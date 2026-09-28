Σε λειτουργία οι αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις Ζακύνθου - Κεφαλονιάς - Λευκάδας

Snapshot Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σε λειτουργία τις νέες αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις υψηλής τάσης μεταξύ Ζακύνθου, Κεφαλονιάς και Λευκάδας.

Τα νέα καλωδιακά συστήματα έχουν συνολικό μήκος 35,2 χλμ. και τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV με ενσωματωμένα οπτικά καλώδια.

Συνεχίζονται οι εργασίες για τη διασύνδεση της Κέρκυρας με το ηπειρωτικό σύστημα μέσω Ηγουμενίτσας, με ολοκλήρωση της πόντισης του καλωδίου 150 kV.

Η αναβάθμιση αυξάνει την ανθεκτικότητα του βρόχου Κυλλήνη-Ζάκυνθος-Κεφαλονιά-Λευκάδα-Άκτιο με το ηπειρωτικό ηλεκτρικό σύστημα.

Το σύνολο του έργου αναμένεται να ολοκληρωθεί και να λειτουργήσει έως το 2027. Snapshot powered by AI

Σε πλήρη λειτουργία τέθηκε ένα σημαντικό έργο ηλεκτροδότησης για τρία νησιά του Ιονίου, προσφέροντας μεγαλύτερη ασφάλεια και αξιοπιστία στους κατοίκους, αλλά και στους επισκέπτες, ιδιαίτερα τη θερινή περίοδο.

Ο ΑΔΜΗΕ έθεσε σε λειτουργία τις νέες αναβαθμισμένες ηλεκτρικές διασυνδέσεις υψηλής τάσης Ζακύνθου - Κεφαλονιάς και Κεφαλονιάς-Λευκάδας, αντικαθιστώντας τις παλιές, στο πλαίσιο της ευρύτερη αναβάθμισης των διασυνδέσεων στο Ιόνιο που βρίσκονταν κοντά στην ολοκλήρωση του κύκλου ζωής τους.

Τα έργα που κατασκεύασε ο Διαχειριστής αφορούν στη μελέτη, προμήθεια και εγκατάσταση δύο ολοκληρωμένων καλωδιακών συστημάτων, συνολικού μήκους 20,4 χλμ. και 14,8 χλμ., αντίστοιχα, με τεχνολογία εναλλασσόμενου ρεύματος 150 kV και ενσωμάτωση τηλεπικοινωνιακών καλωδίων οπτικών ινών.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι εργασίες κατασκευής της τρίτης διασύνδεσης της Κέρκυρας με το ηπειρωτικό σύστημα, μέσω Ηγουμενίτσας, με μήκος 21 χλμ.

Η πόντιση του νέου καλωδίου 150 kV έχει ολοκληρωθεί ενώ θα ακολουθήσουν οι εργασίες προστασίας του υποθαλάσσιου τμήματος καθώς και της εγκατάστασης των υπογείων και εναέριων τμημάτων της γραμμής στην πλευρά της Κέρκυρας και της Θεσπρωτίας, αντίστοιχα.

Ήδη από το 2023, ο Διαχειριστής έθεσε σε λειτουργία την αναβαθμισμένη υποβρύχια διασύνδεση υψηλής τάσης που συνδέει την Κυλλήνη (Ηλεία) με τη Ζάκυνθο. Η τεχνολογική ανανέωση των παραπάνω διασυνδέσεων αυξάνει συνολικά την ανθεκτικότητα σύνδεσης του βρόχου Κυλλήνη-Ζάκυνθος-Κεφαλονιά-Λευκάδα-Άκτιο, με το ηλεκτρικό σύστημα της ηπειρωτικής χώρας.

Στόχος η ολοκλήρωση και λειτουργία του συνόλου του έργου εντός του 2027.