Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

Snapshot Η εκπομπή «Mega Non Stop» του MEGA κατέκτησε την πρωινή ζώνη με 15,3% στο δυναμικό κοινό και 13,8% στο σύνολο.

Στη μεσημεριανή ζώνη, η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA σημείωσε πρωτιά με 14,8% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό.

Ο αγώνας της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κόντρα στη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ σημείωσε υψηλή τηλεθέαση, με τον ALPHA να φτάνει 39% στο σύνολο και 38,6% στο δυναμικό κοινό.

Ο αγώνας μπάσκετ Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στον ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση 15,8% στο σύνολο και 17,5% στο δυναμικό κοινό.

Η τηλεθέαση της Κυριακής δείχνει έντονο ανταγωνισμό και ανατροπές στις προτιμήσεις των τηλεθεατών. Snapshot powered by AI

Οι πρεμιέρες του Σαββατοκύριακου ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα των καναλιών και πλέον η μάχη για την πρώτη θέση στην τηλεθέαση έχει ξεκινήσει δυναμικά.

Η πίτα μοιράζεται ξανά και ήδη οι πρώτες ανατροπές έχουν ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστικά, χθες Κυριακή, στην πρωινή ζώνη, η νέα πρόταση του Μεγάλου καναλιού «Mega Non Stop» σημείωσε 15,3% στο δυναμικό κοινό και 13,8% στο σύνολο κερδίζοντας την πρωτιά. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA κατέγραψε 10% και 13,6% αντίστοιχα. Στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» έκανε 9,1% στο δυναμικό κοινό και 12,7% στο σύνολο. Η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», στην ΕΡΤ1, κράτησε παρέα στο 7% του δυναμικού κοινού και στο 5,3% του συνόλου. Στο OPEN, το «Μια Ελλάδα παρέα» βρέθηκε στο 6,8% και στο 7,2% αντίστοιχα. Στο ERTNEWS, το «10 με τόνο» έκανε 4,1% στο σύνολο και 0,9% στο δυναμικό κοινό.

Στη μεσημεριανή ζώνη, το «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA με τη Ναταλία Γερμανού σημείωσε 14,8% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό παίρνοντας προβάδισμα από τον ανταγωνισμό. Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», στο MEGA, βρέθηκε στο 12,7% του συνόλου και στο 10,9% του δυναμικού κοινού. Στον ΣΚΑΪ, το «Weekend Live» κατέγραψε 8,7% και 7,4% αντίστοιχα. Στο ERTNEWS, η εκπομπή «Live Now ΣΚ» σημείωσε 3,1% και 2% σε σύνολο και δυναμικό.

Σαρωτική η εθνική στη βραδινή ζώνη

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και κέρδισε τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, με τους Έλληνες τηλεθεατές να συντονίζονται με τον ALPHA και να παρακολουθούν το ματς με κομμένη την ανάσα.

Τα νούμερα τηλεθέασης φυσικά «χτύπησαν κόκκινο», με τον ALPHA να σημειώνει 39% στο σύνολο και 38,6% στο δυναμικό κοινό. Ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το βράδυ της Κυριακής, σημείωσε 15,8% στο σύνολο και 17,5% στο δυναμικό κοινό.

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