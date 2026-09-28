Αρναούτογλου - Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες - Πού θα βρέξει

Βροχές και τοπικές καταιγίδες θα επηρεάσουν κυρίως Εύβοια, ανατολική Στερεά, Αττική και Κρήτη, ενώ από την Τετάρτη οι βοριάδες στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ

Ανθή Κουρεντζή

Αρναούτογλου - Καιρός: «Βουτιά» της θερμοκρασίας και θυελλώδεις βοριάδες - Πού θα βρέξει
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  • Την εβδομάδα ξεκινά με αισθητή πτώση της θερμοκρασίας και τοπικές βροχές κυρίως σε Εύβοια, ανατολική Στερεά, Αττική και Κρήτη.
  • Από την Τετάρτη οι βοριάδες στο Αιγαίο θα ενισχυθούν και θα φτάσουν έως και 9 μποφόρ, με ισχυρούς ανέμους και σε Θράκη, Αττική, Εύβοια και Κυκλάδες.
  • Η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε φθινοπωρινά επίπεδα, με τις πρωινές ώρες στα ορεινά να πλησιάζουν το μηδέν βαθμούς Κελσίου.
  • Την Τετάρτη αναμένονται αυξημένες βροχοπτώσεις και τοπικές καταιγίδες κυρίως στην Εύβοια, ανατολική Φθιώτιδα, Βοιωτία, Αττική και βόρεια Κρήτη.
  • Η Ελλάδα θα βιώσει πιο ψυχρό μοτίβο σε σύγκριση με πολλές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης, με φθινοπωρινές συνθήκες να συνεχίζονται και την είσοδο του Οκτωβρίου.
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Ο Σεπτέμβριος ρίχνει αυλαία με έντονα φθινοπωρινές συνθήκες, καθώς η νέα εβδομάδα φέρνει αισθητή ψύχρα, τοπικές βροχές και καταιγίδες, αλλά και θυελλώδεις βοριάδες που στο Αιγαίο ενδέχεται να φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου Σάκη Αρναούτογλου, η θερμοκρασία θα κινηθεί σε επίπεδα που παραπέμπουν περισσότερο στις αρχές Οκτωβρίου, με την ανατολική Ελλάδα, την Εύβοια και την Κρήτη να βρίσκονται στο επίκεντρο των φαινομένων.

Η εβδομάδα ξεκινά με αρκετή ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές της χώρας, ωστόσο στα ανατολικά το σκηνικό θα είναι πιο άστατο.

Στην Κρήτη αναμένονται τοπικές βροχές, κυρίως τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες, ενώ μπόρες ενδέχεται να σημειωθούν και στα νότια τμήματα των Κυκλάδων.

Τοπικά φαινόμενα είναι επίσης πιθανά στην ανατολική Μαγνησία, τη βόρεια Εύβοια και ενδεχομένως στην ανατολική Φθιώτιδα και τη Βοιωτία.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός, με λίγες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Ισχυροί βοριάδες στο Αιγαίο

Οι βόρειοι άνεμοι θα αποτελέσουν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά των επόμενων ημερών.

Τη Δευτέρα θα φτάνουν στο Αιγαίο τα 7 και τοπικά τα 8 μποφόρ, ενώ ιδιαίτερα ισχυρές ριπές αναμένονται και στη Θράκη. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα υπάρξει μικρή εξασθένηση, χωρίς ωστόσο να υποχωρήσουν σημαντικά.

Η ένταση των ανέμων θα κάνει την αίσθηση της θερμοκρασίας χαμηλότερη, κυρίως στο Αιγαίο και στα βορειοανατολικά.

Πέφτει η θερμοκρασία - Κοντά στο μηδέν στα ορεινά

Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε καθαρά φθινοπωρινά επίπεδα.

Στα ορεινά, τις πρωινές ώρες, ο υδράργυρος θα κυμανθεί κατά μέσο όρο από 4 έως 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ σε αρκετές περιοχές της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας θα υποχωρήσει κάτω από τους 10 βαθμούς.

Στα νοτιοανατολικά οι συνθήκες θα είναι πιο ήπιες, με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου τους 23 με 26 βαθμούς.

Περισσότερες νεφώσεις την Τρίτη

Την Τρίτη τα φαινόμενα θα παραμείνουν περιορισμένα, με περισσότερες νεφώσεις στην Εύβοια, τη βόρεια Κρήτη και περιοχές της Θράκης.

