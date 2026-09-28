Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

Τι έδειξαν τα μηχανάκια της Nielsen για την Κυριακή…

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού
LIFESTYLE
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η εκπομπή «Mega Non Stop» του MEGA κατέκτησε την πρωινή ζώνη με 15,3% στο δυναμικό κοινό και 13,8% στο σύνολο.
  • Στη μεσημεριανή ζώνη, η εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA σημείωσε πρωτιά με 14,8% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό.
  • Ο αγώνας της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου κόντρα στη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ σημείωσε υψηλή τηλεθέαση, με τον ALPHA να φτάνει 39% στο σύνολο και 38,6% στο δυναμικό κοινό.
  • Ο αγώνας μπάσκετ Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ στον ΣΚΑΪ είχε τηλεθέαση 15,8% στο σύνολο και 17,5% στο δυναμικό κοινό.
  • Η τηλεθέαση της Κυριακής δείχνει έντονο ανταγωνισμό και ανατροπές στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.
Snapshot powered by AI

Οι πρεμιέρες του Σαββατοκύριακου ολοκλήρωσαν το πρόγραμμα των καναλιών και πλέον η μάχη για την πρώτη θέση στην τηλεθέαση έχει ξεκινήσει δυναμικά.

Η πίτα μοιράζεται ξανά και ήδη οι πρώτες ανατροπές έχουν ενδιαφέρον.

Χαρακτηριστικά, χθες Κυριακή, στην πρωινή ζώνη, η νέα πρόταση του Μεγάλου καναλιού «Mega Non Stop» σημείωσε 15,3% στο δυναμικό κοινό και 13,8% στο σύνολο κερδίζοντας την πρωτιά. Η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» του ALPHA κατέγραψε 10% και 13,6% αντίστοιχα. Στον ΣΚΑΪ, η εκπομπή «Ρεπορτάζ στις 10» έκανε 9,1% στο δυναμικό κοινό και 12,7% στο σύνολο. Η εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;», στην ΕΡΤ1, κράτησε παρέα στο 7% του δυναμικού κοινού και στο 5,3% του συνόλου. Στο OPEN, το «Μια Ελλάδα παρέα» βρέθηκε στο 6,8% και στο 7,2% αντίστοιχα. Στο ERTNEWS, το «10 με τόνο» έκανε 4,1% στο σύνολο και 0,9% στο δυναμικό κοινό.

Στη μεσημεριανή ζώνη, το «Καλύτερα δε γίνεται!» του ALPHA με τη Ναταλία Γερμανού σημείωσε 14,8% στο σύνολο και 13,9% στο δυναμικό κοινό παίρνοντας προβάδισμα από τον ανταγωνισμό. Η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», στο MEGA, βρέθηκε στο 12,7% του συνόλου και στο 10,9% του δυναμικού κοινού. Στον ΣΚΑΪ, το «Weekend Live» κατέγραψε 8,7% και 7,4% αντίστοιχα. Στο ERTNEWS, η εκπομπή «Live Now ΣΚ» σημείωσε 3,1% και 2% σε σύνολο και δυναμικό.

Σαρωτική η εθνική στη βραδινή ζώνη

Η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου έδωσε τον καλύτερό της εαυτό και κέρδισε τη Γερμανία στο Άουγκσμπουργκ, με τους Έλληνες τηλεθεατές να συντονίζονται με τον ALPHA και να παρακολουθούν το ματς με κομμένη την ανάσα.

Τα νούμερα τηλεθέασης φυσικά «χτύπησαν κόκκινο», με τον ALPHA να σημειώνει 39% στο σύνολο και 38,6% στο δυναμικό κοινό. Ο αγώνας μπάσκετ μεταξύ Ολυμπιακού-ΠΑΟΚ, που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, το βράδυ της Κυριακής, σημείωσε 15,8% στο σύνολο και 17,5% στο δυναμικό κοινό.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:51LIFESTYLE

Ο Τάκης Σαγιώρ αποχαιρετά με συγκίνηση την Ελένη Προκοπίου: «Καλό ταξίδι στο φως, ομορφιά μου»

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Θεοχάρης για «νοικοκύρηδες» και «κακομοίρηδες»: «Εξέφρασα μία λανθασμένη φράση»

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

12:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Χορεύοντας συρτάκι με έναν Γερμανό»: Αποθεώνουν μέχρι και οι Γερμανοί τον Καρέτσα στα social media

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

12:25ΕΛΛΑΔΑ

ΕΕΣ: Διοργανώνει μεγάλη δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την Τρίτη Ηλικία

12:22ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: Αν ακούγαμε την αντιπολίτευση δεν θα είχαμε σεντ να δώσουμε - LIVE

12:12ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λήγει η προθεσμία για την «Ανακαίνιση κατοικίας» – Τα ποσά, τα όρια και οι δικαιούχοι

12:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η χορήγηση αναισθητικού - Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή

12:02ΚΟΣΜΟΣ

Ένας «κινητικός καλλιτέχνης»: Πώς οι μηχανές του προκαλούν θαυμασμό, χωρίς αποδοτικότητα

12:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μαύρα περιβραχιόνια, σκυμμένα κεφάλια κι αποφυγή χειραψιών - Το παρασκήνιο του Ισραήλ-Ιρλανδία

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

11:45ΕΛΛΑΔΑ

Πλάκα: Σε εξέλιξη αυτή την ώρα οι αυτοψίες της Πολεοδομίας στα κτίρια - «Δεν μπορούμε να παίζουμε με τις ζωές των άλλων», λέει το κλιμάκιο μηχανικών

11:41ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Γιώργου Μαζωνάκη: «Δεν θα μεταφέρουμε τη δίκη στα ΜΜΕ», λέει ο δικηγόρος των γιατρών

11:33ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 35χρονος έστελνε απειλητικά και ερωτικά μηνύματα στην πρώην σύντροφό του μέσω IRIS

11:27LIFESTYLE

Η Tyla εντυπωσίασε στα MTV VMAs με εμφάνιση εμπνευσμένη από το φίδι

11:24LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα - Η άγνωστη προσωπική μάχη

11:14ΕΛΛΑΔΑ

Η Θεσσαλονίκη αποχαιρετά σήμερα τον Σούλη Μαρκόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:40ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Οκτωβρίου - Η πρόβλεψη ανά δεκαήμερο και οι πρώτες ενδείξεις για την 28η

09:36ΚΟΣΜΟΣ

Συλλέγετε μαγνητάκια από τα ταξίδια σας; Οι ψυχολόγοι λένε ότι δεν είναι απλά αναμνηστικά

11:08ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στην Αχαΐα: Κακοποιούσε τις κόρες και τις ανιψιές του ηλικίας 8 έως 12 ετών

11:46ΕΛΛΑΔΑ

Τέρμα στο «αλισβερίσι» για απόκτηση διπλώματος οδήγησης – Πώς θα γίνονται οι εξετάσεις

11:24LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Από τα φώτα του σινεμά στον αγώνα για την μητρότητα - Η άγνωστη προσωπική μάχη

11:52LIFESTYLE

Ελένη Προκοπίου: Όταν ο Βαγγέλης Σειληνός την «άφησε στα κρύα του λουτρού» - Από το λαμπερό χορευτικό δίδυμο στο απρόσμενο τέλος

07:00WHAT THE FACT

Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ότι μια νέα ήπειρος σχηματίζεται στην Αφρική και εμφανίζεται 6ος ωκεανός

09:09ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαιολόγοι φέρνουν στο φως μία ξεχασμένη πόλη - κράτος της Κρήτης

10:12ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου - Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες - Πού θα βρέξει

12:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Κολυδάς: Πότε έρχονται δυνατές βροχές - Ποια περιοχή μπαίνει στο «στόχαστρο» τις επόμενες ώρες

12:10ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Υπόθεση Μαζωνάκη: Στο μικροσκόπιο η χορήγηση αναισθητικού - Νέα κατάθεση νοσηλεύτριας στον ανακριτή

11:55LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Τι είδε το κοινό την Κυριακή – Σαρωτική η Εθνική, πρωτιά για Γερμανού

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Το μοναδικό τρόφιμο που δεν λήγει ποτέ: Βρέθηκε 100% βρώσιμο σε τάφους Αιγυπτίων Φαραώ 3.000 χρόνων

10:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Άδωνις για Καρυστιανού: Είναι μέσα στα ευρήματα του Med Watch, γιατί λέει ότι είναι κβαντική γιατρός, που δεν υπάρχει 

09:49ΚΟΣΜΟΣ

Μήνυμα γρίφος από Ρωσία στην Τουρκία σχετικά με τους S-400: Μπορεί να μην αγοράσουν καν F-35

21:30ΕΛΛΑΔΑ

ΚΤΕΛ Αττικής: Τέλος στα δρομολόγια προς και από το Αλεποχώρι από τις 30 Σεπτεμβρίου

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Ισημερινός: Ένα άγνωστο είδος πουλιού γέννησε ένα παγκόσμιο success story διατήρησης οικοσυστήματος

09:47ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Εφιάλτης για νεαρή μητέρα δύο παιδιών - Τη μαστίγωνε με το καλώδιο της τηλεόρασης

12:39ΚΟΣΜΟΣ

Ολλανδία: Παιδί δύο ετών υποβλήθηκε σε ευθανασία - Η πρώτη περίπτωση παγκοσμίως

10:49LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τα «μυθικά» έσοδα από τη μεγάλη συναυλία στο ΟΑΚΑ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