Πλάκα: Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στατικότητας στα όμορα κτίρια- Μέσα στην εβδομάδα το πόρισμα

Snapshot Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στατικότητας στα δύο κτίρια που επηρεάστηκαν από την έκρηξη στην Πλάκα, με το πόρισμα να αναμένεται μέσα στην εβδομάδα.

Σοβαρές ζημιές έχουν διαπιστωθεί στα δύο όμορα κτίρια, ενώ δεν έχουν καταγραφεί προβλήματα σε άλλα κτίρια της περιοχής.

Η έκρηξη πιθανόν προκλήθηκε από διαρροή φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, που οδήγησε σε συσσώρευση αερίου και ανάφλεξη.

Ο πολιτικός μηχανικός Τάσος Ζαχαρόπουλος τόνισε τον κίνδυνο ζημιών στη θεμελίωση των γειτονικών κτιρίων και την ανάγκη για αυστηρότερους ελέγχους και πιστοποιητικά στατικής επάρκειας.

Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν την παλαιότητα και την κατάσταση των κτιρίων, ενώ σχεδιάζονται αναλυτικές συσκέψεις για την αντιμετώπιση των ζημιών και την ασφάλεια των πολιτών. Snapshot powered by AI

Λίγο πριν τις 13:00 ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι στατικότητας στα δύο όμορα κτίρια που επηρεάστηκαν από τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, ενώ πλέον οι αρμόδιες υπηρεσίες αναμένεται να αποτιμήσουν τα ευρήματα και να συντάξουν το σχετικό πόρισμα, το οποίο αναμένεται μέσα στην εβδομάδα.

Στο σημείο της τραγωδίας στην οδό Λυσικράτους βρέθηκαν από το πρωί κλιμάκια μηχανικών, προκειμένου να εξετάσουν την κατάσταση των γειτονικών κτιρίων και να διαπιστώσουν εάν το ισχυρό ωστικό κύμα έχει προκαλέσει προβλήματα στη στατικότητά τους.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί τα δύο όμορα κτίρια, ενώ οι έλεγχοι δεν έχουν καταγράψει αντίστοιχα προβλήματα σε άλλα κτίρια της περιοχής.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων της Πυροσβεστικής που διερευνούν τα αίτια της έκρηξης βρίσκεται η εγκατάσταση φυσικού αερίου στον δεύτερο όροφο του κτιρίου όπου σημειώθηκε η τραγωδία.

Τα ευρήματα που εξετάζονται παραπέμπουν στο ενδεχόμενο διαρροής φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να συγκεντρωθεί ποσότητα αερίου στο εσωτερικό του κτιρίου. Το σενάριο που διερευνάται είναι η διαρροή να οδήγησε στη συσσώρευση αερίου και στη συνέχεια μία πηγή ανάφλεξης να προκάλεσε την ισχυρή έκρηξη.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν την κατάσταση του κτιρίου και την παλαιότητά του, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν και κατά πόσο αυτά τα στοιχεία συνδέονται με την έκταση των καταστροφών.

Τάσος Ζαχαρόπουλος: «Μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στη θεμελίωση»

Στο σημείο βρέθηκε κλιμάκιο μηχανικών, στο οποίο συμμετείχε και ο πολιτικός μηχανικός Τάσος Ζαχαρόπουλος, προκειμένου να εξεταστούν οι επιπτώσεις που προκάλεσε το ισχυρό ωστικό κύμα στα γειτονικά κτίρια.

Ο κ. Ζαχαρόπουλος στάθηκε ιδιαίτερα στο ενδεχόμενο να έχουν προκληθεί βλάβες που δεν είναι άμεσα ορατές, επισημαίνοντας μεταξύ άλλων τον κίνδυνο για τη θεμελίωση των όμορων κτιρίων.

«Πολλές φορές αυτές οι εκρήξεις, γιατί περί έκρηξης πρόκειται, μπορεί να δημιουργήσουν ισχυρή δόνηση και πρόβλημα στη θεμελίωση των όμορων και γειτονικών κτιρίων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη για αυστηρότερους και συστηματικότερους ελέγχους στα κτίρια, ιδιαίτερα στις παλαιότερες κατασκευές, αλλά και για την ύπαρξη πιστοποιητικού στατικής επάρκειας.

«Για να κατοικηθεί κάποιος χώρος, είτε από τον ίδιο τον ιδιοκτήτη είτε για να ενοικιαστεί ως επαγγελματική στέγη, θα πρέπει απαραιτήτως να φέρει πιστοποιητικό στατικής επάρκειας».

Αναφερόμενος στην εικόνα του κτιρίου όπου σημειώθηκε η έκρηξη, ο πολιτικός μηχανικός έκανε λόγο για σοβαρά προβλήματα, όπως προκύπτει, όπως ανέφερε, και από την εικόνα των συντριμμιών.