Ασθενείς τοπικές βροχές ενδέχεται να σημειωθούν κυρίως στα ορεινά και τα ανατολικά τμήματα της Εύβοιας, καθώς και στη βόρεια Κρήτη.

Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν σε Μαγνησία, Εύβοια, ανατολική και βόρεια Αττική, ανατολική Στερεά και βόρεια Κρήτη.

Αλλάζει το σκηνικό την Τετάρτη

Η Τετάρτη αναμένεται να είναι η ημέρα κατά την οποία το φθινοπωρινό σκηνικό θα γίνει πιο έντονο.

Ζώνη αυξημένων νεφώσεων και βροχοπτώσεων θα εκτείνεται από τη Θράκη, τη Λέσβο και τη Λήμνο έως τη Μαγνησία, τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία, τη βόρεια Αττική και κυρίως την Εύβοια.

Η Εύβοια αναμένεται να βρεθεί ξανά στο επίκεντρο των βροχοπτώσεων, ενώ βροχές και τοπικές καταιγίδες προβλέπονται επίσης σε ανατολική Φθιώτιδα, Βοιωτία, μεγάλο μέρος της Αττικής και βόρεια Κρήτη.

Από το βράδυ τα φαινόμενα θα αρχίσουν σταδιακά να υποχωρούν σε ανατολική Στερεά, Εύβοια και Αττική.

Στην Κρήτη η αστάθεια θα έχει μεγαλύτερη διάρκεια.

Από την Τετάρτη και κυρίως την Πέμπτη αναμένονται βροχές, μπόρες και τοπικές καταιγίδες, ενώ άστατος θα παραμείνει ο καιρός και την Παρασκευή, τουλάχιστον μέχρι το πρωί.

Από το βράδυ της Παρασκευής τα φαινόμενα θα περιοριστούν, χωρίς να αποκλείεται να επιμείνουν κατά τόπους στη βόρεια Κρήτη.

Από την Τετάρτη οι βοριάδες θα ενισχυθούν σημαντικά.

Στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 7 με 8 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και βορειοανατολικό Αιγαίο δεν αποκλείεται πρόσκαιρα να αγγίξουν ακόμη και τα 9 μποφόρ.

Ισχυροί άνεμοι αναμένονται και σε Θράκη, Αττική, Εύβοια και Κυκλάδες, με τις συνθήκες να απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή στις θαλάσσιες μετακινήσεις.

Η σταδιακή εξασθένησή τους αναμένεται προς το τέλος της Παρασκευής.

Η Ελλάδα σε πιο ψυχρό μοτίβο από την Ευρώπη

Την ώρα που τμήματα της δυτικής και κεντρικής Ευρώπης θα διατηρούν θερμότερες αέριες μάζες και κατά τόπους σχεδόν καλοκαιρινές θερμοκρασίες, η Ελλάδα θα βρίσκεται σε αισθητά πιο ψυχρό μοτίβο.

Οι θερμοκρασίες θα κινηθούν σε φθινοπωρινά επίπεδα και σε ορισμένες περιοχές ελαφρώς κάτω από τις κανονικές τιμές για την εποχή.

Προς το τέλος της εβδομάδας δεν αποκλείεται νέα ψύχρανση στα βορειοανατολικά.

Η αλλαγή του καιρού είναι ήδη αισθητή στις ορεινές περιοχές της ηπειρωτικής Ελλάδας, όπου τη νύχτα και νωρίς το πρωί η θερμοκρασία πλησιάζει κατά τόπους το μηδέν.

Σε αρκετές περιοχές έχει ήδη αρχίσει η χρήση θέρμανσης, την ώρα που στα μεγάλα αστικά κέντρα οι θερμοκρασίες παραμένουν σαφώς υψηλότερες.

Ο Σεπτέμβριος ολοκληρώνεται, έτσι, με ψύχρα, βροχές και δυνατούς βοριάδες, ενώ η είσοδος στον Οκτώβριο θα γίνει με ξεκάθαρα φθινοπωρινές συνθήκες. Τα εντονότερα φαινόμενα θα εντοπιστούν κυρίως στα ανατολικά, την Εύβοια και την Κρήτη, ενώ δυτικά και βόρεια θα υπάρχουν περισσότερα διαστήματα ηλιοφάνειας.

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