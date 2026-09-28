Υποτροφία σπουδών στην Υποκριτική από τις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ & το «Σπίτι του Ηθοποιού»

Μια μεγάλη εκπαιδευτική πρωτοβουλία για τους νέους και τις νέες που αγαπούν το… «σανίδι»

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Υποτροφία σπουδών στην Υποκριτική από τις ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ & το «Σπίτι του Ηθοποιού»
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  • Οι ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ και τοΣπίτι του Ηθοποιού» προσφέρουν υποτροφία σπουδών στην Υποκριτική μέσω διαγωνισμού με θέμα «Γιατί διάλεξες την Υποκριτική;».
  • Όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό λαμβάνουν επιδότηση διδάκτρων 1.000 ευρώ για την εγγραφή τους στο τμήμα Υποκριτικής.
  • Η συνεργασία περιλαμβάνει πολιτιστικές δράσεις, σεμινάρια, masterclasses και πρακτική άσκηση, με κέντρο την αίθουσα Υποκριτικής Τέχνης «Μάρθα Καραγιάννη».
  • Η πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη νέων ταλέντων και στη σύνδεση εκπαίδευσης με την επαγγελματική ανάπτυξη στον χώρο του θεάτρου και του κινηματογράφου.
  • Οι υποβολές συμμετοχών γίνονται μέσω φόρμας όπου οι υποψήφιοι απαντούν με μία πρόταση για την επιλογή της Υποκριτικής ως σπουδών.
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Μια νέα, σπουδαία ευκαιρία για τους νέους και τις νέες που ονειρεύονται να υπηρετήσουν την τέχνη του θεάτρου και του κινηματογράφου ανακοινώνει ο Τομέας Υποκριτικής των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ, στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας με το «Σπίτι του Ηθοποιού» και την εμβληματική πρωταγωνίστρια Άννα Φόνσου.

Με κεντρικό σύνθημα «Η σκηνή σε περιμένει: Μια πρόταση. Μια ευκαιρία. Μια νέα αρχή»,οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ προκηρύσσουν Υποτροφία Σπουδών για το κορυφαίο, κρατικά αναγνωρισμένο πρόγραμμα σπουδών στην «Υποκριτική Τέχνη». Η εν λόγω πρωτοβουλία στοχεύει στην ανάδειξη νέων ταλέντων και στην στήριξη της νέας γενιάς καλλιτεχνών, χτίζοντας μια ισχυρή γέφυρα ανάμεσα στην εξειδικευμένη εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάδειξη στον χώρο του πολιτισμού.

Ο διαγωνισμός: Πες το σε μία πρόταση!

Η διαδικασία για τη διεκδίκηση της υποτροφίας δίνει άμεσο λόγο στους ίδιους τους υποψηφίους. Για να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να απαντήσουν με μία μόνο πρόταση στο καίριο ερώτημα: «Γιατί διάλεξες την Υποκριτική;»

Η απάντηση που θα καταφέρει να αποτυπώσει με τον πιο καθηλωτικό τρόπο το πάθος, το όραμα και την αγάπη για το…“σανίδι”, θα κερδίσει την υποτροφία!

Προνομιακή επιδότηση διδάκτρων για όλους

Αναγνωρίζοντας τη μεγάλη προσπάθεια όλων των νέων και θέλοντας να στηρίξει έμπρακτα κάθε υποψήφιο που θα μοιραστεί το όνειρό του, η διοίκηση των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ ανακοινώνει ότι όλοι οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα λάβουν αυτόματα επιδότηση διδάκτρων ύψους 1.000 ευρώ για την εγγραφή τους στο τμήμα Υποκριτικής. Με αυτόν τον τρόπο, κανένα ταλέντο δεν μένει εκτός εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Μια συνεργασία-σταθμός για τον Πολιτισμό

Η εκπαιδευτική σύμπραξη των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ με το «Σπίτι του Ηθοποιού» περιλαμβάνει κοινές πολιτιστικές δράσεις, σεμινάρια, masterclasses και πρακτική άσκηση, ενώ πρόσφατα επισφραγίστηκε με τα επίσημα εγκαίνια της υπερσύγχρονης αίθουσας Υποκριτικής Τέχνης «Μάρθα Καραγιάννη» στις εγκαταστάσεις των ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ στην Αθήνα. Η παρουσία και η στήριξη της Προέδρου του ιδρύματος, κας. Άννας Φόνσου, αποτελεί πηγή έμπνευσης και εγγύηση για το μέλλον των σπουδαστών.

Οι Ανώτερες Σχολές ΑΛΦΑ σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Θεσσαλονίκη συνεχίζουν να επενδύουν έμπρακτα στην ποιότητα των σπουδών και στην κοινωνική προσφορά, προσφέροντας στους νέους τα απαραίτητα εφόδια για να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα.

ΥποβολήΣυμμετοχών- Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα και να απαντήσουν με μία πρόταση γιατί διάλεξαν την Υποκριτική(στο αντίστοιχο πεδίο):

ΥποβολήΣυμμετοχών - Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν τη φόρμα και να απαντήσουν με μία πρόταση γιατί διάλεξαν την Υποκριτική(στο αντίστοιχο πεδίο): https://shorturl.at/XtR8e

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Αθήνας: Πατησίων 31, 210 5279500
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Πειραιά: Φίλωνος 39 –Γούναρη 14 & Τσαμαδού (νέο κτίριο),210 41 20313
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Γλυφάδας: Λ. Βουλιαγμένης 57, 210 9640117
  • ΣΑΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης: Βαλαωρίτου 9, 2310 552406
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