«Το γεγονός όμως ότι το κτίριο ήτανε απαράδεκτο, να το πω έτσι, δεν είχε στατικότητα, ήταν εντελώς στην τύχη, να το πω έτσι, η κατοίκηση, γιατί αυτό προβλέπεται και από τα συντρίμμια που είδαμε».

Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα των ουσιαστικών παρεμβάσεων στα παλαιότερα κτίρια, επισημαίνοντας ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι ανακαινίσεις περιορίζονται στην εξωτερική εικόνα.

«Γιατί πολλές φορές, επειδή μια ανακατασκευή μπορεί να έχει ένα πολύ υψηλό κόστος ενίσχυσης, ας πούμε, μένουν μόνο στις επιδερμικές ανανεώσεις, ανακαινίσεις και τα σανίδια, όλα αυτά, και δεν κοιτάνε το ουσιώδες».

Καταλήγοντας, ο κ. Ζαχαρόπουλος υπογράμμισε την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στην ασφάλεια των πολιτών:

«Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ζωές των άλλων».

Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης: «Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις και τα πρώτα συμπεράσματα»

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Δημοτικής Περιουσίας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Παναγιώτης-Πάρης Χαρλαύτης, ανέφερε ότι πραγματοποιήθηκαν διαδοχικές αυτοψίες από τα αρμόδια κλιμάκια, ενώ πλέον έχει ολοκληρωθεί η πρώτη καταγραφή των ζημιών.

Όπως σημείωσε, σοβαρές ζημιές έχουν υποστεί τα δύο όμορα κτίρια, ενώ το πόρισμα από τους ελέγχους στατικότητας αναμένεται μέσα στην εβδομάδα.

«Ξεκίνησε σήμερα μία νέα αυτοψία. Την Παρασκευή έγινε μία πρώτη αυτοψία από το κλιμάκιο της Πολεοδομίας και σήμερα κάναμε και μία δεύτερη. Έχουμε τις πρώτες ενδείξεις, τα πρώτα συμπεράσματα. Ελπίζουμε μέσα στην ημέρα να ολοκληρώσουμε την εικόνα για την έκταση των ζημιών και να διαπιστώσουμε ποια είναι τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στα δύο όμορα κτίρια».

Για την εγκατάσταση φυσικού αερίου και το πόσο παλιά είναι, ο κ. Χαρλαύτης παρέπεμψε στους αρμόδιους φορείς που διεξάγουν την έρευνα.

«Σε ό,τι αφορά το πόσο παλιά είναι η εγκατάσταση του αερίου, καλό είναι για αυτά τα θέματα να μιλήσουν οι αρμόδιοι, δηλαδή η Πυροσβεστική που κάνει την αυτοψία, καθώς και η εταιρεία που έχει κάνει την παροχή του αερίου. Υπάρχει και ένα σκάμμα, όπως βλέπετε μπροστά από το κτίριο, προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες, οπότε καλό είναι να περιμένουμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να υπήρξε κενό στους ελέγχους που θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την τραγωδία, σημείωσε:

«Σε σχέση με το αν υπάρχει κάποιο κενό ελέγχου από την Πολιτεία που θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την τραγωδία, θα ξαναπούμε ότι σε τέτοια ζητήματα καλό είναι να μιλήσουν οι αρμόδιοι. Θεωρητικά, όποια εγκατάσταση γίνεται, είτε σε υποδομή είτε σε ιδιωτικό χώρο, είναι πιστοποιημένη».

Για το ποιος έχει την ευθύνη του ελέγχου και κάθε πότε θα πρέπει να πραγματοποιείται, ο αντιδήμαρχος παρέπεμψε εκ νέου στους αρμόδιους.

Την ίδια ώρα, όπως ανέφερε, λόγω του ιδιαίτερου καθεστώτος της περιοχής, θα πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά κάθε ενδεχόμενη παρέμβαση στα κτίρια.

«Εδώ πέρα θεωρείται διατηρητέα περιοχή. Απόψε θα έρθει κάποιος μελετητής, προκειμένου να δει αν μπορεί να γίνει κάποια παρέμβαση στο κτίριο ή αν θα πρέπει να περιμένουμε να έχουμε πλήρη εικόνα για την κατάσταση».

Ο κ. Χαρλαύτης ανέφερε τέλος ότι τα ευρήματα θα συζητηθούν σε αναλυτική συνάντηση στην Πολεοδομία, ενώ αναμένεται και ευρύτερη σύσκεψη υπό τον δήμαρχο.

«Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μία πρώτη καταγραφή και θα γίνει μία αναλυτική συνάντηση στην Πολεοδομία. Ούτως ή άλλως, υπάρχει και μία επιτελική συνάντηση, υπό τον δήμαρχο, προκειμένου να μπουν όλα τα θέματα στο τραπέζι και να δούμε πώς μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι στους δημότες».