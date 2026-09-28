Βρετανία: Ελεύθεροι με εγγύηση οι 5 που κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση σε αεροπορική βάση

Σε εξέλιξη η έρευνα

Παναγιώτης Βελισσάρης

Βρετανία: Ελεύθεροι με εγγύηση οι 5 που κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση σε αεροπορική βάση
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βάση της RAF αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση, ενώ η έρευνα συνεχίζεται.
  • Οι ύποπτοι, ηλικίας 23 έως 25 ετών, συνελήφθησαν λόγω υποψίας ότι σχεδίαζαν βομβιστική επίθεση με ζώνες αυτοκτονίας.
  • Το Ιράν απέρριψε κατηγορηματικά οποιαδήποτε ανάμειξη στην υπόθεση και χαρακτήρισε τις κατηγορίες ως «ιρανοφοβία».
  • Η αστυνομία δεν έχει ολοκληρώσει την έρευνα και εξετάζει πολλαπλές πτυχές της υπόθεσης, ενώ το MI5 προσπαθεί να αποκαλύψει το παρασκήνιο του σχεδίου.
  • Μία γυναίκα που εμπόδισε την επίθεση κατήγγειλε ότι η αστυνομία δεν την έχει ακόμη ανακρίνει και αμφισβήτησε τις δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας για την επιχείρηση.
Snapshot powered by AI

Οι πέντε άνδρες που συνελήφθησαν κοντά στη βάση της RAF Fairford στη Βρετανία, αφέθηκαν ελεύθεροι με εγγύηση έπειτα από «εκτενείς ανακρίσεις», μεταδίδει το BBC.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, η έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί. Ο ίδιος ανέφερε πως οι πέντε που αφέθηκαν ελεύθεροι τελούν ακόμη υπό έρευνα, καθώς η αστυνομία διερευνά πολλαπλές πτυχές της υπόθεσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως η βάση της RAF στο Γκλόστερσαϊρ χρησιμοποιείται από τις ΗΠΑ, καθώς εκεί σταθμεύουν μεγάλα βομβαρδιστικά και κατασκοπευτικά αεροσκάφη.

Σύμφωνα με την Αντιτρομοκρατική, οι ύποπτοι, ηλικίας μεταξύ 23 και 25 ετών, συνελήφθησαν το πρωί της Κυριακής, έξω από τη βάση στο Γκλόστερσαϊρ και υποβλήθηκαν σε σωματικό έλεγχο, λόγω φόβων ότι φορούσαν ζώνες αυτοκτονίας. Σύμφωνα με πηγές, ελίτ δυνάμεις της SAS μεταφέρθηκαν στην περιοχή από το Χέρεφορντ.

raf-fairford1.jpg

Το MI5 και η αντιτρομοκρατική αστυνομία προσπαθούν να διαπιστώσουν ποιος κρύβεται πίσω από το ύποπτο σχέδιο βομβιστικής επίθεσης, που εικάζεται πως θα ήταν «πολύ μεγάλη». Ωστόσο, οι φήμες ότι οι βρετανικές αρχές είχαν προειδοποιηθεί για το σχέδιο απορρίφθηκαν, με πηγές από το Γουάιτχολ να επιμένουν ότι οι συλλήψεις δεν ήταν προμελετημένες, παρά τα σχόλια του Προέδρου Τραμπ και του Υπουργού Άμυνας Γουές Στρίτινγκ που φαινόταν να υπονοούν το αντίθετο.

Η αγρότισσα επιμένει ότι ήταν περισσότεροι δράστες

Η ηρωική αγρότισσα, το όνομα της οποίας δεν έχει δημοσιοποιηθεί, που απέτρεψε την τρομοκρατική επίθεση στη RAF Fairford επέκρινε σφοδρά τον Στρίτινγκ, αφού αυτός δήλωσε ότι είχε μόνο «μερική εικόνα» της επιχείρησης – και αποκάλυψε ότι η αστυνομία δεν έχει ακόμη μιλήσει μαζί της.

