράφηκε λίγα μόλις λεπτά μετά τον θάνατο του γνωστού καλλιτέχνη.

Πρόκειται για τηλεφωνική επικοινωνία δημοσιογράφου του MEGA με κινητό τηλέφωνο που φέρεται να είναι καταχωρημένο στο όνομα του 58χρονου γιατρού. Στην κλήση απαντά η κόρη του ζευγαριού, η οποία βρισκόταν εκείνη την ώρα στην κλινική.

Η νεαρή επιβεβαιώνει ότι είναι η κόρη των γιατρών, ωστόσο αποφεύγει να δώσει οποιαδήποτε απάντηση σχετικά με το περιστατικό. Από τον τόνο της φωνής της φαίνεται ιδιαίτερα αναστατωμένη, ενώ ακούγεται πιθανώς να κλαίει.

Ο διάλογος ξεκινά όταν το τηλέφωνο χτυπά και η νεαρή γυναίκα απαντά. Στην ερώτηση του δημοσιογράφου εάν είναι η κόρη του 58χρονου γιατρού, εκείνη απαντά: «Η ίδια».

Στη συνέχεια, ο δημοσιογράφος της λέει: «Μάθαμε για ένα σοβαρό περιστατικό. Είναι λεπτός ο χειρισμός, αλλά θέλουμε τη βοήθειά σας».

Η νεαρή γυναίκα, εμφανώς φορτισμένη, απαντά: «Με συγχωρείτε, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε κάτι».

«Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα για τις συνθήκες που επικράτησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου μετά την κατάρρευση του Γιώργου Μαζωνάκη φέρεται να εισέφερε η κατάθεση της 61χρονης συνταξιούχου νοσηλεύτριας, η οποία εξετάστηκε σήμερα από τον 32ο τακτικό ανακριτή.

Άλλαξε την κατάθεσή της

Ειδικότερα, ενώ κατά την προανακριτική της εξέταση είχε αναφέρει ότι έφυγε από το ιατρείο στις 16:15, με την ολοκλήρωση του ωραρίου της, σήμερα φέρεται να υποστήριξε ότι παρέμεινε στον χώρο και να περιέγραψε όσα συνέβησαν μετά την κατάρρευση του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 61χρονη ανέφερε ότι η προφυλακισμένη 56χρονη γιατρός φώναξε τις εργαζόμενες να μεταβούν στο σημείο όπου βρισκόταν ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ περιέγραψε την αναστάτωση που επικράτησε στο ιατρείο.

Έμμεσος εκβιασμός

Η ίδια φέρεται να κατέθεσε ότι δεν είχε καμία περαιτέρω επικοινωνία με τη γιατρό μετά το περιστατικό, την οποία περιέγραψε ως πρόσωπο που δεν δεχόταν κριτική. Για τον 58χρονο σύζυγό της, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανέφερε ότι μετά τον θάνατο του τραγουδιστή απευθύνθηκε στις εργαζόμενες λέγοντας: «Είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι».

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, οι συμβάσεις των εργαζομένων στο ιατρείο δεν έχουν καταγγελθεί και παραμένουν σε εκκρεμότητα, με τις ίδιες να εξετάζουν το ενδεχόμενο προσφυγής στη Δικαιοσύνη.

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