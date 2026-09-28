Βρετανία: Ελεύθεροι με εγγύηση οι 5 που κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση σε αεροπορική βάση

Snapshot Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βάση της RAF αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.

Οι ύποπτοι, ηλικίας 23 έως 25 ετών, συνελήφθησαν λόγω υποψίας ότι σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση με ζώνες αυτοκτονίας.

Το Ιράν απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση και χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως «ιρανοφοβία».

Η αστυνομία δεν έχει ολοκληρώσει την έρευνα και εξετάζει πολλαπλές πτυχές της υπόθεσης, ενώ το MI5 προσπαθεί να αποκαλύψει το παρασκήνιο του σχεδίου.

Μία γυναίκα που εμπόδισε την επίθεση κατήγγειλε ότι η αστυνομία δεν την έχει ακόμη ανακρίνει και αμφισβήτησε τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας για την επιχείρηση. Snapshot powered by AI

Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βάση της RAF Fairford στη Βρετανία, αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση έπειτα από «εκτενείς ανακρίσεις», μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο ίδιος ανέφερε πως οι πέντε που αφέθηκαν ελεύθεροι τελούν ακόμη υπό έρευνα, καθώς η αστυνομία διερευνά πολλαπλές πτυχές της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η βάση της RAF στο Γκλόστερσαϊρ χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, καθώς εκεί σταθμεύουν μεγάλα βομβαρδιστικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική, οι ύποπτοι, ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής, έξω από τη βάση στο Γκλόστερσαϊρ και υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο, λόγω φόβων ότι φορούσαν ζώνες αυτοκτονίας. Σύμφωνα με πηγές, ελίτ δυνάμεις της SAS μεταφέρθηκαν στην περιοχή από το Χέρεφορντ.

Το MI5 και η αντιτρομοκρατική αστυνομία προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος κρύβεται πίσω από το ύποπτο σχέδιο βομβιστικής επίθεσης, που εικάζεται πως θα ήταν «πολύ μεγάλη». Ωστόσο, οι φήμες ότι οι βρετανικές αρχές είχαν προειδοποιηθεί για το σχέδιο απορρίφθηκαν, με πηγές από το Γουάιτχολ να επιμένουν ότι οι συλλήψεις δεν ήταν προμελετημένες, παρά τα σχόλια του Προέδρου Τραμπ και του Υπουργού Άμυνας Γουές Στρίτινγκ που φαινόταν να υπονοούν το αντίθετο.

Η αγρότισσα επιμένει ότι ήταν περισσότεροι δράστες

Η ηρωική αγρότισσα, το όνομα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, που απέτρεψε την τρομοκρατική επίθεση στη RAF Fairford επέκρινε σφοδρά τον Στρίτινγκ, αφού αυτός δήλωσε ότι είχε μόνο «μερική εικόνα» της επιχείρησης – και αποκάλυψε ότι η αστυνομία δεν έχει ακόμη μιλήσει μαζί της.

Επιστρέφοντας στο σπίτι της με το αυτοκίνητο από ένα πάρτι τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, η γυναίκα σοκαρίστηκε όταν αντίκρυσε τρία μεγάλα λευκά φορτηγά να εμποδίζουν έναν δρόμο λίγα μέτρα μακριά από τη βάση RAF Fairford στο Gloucestershire, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για να χτυπήσουν το Ιράν.

Διαψεύδει το Ιράν ανάμειξή του

Το Ιράν απέρριψε «κατηγορηματικά» οποιαδήποτε ανάμειξη στην ύποπτη συνωμοσία βόμβας της RAF στο Fairford και την χαρακτήρισε «ιρανοφοβία», δήλωσε η πρεσβεία του στο Λονδίνο.

Η πλήρης δήλωση της πρεσβείας:

«Η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά και καταδικάζει σθεναρά τις πρόσφατες αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύθηκαν από ορισμένους Βρετανούς ιδιώτες και μέσα ενημέρωσης που προσπαθούν να συνδέσουν το Ιράν με τη σύλληψη πέντε υπόπτων στην περιοχή της βάσης RAF Fairford.

«Η κυκλοφορία τέτοιων κατασκευασμένων εικασιών, ιδιαίτερα στον απόηχο των εγκληματικών επιθετικών πράξεων που διαπράχθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς κατά του ιρανικού λαού, δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν άλλο σκοπό από το να τροφοδοτήσει την προπαγάνδα της ιρανοφοβίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα, όπως απαιτείται, για να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας και του λαού της ως απάντηση σε παραπλανητικές και επιζήμιες αφηγήσεις των μέσων ενημέρωσης».

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