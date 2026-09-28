Απίστευτες εικόνες στο Λασίθι: Η βροχή «έκοψε» δρόμους και προκάλεσε κατολισθήσεις - Βίντεο

Πολίτες έβγαζαν πέτρες με τα χέρια από τον δρόμο

Ανθή Κουρεντζή

Απίστευτες εικόνες στο Λασίθι: Η βροχή «έκοψε» δρόμους και προκάλεσε κατολισθήσεις - Βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
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Snapshot
  • Η κακοκαιρία στην Κρήτη στις 27 Σεπτεμβρίου προκάλεσε κατολισθήσεις, πλημμύρες και προβλήματα στο οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στον Μύρτο Λασιθίου.
  • Πολίτες απομάκρυναν με τα χέρια πέτρες από το δρόμο που είχε κλείσει λόγω κατολισθήσεων.
  • Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου πλημμύρισε ο 4ος όροφος, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
  • Το Φαράγγι της Σαμαριάς παρέμεινε κλειστό προληπτικά λόγω των βροχοπτώσεων.
  • Αναμένεται νέα επιδείνωση του καιρού από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου με έντονες βροχές και ισχυρούς ανέμους, ιδιαίτερα στην Κρήτη.
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Σύντομο αλλά έντονο ήταν το πέρασμα της κακοκαιρίας από την Κρήτη την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με τις ισχυρές βροχές να προκαλούν κατολισθήσεις, πλημμυρικά φαινόμενα και προβλήματα σε υποδομές του νησιού.

Από τα πιο χαρακτηριστικά στιγμιότυπα καταγράφηκαν στον Μύρτο Λασιθίου, όπου πολίτες αναγκάστηκαν να βγουν από τα οχήματά τους και να απομακρύνουν με τα χέρια πέτρες που είχαν πέσει στο οδόστρωμα, «κόβοντας» τον δρόμο. Την ίδια ώρα, η βροχή έπεφτε καταρρακτωδώς και τα νερά που κατέβαιναν από το βουνό είχαν μετατρέψει το σημείο σε ποτάμι.

Οι κατολισθήσεις δεν περιορίστηκαν μόνο στην περιοχή του Μύρτου, καθώς αναφέρθηκαν προβλήματα και σε άλλα ορεινά σημεία, αλλά και στη νότια Κρήτη, όπου η ένταση της βροχόπτωσης προκάλεσε μετακινήσεις φερτών υλικών και δυσκολίες στο οδικό δίκτυο.

Προβλήματα και στο ΠΑΓΝΗ

Η κακοκαιρία προκάλεσε προβλήματα ακόμη και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Το απόγευμα της Κυριακής, νερά εισχώρησαν στον 4ο όροφο του τρίτου κτιρίου του ΠΑΓΝΗ, με αποτέλεσμα να πλημμυρίσει τμήμα του ορόφου και να υποχωρήσει γυψοσανίδα σε διάδρομο. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση σε ασθενείς και προσωπικό, χωρίς ωστόσο να αναφερθούν τραυματισμοί.

Κλειστό είχε παραμείνει και το Φαράγγι της Σαμαριάς

Ήδη από το Σάββατο, το Φαράγγι της Σαμαριάς παρέμενε κλειστό λόγω των προβλέψεων για βροχές και πιθανές καταιγίδες στην περιοχή.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ είχε ανακοινώσει ότι η λειτουργία του φαραγγιού αναστέλλεται προληπτικά, καθώς αναμένονταν βροχοπτώσεις τόσο στην περιοχή του Ξυλοσκάλου όσο και στην Αγία Ρουμέλη.

Πρόσκαιρη βελτίωση, αλλά νέα αλλαγή από Τετάρτη

Μετά το έντονο πέρασμα της Κυριακής, η εικόνα του καιρού βελτιώνεται προσωρινά, χωρίς όμως η Κρήτη να βγαίνει εντελώς από το κάδρο των βροχοπτώσεων.

Οι προβλέψεις δείχνουν νέα επιδείνωση από την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, με βροχές και τοπικές καταιγίδες, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζονται και οι πολύ ισχυροί βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι. Στα ανατολικά τμήματα της χώρας οι άνεμοι μπορούν να φτάσουν τα 8 μποφόρ και πιθανώς τοπικά τα 9 στο Αιγαίο.

Για την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία συγκλίνουν στο ότι η Κρήτη θα βρεθεί ξανά στο επίκεντρο, καθώς εκεί αναμένονται οι σημαντικότερες από πλευράς έντασης βροχές.

Το στοιχείο που χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή είναι ότι, παρότι τα μοντέλα συμφωνούν ως προς τη γεωγραφική περιοχή, εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίσεις για το ακριβές ύψος της βροχόπτωσης.

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