Πέθανε ο Βρετανός παλαιστής Μπέντζαμιν Σάτερλι, γνωστός ως Pac, σε ηλικία 40 ετών

Ο ξαφνικός θάνατος του παλαιστή ανακοινώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τη συμμετοχή του στην εκδήλωση «All Out» της AEW, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Σικάγο

Ειρήνη Κοστιούκ, Επιμέλεια

Πέθανε ο Βρετανός παλαιστής Μπέντζαμιν Σάτερλι, γνωστός ως Pac, σε ηλικία 40 ετών
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Βρετανός παλαιστής Μπέντζαμιν Σάτερλι, γνωστός ως Pac, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 40 ετών.
  • Ο θάνατός του ανακοινώθηκε από την AEW, στην οποία είχε υπογράψει συμβόλαιο το 2019.
  • Ο Σάτερλι συμμετείχε στην εκδήλωση «All Out» της AEW στο Σικάγο μόλις μία ημέρα πριν τον θάνατό του.
  • Ξεκίνησε την καριέρα του το 2004 και διακρίθηκε για τις ακροβατικές κινήσεις και τις ικανότητές του μέσα στο ρινγκ.
  • Η αιτία θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.
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Ο Βρετανός παλαιστής Μπέντζαμιν Σάτερλι, γνωστός ως Pac, πέθανε σε ηλικία 40 ετών, όπως ανακοίνωσε η αμερικανική εταιρεία επαγγελματικής πάλης All Elite Wrestling (AEW).

«Με θλίψη ανακοινώνουμε τον θάνατο του Μπέντζαμιν Σάτερλι», αναφέρεται στην ανακοίνωση της AEW, με την οποία είχε υπογράψει συμβόλαιο ο παλαιστής το 2019.

Ο ξαφνικός θάνατος του παλαιστή ανακοινώθηκε μόλις μία ημέρα μετά τη συμμετοχή του στην εκδήλωση «All Out» της AEW, η οποία πραγματοποιήθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο Σικάγο.

«Γεννημένος στο Νιούκαστλ-απόν-Τάιν της Αγγλίας, ο Σάτερλι ξεκίνησε την καριέρα του στην πάλη το 2004 και στη συνέχεια αγωνίστηκε για οργανισμούς πάλης σε όλο τον κόσμο, γοητεύοντας τους οπαδούς με τις καινοτόμες ακροβατικές του κινήσεις και τις απίστευτες ικανότητες του μέσα στο ρινγκ», ανέφερε η AEW στην ανακοίνωσή της.

Δεν έχει γίνει γνωστή η αιτία θανάτου του.

Κατά την διάρκεια της μεγάλης καριέρας του Σάτερλι είχε υιοθετήσει διάφορα ψευδώνυμα μεταξύ άλλων το Adrian Neville, το «The Man that Gravity Forgot» και το Pac. Το «The Man that Gravity Forgot», (ο άνδρας που ξεχάστηκε από την βαρύτητα) αναφερόταν σε χαρακτηριστική κίνηση του Σάτερλι, κατά την οποία περιστρεφόταν 360 μοίρες στο σχοινί του ρινγκ και στη συνέχεια προσγειωνόταν πάνω στον αντίπαλό του.

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