Επιστρέφοντας στο σπίτι της με το αυτοκίνητο από ένα πάρτι τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, η γυναίκα σοκαρίστηκε όταν αντίκρυσε τρία μεγάλα λευκά φορτηγά να εμποδίζουν έναν δρόμο λίγα μέτρα μακριά από τη βάση RAF Fairford στο Gloucestershire, η οποία είχε χρησιμοποιηθεί από αμερικανικά βομβαρδιστικά για να χτυπήσουν το Ιράν.

raf-fairford.jpg

Διαψεύδει το Ιράν ανάμειξή του

Το Ιράν απέρριψε «κατηγορηματικά» οποιαδήποτε ανάμειξη στην ύποπτη συνωμοσία βόμβας της RAF στο Fairford και την χαρακτήρισε «ιρανοφοβία», δήλωσε η πρεσβεία του στο Λονδίνο.

Η πλήρης δήλωση της πρεσβείας:

«Η πρεσβεία της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν στο Λονδίνο απορρίπτει κατηγορηματικά και καταδικάζει σθεναρά τις πρόσφατες αβάσιμες και κακόβουλες εικασίες που δημοσιεύθηκαν από ορισμένους Βρετανούς ιδιώτες και μέσα ενημέρωσης που προσπαθούν να συνδέσουν το Ιράν με τη σύλληψη πέντε υπόπτων στην περιοχή της βάσης RAF Fairford.

«Η κυκλοφορία τέτοιων κατασκευασμένων εικασιών, ιδιαίτερα στον απόηχο των εγκληματικών επιθετικών πράξεων που διαπράχθηκαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ισραηλινό καθεστώς κατά του ιρανικού λαού, δεν θα εξυπηρετήσει κανέναν άλλο σκοπό από το να τροφοδοτήσει την προπαγάνδα της ιρανοφοβίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.

«Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα κατάλληλα νομικά μέτρα, όπως απαιτείται, για να διασφαλίσει τα δικαιώματα και τα συμφέροντα της χώρας και του λαού της ως απάντηση σε παραπλανητικές και επιζήμιες αφηγήσεις των μέσων ενημέρωσης».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:45ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο από την κατάρρευση πλαγιάς βουνού στο Νεπάλ – Κακοκαιρία σαρώνει τη χώρα

18:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Μνημόνιο Συνεργασίας με τις Βρετανικές Αρχές για ενίσχυση της τελωνειακής συνεργασίας και την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου

18:22ΚΟΣΜΟΣ

Ο πύραυλος Starship της SpaceX έφτασε σε τροχιά για πρώτη φορά, αφού ένας από τους κινητήρες του υπέστη βλάβη - Δείτε βίντεο

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου οι έρευνες για την διαρροή - Στο μικροσκόπιο 2 συσκευές

18:04ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ελεύθεροι με εγγύηση οι 5 που κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επίθεση σε αεροπορική βάση

18:00ΕΥ ΖΗΝ

Περιμένετε 2 ώρες πριν πιείτε καφέ, αν πάρετε αυτό το πολύ δημοφιλές συμπλήρωμα

17:45ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Ποια επιδόματα και πότε καταβάλλονται αυτή την εβδομάδα

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Χάρβαρντ: Συναγερμός μετά από απειλή για βόμβα - Εντολή να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους

17:41ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε ο Βρετανός παλαιστής Μπέντζαμιν Σάτερλι, γνωστός ως Pac, σε ηλικία 40 ετών

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στο Λασίθι: Η βροχή «έκοψε» δρόμους και προκάλεσε κατολισθήσεις - Βίντεο

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα σας κόψω τα χέρια», φέρεται να φώναζε δασκάλα σε μαθητές νηπιαγωγείου - Βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb

17:30ANNOUNCEMENTS

Υποτροφία σπουδών στην Υποκριτική από τις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ & το «Σπίτι του Ηθοποιού»

17:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εξάρχου στους FT: Η Ευρώπη μπροστά σε νέο αγώνα δρόμου με την Ασία για το φυσικό αέριο – Προς αναβολή ο ευρωπαϊκός κανονισμός για το μεθάνιο

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κόρη των γιατρών ήταν παρούσα στην Καρνεάδου - Το τηλεφώνημα και η απάντησή της

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Άνδρας πυροβόλησε και σκότωσε τον δάσκαλο θείο του σε αυλή σχολείου - Ανησυχία για την ασφάλεια σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα - Ένας τραυματίας

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Μυτιλήνη: Νεκρός 64χρονος οδηγός μοτοσικλέτας σε τροχαίο

16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

16:47ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Έρη Ρίτσου για φεστιβάλ ΚΝΕ: «Πάρκο Τρίτση μια μέρα μετά. Ούτε ένα σκουπιδάκι για δείγμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:54LIFESTYLE

Νίκος Ψαρράς για Μαζωνάκη: «Ήμασταν μαζί φαντάροι» – Η άγνωστη ιστορία από τον στρατό

17:13ΚΟΣΜΟΣ

Οικογενειακή τραγωδία: Νεκροί μητέρα και τα 3 παιδιά της από έκρηξη μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

17:36ΕΛΛΑΔΑ

Άνω Λιόσια: «Θα σας κόψω τα χέρια», φέρεται να φώναζε δασκάλα σε μαθητές νηπιαγωγείου - Βίντεο ντοκουμέντο του Newsbomb

14:21ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ισχυροί βοριάδες και καταιγίδες - Αυτό θα είναι το πιο δύσκολο 24ωρο

16:28ΕΛΛΑΔΑ

Ώρες κοινής ησυχίας: Αλλαγές από 1η Οκτωβρίου - Τι θα ισχύει για το χειμερινό ωράριο

14:27ΚΟΣΜΟΣ

Ο Ερντογάν αναπολεί τη Ναυμαχία της Πρέβεζας του 1538: «Ο Μπαρμπαρόσα έκανε τη Μεσόγειο τουρκική λίμνη»

06:40ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο και οι πρώτες ενδείξεις για την 28η

17:11ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η κόρη των γιατρών ήταν παρούσα στην Καρνεάδου - Το τηλεφώνημα και η απάντησή της

14:00LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Η Φίνος Φιλμ αποχαιρετά το κορίτσι που «έμεινε για πάντα παιδί» στη μεγάλη οθόνη

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά

17:37ΕΛΛΑΔΑ

Απίστευτες εικόνες στο Λασίθι: Η βροχή «έκοψε» δρόμους και προκάλεσε κατολισθήσεις - Βίντεο

18:22ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Πλάκα: Στο διαμέρισμα του 2ου ορόφου οι έρευνες για την διαρροή - Στο μικροσκόπιο 2 συσκευές

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

15:38ΚΟΣΜΟΣ

Η γέφυρα 13 τόνων που γυρίζει ανάποδα για να περάσουν τα πλοία: Ένας άνθρωπος την κινεί με μια μανιβέλα

14:04ΚΟΣΜΟΣ

Τραγική μοίρα για μητέρα και κόρη: Πέθαναν από καρκίνο με διαφορά 10 ωρών

16:35ΚΟΣΜΟΣ

Τρομακτικό βίντεο από Νεπάλ: Η στιγμή που σπίτι καταρρέει και παρασύρεται από ορμητικά νερά – Τουλάχιστον 14 νεκροί από κύμα κακοκαιρίας

15:30ΕΥ ΖΗΝ

Έλλειψη βιταμίνης Β12 χωρίς αναιμία: Τα συμπτώματα που χτυπάνε «καμπανάκι»

18:00ΕΥ ΖΗΝ

Περιμένετε 2 ώρες πριν πιείτε καφέ, αν πάρετε αυτό το πολύ δημοφιλές συμπλήρωμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