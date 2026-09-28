Η Tyla εντυπωσίασε στα MTV VMAs με εμφάνιση εμπνευσμένη από το φίδι

Η τραγουδίστρια περπάτησε στο κόκκινο χαλί με ένα ιδιαίτερο μπλε σύνολο εμπνευσμένο από το φίδι

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Η Tyla εντυπωσίασε στα MTV VMAs με εμφάνιση εμπνευσμένη από το φίδι
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  • Η Tyla εμφανίστηκε στα MTV Video Music Awards 2026 με ένα μπλε και γκρι σύνολο εμπνευσμένο από το δέρμα φιδιού.
  • Το σύνολο περιλάμβανε τοπ, χαμηλόμεση φούστα, μυτερές γόβες και αξεσουάρ με σχέδια που θυμίζουν φίδι.
  • Φόρεσε διακριτικά κοσμήματα, ροζ βερνίκι νυχιών, και είχε ίσια μαλλιά με λεπτές πλεξούδες.
  • Η Tyla συμμετείχε στη διοργάνωση των βραβείων στο Λος Άντζελες ως παρουσιάστρια.
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Η Tyla ξεχώρισε με την εμφάνισή της στα MTV Video Music Awards 2026, επιλέγοντας ένα σύνολο με σχέδιο εμπνευσμένο από το δέρμα του φιδιού.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε στο Λος Άντζελες με ένα ιδιαίτερο σύνολο σε γκρι και μπλε αποχρώσεις, το οποίο αποτελούνταν από ένα τοπ και μια χαμηλόμεση φούστα μέχρι το γόνατο.

2026 MTV Video Music Awards (VMAs) - Show

Η Tyla με εντυπωσιακή εμφάνιση εμπνευσμένη από το δέρμα του φιδιού στα μουσικά βραβεία

Getty Images North America

Η ίδια επέλεξε να συνεχίσει το θέμα της εμφάνισής της και στα αξεσουάρ της, φορώντας ένα κολιέ στον λαιμό με παρόμοιο σχέδιο. Ξεχωριστή ήταν και η επιλογή της να φορέσει ένα ρολόι στον αστράγαλό της, σε ανοιχτή γαλάζια απόχρωση.

Tyla

Η Tyla μιλάει στη σκηνή στα βραβεία MTV Video Music Awards 2026 που πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater στις 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από Rich Polk/Billboard μέσω Getty Images)

Το σύνολο ολοκλήρωσε με μυτερές γόβες σε λευκές και μαύρες αποχρώσεις, επίσης με σχέδιο που θυμίζει δέρμα φιδιού. Τα κοσμήματά της ήταν διακριτικά, ενώ στα νύχια της επέλεξε ροζ χρώμα.

Tyla

Λεπτομέρεια από το παπούτσι Tyla στα βραβεία MTV Video Music Awards 2026 που πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater στις 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από JC Olivera/Variety μέσω Getty Images)

Για τα μαλλιά της προτίμησε ίσιο χτένισμα με λεπτές πλεξούδες, δημιουργώντας μια εμφάνιση που συνδύαζε έντονα στοιχεία με πιο κλασικές επιλογές.

2026 MTV Video Music Awards - Arrivals

Η Tyla στα βραβεία MTV Video Music Awards 2026 που πραγματοποιήθηκαν στο Peacock Theater στις 27 Σεπτεμβρίου 2026 στο Λος Άντζελες της Καλιφόρνια.

(Φωτογραφία από JC Olivera/Variety μέσω Getty Images)

Η Tyla βρέθηκε στη φετινή διοργάνωση των μουσικών βραβείων στο Λος Άντζελες, όπου είχε ρόλο παρουσιάστριας.

2026 MTV Video Music Awards (VMAs)

Η Tyla στα βραβεία MTV Video Music Awards (VMAs) 2026, σε ζωντανή μετάδοση από το Peacock Theater

(Φωτογραφία από Christopher Polk/CBS μέσω Getty Images)
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