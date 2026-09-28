Έκρηξη στην Πλάκα: Στεγανό το κεντρικό δίκτυο σύμφωνα με την ΔΑΕΕ - Στον δεύτερο όροφο η διαρροή

Snapshot Οι έρευνες εστιάζουν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου όπου διέμενε ηλικιωμένο ζευγάρι και ήταν η μοναδική σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου στην πολυκατοικία.

Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα οι Αρχές να εξετάζουν την εσωτερική εγκατάσταση και τις συσκευές του διαμερίσματος.

Στο διαμέρισμα υπήρχαν τρεις συσκευές φυσικού αερίου: κουζίνα, τζάκι και καυστήρας νερού, από τις οποίες το τζάκι δεν φαίνεται να ευθύνεται για τη διαρροή.

Οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο εγκατάστασης του φυσικού αερίου και τη συμμόρφωση με τους προβλεπόμενους ελέγχους και πιστοποιητικά.

Η έρευνα συνεχίζεται για να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία και ο μηχανισμός της διαρροής που προκάλεσε την έκρηξη και την κατάρρευση του κτιρίου. Snapshot powered by AI

Στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου της πολυκατοικίας στην Πλάκα επικεντρώνονται οι έρευνες των Αρχών για τα αίτια της φονικής έκρηξης που προκάλεσε την κατάρρευση του κτιρίου και τον θάνατο έξι ανθρώπων.

Τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) της Πυροσβεστικής εξετάζουν το ενδεχόμενο η διαρροή φυσικού αερίου να ξεκίνησε από το συγκεκριμένο διαμέρισμα, όπου διέμενε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι.

Δεν εντοπίστηκε διαρροή στο κεντρικό δίκτυο

Καθοριστικό για την πορεία των ερευνών θεωρείται το αποτέλεσμα του ελέγχου στο κεντρικό δίκτυο φυσικού αερίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πραγματοποιήθηκε έλεγχος στεγανότητας στο τμήμα του δικτύου από τον κεντρικό αγωγό έως το ισόγειο της πολυκατοικίας, σε απόσταση περίπου 2,5 έως 3 μέτρων.

Το συγκεκριμένο τμήμα διαπιστώθηκε στεγανό, καθώς δεν εντοπίστηκε διαρροή. Ως εκ τούτου, το ενδιαφέρον των ερευνητών στρέφεται στο εσωτερικό του κτιρίου και ειδικότερα στην εγκατάσταση φυσικού αερίου του δεύτερου ορόφου.

Οι τρεις συσκευές στο διαμέρισμα

Το διαμέρισμα του ηλικιωμένου ζευγαριού ήταν το μοναδικό στην πολυκατοικία που ήταν συνδεδεμένο με το δίκτυο φυσικού αερίου.

Στο εσωτερικό του υπήρχαν τρεις συσκευές που λειτουργούσαν με φυσικό αέριο:

η κουζίνα,

το τζάκι,

ένας μικρός καυστήρας νερού (boiler).

Οι Αρχές δεν έχουν ακόμη καταλήξει στο ακριβές σημείο από το οποίο προκλήθηκε η διαρροή.

Οι έρευνες επικεντρώνονται τόσο στις συσκευές όσο και στο δίκτυο των σωληνώσεων, προκειμένου να διαπιστωθεί πού σημειώθηκε το πρόβλημα και πώς προκλήθηκε η συγκέντρωση του αερίου που προηγήθηκε της έκρηξης.

Τι έχει βρεθεί μέχρι τώρα

Το τζάκι έχει εντοπιστεί και εξεταστεί από τα στελέχη της ΔΑΕΕ. Από την έως τώρα αυτοψία δεν έχουν προκύψει ευρήματα που να δείχνουν ότι η διαρροή ξεκίνησε από το συγκεκριμένο σημείο.

Αντίθετα, ο μικρός καυστήρας νερού δεν έχει ακόμη εντοπιστεί. Εκτιμάται ότι ενδέχεται να βρίσκεται ανάμεσα στα μπάζα που απομακρύνθηκαν κατά την πρώτη επιχείρηση και μεταφέρθηκαν στον Βύρωνα.

Η κουζίνα εκτιμάται ότι βρίσκεται κάτω από τα υλικά που δεν έχουν ακόμη απομακρυνθεί από το σημείο της κατάρρευσης.

Η επιχείρηση απομάκρυνσης των μπάζων δεν έχει ολοκληρωθεί, καθώς η κατάσταση των δύο γειτονικών κτιρίων δημιουργεί σοβαρούς περιορισμούς στην πρόσβαση και στις εργασίες.

Με βάση τα μέχρι τώρα στοιχεία, οι σωληνώσεις και η εγκατάσταση της κουζίνας αποτελούν ένα από τα σημεία που εξετάζονται με ιδιαίτερη προσοχή.

Στο μικροσκόπιο ο εγκαταστάτης

Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η εγκατάσταση φυσικού αερίου στο διαμέρισμα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και ο εγκαταστάτης, προκειμένου να διαπιστωθεί τι είδους σωληνώσεις τοποθετήθηκαν, ποια διαδρομή ακολούθησαν και εάν αξιοποιήθηκαν οι προϋπάρχουσες σωληνώσεις φωταερίου του κτιρίου.

Εξετάζεται επίσης εάν μετά την ολοκλήρωση των εργασιών πραγματοποιήθηκε ο προβλεπόμενος έλεγχος στεγανότητας, καθώς και εάν υπήρχαν τα απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγκατάσταση.

Για εργαστηριακή εξέταση έχουν απομακρυνθεί τμήματα του παλιού αγωγού, αλλά και ο μετρητής, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπάρχουν ευρήματα που συνδέονται με τη διαρροή.

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